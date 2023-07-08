Обстрел Россией Лимана и другие события 500-го дня войны

При обстреле российскими войсками Лимана в Донецкой области погибли семь человек. Командиры обороны "Азовстали" вернулись в Украину. Кремль обвинил Турцию в нарушении договоренностей.

На 500-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 8 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Войска РФ обстреляли Лиман из РСЗО, есть погибшие и раненые

Российские войска утром 8 июля обстреляли город Лиман в Краматорском районе Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. По последним данным властей Украины, погибли семь человек, еще 13 получили ранения.

Как рассказал Кириленко, удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) был нанесен в 10 утра и пришелся по частному сектору, повредив дом и магазин. Донецкая областная прокуратура уточнила, что Лиман был обстрелян кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч". Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ночью российская армия атаковала Украину дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления, заявили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. По данным ВСУ, силы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. "Часть ударных БПЛА не удалось перехватить. "Шахеды" попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях. Предварительно без жертв", - говорится в сообщении.

В результате атаки российских беспилотников в Кривом Роге пострадал 26-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович подтвердил, что ночью регион атаковали дроны. Он добавил, что "обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры".

В Украину из Турции вернулись командиры обороны "Азовстали"

В Украину вернулись пятеро командиров обороны "Азовстали", сообщил Владимир Зеленский. "Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец будут с родными", - заявил украинский президент.

Они были освобождены из российского плена в рамках обмена на кума Путина Виктора Медведчука еще в сентябре 2022 года, но, как сообщалось, по условиям обмена, должны были оставаться в Турции до конца войны. Судя по опубликованным Зеленским видео и фото, командиры обороны "Азовстали" вылетели из Турции на одном самолете с украинским лидером, который ранее провел в Стамбуле переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Возвращение в Украину из Турции командиров полка "Азов", оборонявших завод "Азовсталь" в Мариуполе, является нарушением договоренностей со стороны Турции, заявил РИА "Новости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россию никто не проинформировал об этом. Согласно договоренностям, бойцы "Азова" должны были находиться в Турции до окончания войны, подчеркнули в Кремле.

Ряд стран выступили против поставок Украине кассетных боеприпасов

Испания и Великобритания не поддержали решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы, о котором было объявлено накануне. Британский премьер Риши Сунак отметил, что Лондон в числе подписавших конвенцию, которая "не поощряет" применение таких снарядов. "Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки, а также недавно - дальнобойное оружие", - сказал Сунак в интервью Sky News.

Глава испанского Минобороны Маргарита Роблес подчеркнула в общении с журналистами в Мадриде, что Испания "ни при каких обстоятельствах" не будет поставлять "определенные виды вооружений и бомб". "Нет - кассетным снарядам и да - помощи для законной обороны Украины", - заявила она.

Канада также негативно восприняла планы США поставить кассетные боеприпасы Украине. "Мы не поддерживаем использование кассетных боеприпасов и стремимся положить конец их воздействию на гражданское население - особенно на детей", - говорится в заявлении канадских властей.

Вероятность отказа в детонации кассетных боеприпасов, которые США намерены передать Украине, превышает 14%, пишет газета The New York Times. Это создает дополнительные риски для мирного населения. Пентагон ранее заявлял, что передаст Киеву боеприпасы с уровнем отказа не выше 2,35%. Генсек ООН Антониу Гутерриш 7 июля призывал страны придерживаться Конвенции по кассетным боеприпасам и заявил, что выступает против использования их на поле боя.

В Киеве назвали пять принципов применения кассетных боеприпасов

Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил в Twitter пять принципов применения кассетных боеприпасов, которым обещает следовать Киев. Они будут использоваться только для "деоккупации международно признанных территорий" Украины. "Эти боеприпасы не будут применяться на официально признанной территории России", - уточнил он. ВСУ не станут использовать такие снаряды в городах, а только в местах сосредоточения российских солдат "для прорыва линии обороны противника с минимальным риском для жизни наших солдат".

Украина будет "вести строгий учет" применения кассетных боеприпасов и зон их использования, а также отчитываться перед партнерами. Наконец, после освобождения соответствующих территорий их будут разминировать в приоритетном порядке.

Вечером 7 июля Резников сообщил, что в Украину прибыли боевые машины пехоты CV90 шведского производства. Он написал в Twitter, что они "готовы к бою". Швеция в феврале заявила, что направит Киеву 50 CV90. В июне Минобороны Швеции сообщило о завершении украинскими военными обучения использования БМП.

Зеленский обратился к украинцам в 500-й день войны с острова Змеиный

Владимир Зеленский выложил видеообращение к украинцам с острова Змеиный в связи с 500 днями войны. "Я хочу поблагодарить с этого места победы каждого нашего воина за эти 500 дней. Наши вооруженные силы, наша разведка, Нацгвардия, наши пограничники, Служба безопасности Украины, Нацполиция, наши связисты, наш народ. Я благодарю всех, кто бьется ради Украины. И пусть свобода, которой для Украины хотели все наши герои, и которую предстоит завоевать именно сейчас, будет почетом для тех, кто отдал жизнь за Украину", - сказал президент Украины.

Когда именно было записано видео, неизвестно. Накануне украинский лидер посетил Чехию, Словакию и Турцию, а через несколько дней прибудет на саммит НАТО в Вильнюсе. В ходе визита в Турцию Зеленский 8 июля принял участие в поминальном молебне по жертвам войны в Украине в храме Святого Георгия в Стамбуле. На церковной службе присутствовал Константинопольский патриарх Варфоломей.

По данным ювенальных прокуроров Украины, с начала российского вторжения в Украине погибли 494 ребенка, ранения разной степени тяжести получили еще не менее 1545 детей. При этом наибольшие показатели пострадавших детей зафиксированы в Донецкой области - 472, Харьковской - 297, Киевской - 129, Херсонской - 115, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 83, Черниговской - 71, Луганской - 67, сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram. "Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавило ведомство.

США заверили Украину в своей поддержке до конца войны

На 500-й день войны США в очередной раз заверили Украину в своей поддержке. "В то время как Кремль пытается подчинить себе Украину, захватить ее территорию и свергнуть демократически избранное правительство, дух украинского народа не сломлен, а Соединенные Штаты по-прежнему стремятся помочь Украине защититься (от агрессии. – Ред.) и отстоять право определять свое будущее", - заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. По его словам, США, как и союзники и партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, - в том числе и для того, чтобы "в свое время" она могла занять самую сильную позицию за столом переговоров.

В адрес Кремля Блинкен заявил, что США будут и дальше с помощью санкций, экспортного контроля и других мер прилагать усилия, чтобы повлиять на способность Кремля вести войну и сделать ее очень дорогой. Кроме того, Вашингтон будет добиваться того, чтобы преследовались нарушения международного права (со стороны РФ. – Ред.). Российские власти являются единственным препятствием на пути к справедливому и прочному миру в Украине, заявил Блинкен.

Смотрите также: