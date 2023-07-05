Рон Хавив о силе фотографии во время войны

За время, отведенное на прочтение этой статьи, в мире появится около десяти миллионов новых фотографий. Большинство из них сделают на смартфоны, чтобы запечатлеть особенные моменты своей личной жизни. В то же время лауреат многих престижных премий, американский фотожурналист Рон Хавив документирует в своих снимках в основном вооруженные конфликты. Он снял на свою камеру более 25 войн, в том числе, вторжение США в Ирак в 1991 году, югославские войны, вооруженные конфликты в Афганистане, Панаме, Гаити и совсем недавно - войну России против Украины.

Снимки 58-летнего фотографа заставляют задуматься над ужасами войны и творящегося насилия. Работа в горячих точках сначала не входила в намерения Хавива. "Я бы не сказал, что выбрал этот путь сам", - сказал он DW в июне на Global Media Forum в Бонне. - Мое первое зарубежное задание привело меня в Центральную Америку, это было освещение выборов в Панаме, которые переросли в вооруженные столкновения". Миссия, изменившая все. "Фотография, которую я сделал во время этой поездки, стала очень известной. Семь месяцев спустя США вторглись в Панаму. И тогдашний американский президент использовал мою фотографию, чтобы оправдать вторжение". В тот момент Хавив понял, что "именно мои фотографии из конфликтных регионов могут сыграть очень серьезную роль - в диалоге, повышении осведомленности и просвещении".

Фотографу нужны осведомленность и образование

Это пробудило в нем интерес к историческим событиям, таким как падение Берлинской стены и освобождение Нельсона Манделы в 1990 году. Однако вскоре фотограф вернулся к освещению военных конфликтов, включая непрекращающуюся войну в Ираке. Он считает чрезвычайно важным, и не только с точки зрения технического воплощения, чтобы "кто-то рассказывал эти истории, чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности как за свои действия, так и за свое бездействие". Рон Хавив является соучредителем фотоагентства VII, которое сотрудничает с ЮНИСЕФ, "Врачами без границ" и международным Красным Крестом. Его отмеченные наградами работы можно увидеть в фотоколлекциях Лувра в Париже и в других ведущих музеях мира.

Фотографии из Украины

"У меня когда-то был дом" - так назвал свой фоторепортаж из Украины американский фотограф. Он запечатлел прощание и бегство, брошенные детские коляски и разрушенные мосты, разбомбленные жилые дома и метро, в котором дети рождаются, играют и учатся. 15 фотографий Рона Хавива опубликованы на сайте ЮНИСЕФ.

На одной из них (заглавный снимок) учитель читает сказки девочкам и мальчикам на киевской станции метро. Что это за история - все эмоции отражены в детских глазах. Без сомнения, она захватывающая. Но еще взгляды детей полны страха, сомнения, замешательства. На другой фотографии - счастливые лица мальчика и девочки, которые возятся на траве детской площадки с большой рыжей собакой. Еще на одном снимке - сумерки и две горько плачущие женщины с ребенком на руках в чуть освещенном тамбуре вагона. На другом - отец с сыном на коленях перед простым деревянным крестом во дворе дома... Моменты прощания, боли, отчаяния, но и надежды.

Фотография может стать доказательством

Рон Хавив является одним из самых известных в мире современных фотографов и режиссеров-документалистов. "За свою карьеру я задокументировал три случая геноцида - в Руанде, Боснии и Дарфуре", - говорит Хавив. И объясняет важность своей профессии: "Фотография перестала быть просто журналистикой, она стала свидетельством. Фотография не может остановить войну. Фотография не может начать войну. Но она может сыграть очень важную роль в распространении информации и тем самым способствовать принятию решений".

Американский фотограф Рон Хавив Фото: Neilson Barnard/AFP/Getty Images

В 2015 году во время кризиса с беженцами турецкая журналистка Нилюфер Демир сделала снимок, который вызвал возмущение во всем мире. Европейские главы государств и правительств говорили тогда о "нравственной катастрофе". На фотографии, которая вызвала такой резонанс, был изображен Алан Курди, 2-летний сирийский ребенок-беженец, утонувший в Средиземном море и найденный лицом вниз в песке на турецком побережье. Эта фотография вызвала дискуссии о моральных границах: можно ли снимать такие моменты?

Сила фотографии

Для Хавива вопрос так не стоит. "Я верю в силу фотографии, - говорит он. - И считаю, что здесь преобладает общее благо, и что история достаточно важна, чтобы ее увидели. Даже если кто-то плачет или страдает, нужно сделать снимок, чтобы показать миру, что происходит". Не слишком ли вторгается фотограф в частную жизнь человека? "Я занимаюсь этим уже более 30 лет, - пояснят Рон Хавив. - Когда люди умирают от войны или голода, и я присутствую на похоронах, мне еще никто и никогда не сказал: "Не фотографируйте". Наоборот, иногда люди просят запечатлеть, в каком бедственном положении они находятся. "Однажды член семьи потянул меня и попросил: "Сфотографируйте моего ребенка, покажите его миру",.

Фотография боснийского заключенного, сделанная Роном Хавивом, была частью выставки, посвященной югославским войнам и проходившей в ООН в 1993 году в Нью-Йорке Фото: Kevin Larkin/AP Photo/picture alliance

Искусственный интеллект и манипуляции

Стремительное развитие возможностей искусственного интеллекта стало серьезным вызовом всему ремеслу фотографии. Рон Хавив так комментирует ситуацию: "Чего можно ожидать от людей типа меня - так это авторства идеи… Я рассказываю всю подоплеку каждой конкретной истории, особенно сейчас. И именно благодаря такой связи происходит понимание реальности и целого, а не через продукт искусственного интеллекта. Я передаю ситуацию так, как я ее вижу. И вы должны доверять мне, либо просто потому, что я уважаемый человек, либо потому, что я выполняю задание The Economist, а вы доверяете The Economist и поэтому верите тому, что там публикуют". Однако, поскольку ИИ может манипулировать изображениями, "мы все больше и больше движемся в направлении, когда будет очень трудно верить в то, что видишь".

Но, по мнению фотографа, есть шанс избежать таких антиутопических сценариев: "В моем мире нет места для ИИ. Я не снимаю художественные фотографии. Я не фотограф-портретист. Моя цель - не использовать ИИ - по соглашению с изданиями, производителями камер и, прежде всего, с читателями". Фотограф поддерживает новую инициативу американской компании-разработчика программного обеспечения Adobe под названием "Content Authenticity Initiative", которая предусматривает добавление обязательной "синей галочки" к снимкам, подтверждающей, что над фотографией не было проведено манипуляций.

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