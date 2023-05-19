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Фотограф, журналистка и активистка Виктория Ивлева и ее снимок "Баба Маня", оставшаяся в Бахмуте в феврале 2023 года
Виктория Ивлева и ее снимок "Баба Маня"Фото: E. Dozhina/DW
ИсторияГермания

Гнев и грусть Виктории Ивлевой: фоторепортаж из Бахмута

Елена Дожина
20 мин. назад

"Бахмут в Бохуме" - так называется выставка российского фотографа Виктории Ивлевой, открывшаяся в ФРГ. На снимках - разрушенный украинский город. Многие фотографии рассказывают о судьбах и быте выживших.

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Фотовыставка "Бахмут в Бохуме" Виктории Ивлевой разместилась на втором этаже библиотеки Рурского университета. Холодное искусственное освещение, бесчисленные стеллажи с книгами и документами за массивными стеклянными дверьми и 25 больших черно-белых снимков на бетонных стенах - атмосфера помещения удачно подчеркивает тематику работ. Все они были сделаны в Бахмуте в феврале 2023 года. На протяжении последних месяцев в районе этого украинского города идут ожесточенные бои.

25 черно-белых фотографий на бетонных стенах университетской библиотеки - выставка
25 фотографий на стенах университетской библиотеки - выставка "Бахмут в Бохуме" Фото: E.Dozhina/DW

"Российская журналистка и фотограф - Виктория Ивлева. Обладатель множества наград, в том числе премии World Press Photo Golden Eye Award в 1992 году за проект о чернобыльской катастрофе, премии имени Герда Буцериуса (Gerd Bucerius) "Свободная пресса Восточной Европы" в 2008 году и премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" в 2014 году", - открытие выставки в университетской библиотеке немецкого Бохума началось по типичному сценарию. Однако поднявшаяся с места главная героиня вечера - невысокая хрупкая женщина в черном - сказала, что это совсем не важно, и предложила почтить память погибших на войне украинцев.

После минуты молчания Виктория Ивлева спросила, есть ли среди публики кто-то, кто не может или не хочет слышать русскую речь - она это понимает и готова перейти на английский. Публика, в основном представленная студентами, попросила журналистку говорить на том языке, на котором ей удобно. И дальнейший вечер прошел на русском с переводом на немецкий.

Город и его жители

Вот уже много месяцев продолжаются бои за Бахмут. Они идут как на его окраинах, так и в самом городе. На одной из фотографий - огромное полуразрушенное, сгоревшее здание с колоннами и черными оконными дырами без стекол - здесь, на улице Мира, 53, раньше находился салон связи "Алло". На другом фото - разбомбленная аптека на Юбилейной улице. На улице Свободы стоят противотанковые ежи. На снимке с виднеющимися куполами храма Всех Святых небо заволокли темные клубы дыма после очередного обстрела. А фотография, сделанная на новом кладбище для погибших и умерших во время войны, с заснеженными могилами и крестами, символизирует трагедию Бахмута.

Виктория Ивлева рассказывает о своей работе в Бахмуте. На фотографиях разрушенное здание магазина на улице Мира и противотанковые ежи на улице Свободы. Выставка
На снимках из Бахмута - разрушенное здание магазина и противотанковые ежиФото: E.Dozhina/DW

Виктория Ивлева побывала в городе в феврале этого года. "Первые звуки, которые слышишь в Бахмуте, - постоянно гремящие выстрелы и взрывы со всех сторон. Иногда они замолкают, но приходящая им на смену тишина не менее зловеща. Ты делаешь шаг и не знаешь, что будет дальше, только понимаешь, насколько ты уязвим, и что находишься на волосок от смерти. Или в нескольких сантиметрах. Очередной выход на улицу может стать последним. Ощущение смертельной опасности, подстерегающей рядом, не отпускает ни на миг", - делится своими ощущениями фотограф.

В тяжелейших условиях

На большинстве работ видны тяжелейшие условия жизни все еще остающихся в Бахмуте людей, которые вынуждены обходиться без воды, тепла, света, газа, любого источника информации. В каталоге выставки журналистка сопроводила почти каждую свою фотографию репортажной историей.

Одна из них - про Ларису. Женщине 60 лет, в феврале она каждый день приходила в "Пункт несокрушимости" - место, где можно было согреться, зарядить аккумуляторы, выйти в интернет, попить горячий чай. Всем присутствующим Лариса читала свои стихи в стиле, похожем на танку, не обращая внимания на обстрелы.

Эвакуация 89-летней Зои Григорьевны из Бахмута. Фотография Виктории Ивлевой с выставки
Эвакуация 89-летней Зои Григорьевны из БахмутаФото: E.Dozhina/DW

Другая история - про 89-летнюю бабушку Зою, которая отказывалась от эвакуации до тех пор, пока не похоронили ее сына Олега, разорванного гранатой в соседнем дворе, куда он пошел за углем. На черно-белом снимке женщину, еле стоящую на ногах и продрогшую, поддерживают под руки два добровольных помощника в бронежилетах и касках.

Баба Маня и Дорофеевна

Фотограф и журналистка с российским паспортом Виктория Ивлева живет в Киеве, куда переехала через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в соседнюю страну, чтобы поддерживать Украину в борьбе за свободу. Ивлева называет саму себя фотографом, журналисткой и активисткой. Она отправилась в Бахмут не только для того, чтобы рассказать о жизни города. Главной задачей была помощь в эвакуации выживших горожан. В основном в Бахмуте остались пожилые люди. Многие не хотели покидать свои дома, и их приходилось долго убеждать. Но встретились и те, кто хотел бы уехать, но так и не смог. Как баба Маня на одноименном снимке, который фотограф считает особенным (эта работа открывает статью).

Встреча с Маней произошла в одном из дворов Бахмута. В тот день Виктория Ивлева помогала эвакуировать 93-летнюю слепую Надежду Дорофеевну. Та уже сидела в машине, крепко держа в руках приготовленные "на смерть" вещи, связанные в узелок, и с маленькой сумкой у ног. Попрощаться с ней вышла баба Маня, тяжело опираясь на две палки, чтобы не упасть. Теперь она оставалась практически одна на всю улицу. Маня плакала: "Я хочу к моим детям, к дочке! Она на Севере". "В России?", - уточнил волонтер. Да, в России, но уже давно не звонит матери… С грустью глядя на снимок пожилой женщины, Виктория сказала, что ей не смогли помочь: с дочерью связи нет, взять женщину было некому - она осталась в Бахмуте. "Я бы так хотела, чтобы они все выжили. Но я понимаю, что этого не произойдет", - написала Виктория Ивлева в постскриптуме каталога "Бахмут в Бохуме. Самое опасное место мира. Истории из Бахмута".

Выставка
Виктория Ивлева рассказывает о своих фотографиях из Бахмута и чувствахФото: E.Dozhina/DW

Ценный опыт или обман?

Как приняли экспозицию и рассказ автора об истории фотографий побывавшие на выставке? Невысокая темноволосая студентка Анна сказала, что ей было интересно. "Но если честно, то у меня очень двоякое впечатление. Потому что я сама из Украины, и в целом я до сих пор не знаю, как относиться к тому, что кто-то из России фотографирует то, что делают россияне. И к тому, что украинскую национальную одежду носят даже люди, которые не принадлежат к этой национальности. Мне это не особо нравится. Не могу назвать какую-то причину, но чувствуется обманутость, как будто у тебя что-то забирают", - добавила она.

Студентка Соня, тоже из Украины, считает, что подобные выставки очень важны: "Людям в Европе, которые в основном пользуются телевидением, такого рода выставки, наверное, - это самый ценный опыт. Потому что контент, который показывают на телевидении, фильтруют. Много информации не рассказывают, или рассказывают только то, что выгодно рассказывать. А настоящие истории от людей можно увидеть только на такого рода выставках. Для моих сверстников подобного рода фотографии не в новинку, так как я сама из Харькова. Все мои одноклассники и друзья из Харькова много постят и выставляют фотографии в соцсетях, поэтому я часто вижу такого рода снимки. Но то, что я знаю, - это о Харькове. А информацию, которую я имею о Бахмуте - это из медиа. Поэтому очень ценно то, что Виктория делает здесь, в Бохуме".

Выставку российского фотографа, журналистки и активистки Виктории Ивлевой "Бахмут в Бохуме" можно посмотреть в библиотеке Рурского университета до 31 июля. Каталог выставки доступен на сайте Рурского университета.

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