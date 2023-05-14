"Надеемся не повторить судьбу Бахмута". Репортаж из Никополя

С 24 февраля 2022 года в результате обстрелов города Никополя российской армией погибли 44 жителя города и 210 были ранены. Город время от времени массировано обстреливает российская артиллерия с территории оккупированной Запорожской АЭС. Как жителям Никополя удается жить под обстрелами и почему не все хотят эвакуироваться?

"Нас постоянно обстреливают! И днем, и ночью"

На въезде в город Никополь, расположенный на правом берегу Днепра, почти нет автомобилей: ни гражданских, ни военных. Буйная весенняя зелень деревьев с обеих сторон трассы скрывает от глаз разрушенные войной здания и сооружения. По прямой, на расстоянии около семи километров через реку Днепр, как на ладони, видны все шесть реакторов оккупированной ЗАЭС. Время от времени с разных сторон слышны взрывы.

"Это наши и оккупанты стреляют", - объясняет 37-летний житель Никополя Александр. Он быстро заправляет бензином машину на местной АЗС и отправляется в направлении Днепра, желая корреспонденту DW "в Никополе долго не задерживаться". "Сегодня утром было более или менее тихо. Но помните, что время подлета снаряда оттуда 15-30 секунд!" - предупреждает мужчина.

До войны в городе проживало около 100 тысяч жителей. По данным местных властей, сейчас осталось от 40 до 50 процентов населения. Люди живут примерно в семи-десяти километрах от оккупированной РФ ЗАЭС, расположенной на другом берегу Днепра. Обстрелы Никополя из артиллерии российских войск фиксируются регулярно. В мае, как только была объявлена эвакуация жителей оккупированного города Энергодар, обстрелы Никополя снова существенно усилились. Местные жители рассказывают, что больше "прилетов" было в жилых кварталах возле Днепра, - это прямо напротив оккупированной ЗАЭС, расположенной на левом берегу.

После обстрелов в Никополе восстанавливают энергоснабжение Фото: Indukhova Oleksandra/DW

Работники городских коммунальных служб целый день вывозят тракторами с прицепами горы разбитого кирпича, стекла, выбитые оконные рамы. На некоторых улицах энергетики возобновляют энергоснабжение. "Нас постоянно обстреливают! И днем, и ночью. Мы восстанавливаем освещение, чтобы после победы везде был свет!" - говорит работник одной из бригад Виктор.

Военные будни

По данным Никопольской районной военной администрации, площадь разрушений достаточно велика - в самом Никополе и вдоль всего побережья Днепра от Марганца до Покровска. "С 23 февраля 2022 года мы имеем почти более 3000 полностью или частично разрушенных многоэтажек и частных домов", - рассказывает глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Александр во дворе пострадавшего от обстрелов дома в Никополе Фото: Indukhova Oleksandra/DW

Работник Никопольского ферросплавного завода Александр во время последнего обстрела находился на ночной смене. Он рассказывает, что когда приехал домой, то увидел свой дом без крыши, иссеченные обломками стены, сильно поврежденную машину и мертвую любимую собаку. "Видите, как все исчезает! За секунду! Хорошо, что семья не пострадала, потому что когда начались первые взрывы, жена едва успела забежать в подвал, когда эта мина прилетела", - говорит Александр и добавляет, что не мог долго прийти в себя. В то же время мужчина благодарен работникам коммунальных служб за немедленно оказанную помощь. Он был удивлен тем, как быстро они приехали, натянули на крышу специальное полиэтиленовое покрытие и помогли разобрать завалы.

Полиэтиленовое покрытие вместо разрушенной крыши в доме Александра Фото: Indukhova Oleksandra/DW

В Никополе есть и вода, и газ, и свет, работает и городской транспорт, и больницы. В центре города открыты магазины, работают рынки. Здесь на улицах много прохожих, в отличие от безлюдных окрестностей города. В парке, в центральной части города, парень дарит девушке цветы, они целуются, улыбаются и куда-то вместе спешат. Раздается сигнал тревоги, но ни они, ни женщина с двухлетней девочкой на это не реагируют. На вопрос корреспондента DW, почему женщина не уходит, она отвечает, что, по ее данным, сегодня обстрелов не будет: "У нас есть Telegram-канал, куда с Энергодара сбрасывают информацию. Сегодня будет только движение техники на той стороне".

"Нельзя поддаваться панике"

39-летняя Наталья тяпкой обрабатывает почву в цветочной клумбе напротив входа на предприятие, где она работает. На вопрос, почему она это делает во время тревоги, говорит, что "многие жители города уже привыкли к таким ситуациям": "Я спокойна, потому что верю в победное наступление ВСУ. Больше скажу… Мы все работаем, даже все на своих огородах высадили, сады, дворы привели в порядок!". Наталья уверяет, что панике поддаваться не собирается, оставаясь так близко от линии фронта.

Пенсионерка Виктория во дворе своего дома Фото: Indukhova Oleksandra/DW

69-летняя пенсионерка Виктория не такая смелая и откровенно признается, что ее постоянно переполняет огромный страх: "Я очень боюсь. Я не могу выдерживать этот весь грохот, когда что-то летит и потом взрывается!" Она показывает свой двор, куда уже несколько раз прилетали снаряды и рассказывает, что почти каждую ночь ночует с мужем в своем подвале, потому что имеет квартиру на верхнем этаже. "С верхних этажей почти всех домов видна АЭС, а также то, как они стреляют. И все эти верхние этажи на прямой линии огня!", - говорит пенсионерка.

Виктория объясняет, что ее война очень изменила. Она рассказывает, что очень похудела, несколько раз тяжело болела, находясь в подвале, а также морально ей легче не становится. "Я до войны была совсем другим человеком! Веселым, лечила людей, думала о счастливой старости", - говорит женщина и пытается сдержать слезы.

Ночует Виктория в подвале Фото: Indukhova Oleksandra/DW

"Мы заложники ситуации"

Несмотря на обстрелы, Виктория не хочет уезжать из города, поскольку хочет жить у себя дома, рядом с дочерью, которая не готова бросать свою работу. Работник ферросплавного завода Александр тоже не собирается уезжать из Никополя, несмотря на обстрелы и ядерную опасность со стороны оккупированной ЗАЭС поблизости. Он говорит, что категорически не видит себя ни в других регионах Украины, ни в других странах. "Кому мы там нужны, люди в предпенсионном возрасте?! А что касается радиационной опасности, то в Чернобыльской зоне до сих пор люди живут!" - в сердцах говорит мужчина.

Жители города еще несколько месяцев назад получили таблетки с йодом на случай радиационной опасности от ЗАЭС. Местные власти еще в марте объявили добровольную эвакуацию из Никополя и до сих пор эту рекомендацию не отменили. По словам Евгения Евтушенко, объявленная оккупантами эвакуация гражданского населения из Энергодара и других оккупированных районов Запорожской области не означает, что российские войска уйдут оттуда или прекратят обстрелы.

Продажа молока в центре Никополя Фото: Indukhova Oleksandra/DW

Все жители Никополя, с которыми пообщалась корреспондент DW, считают, что на фоне ожидания предполагаемого контрнаступления ВСУ обстрелы со стороны российских войск могут существенно участиться. "Я надеюсь, что мы не повторим судьбу Бахмута. Потому что мы заложники ситуации - ВСУ не будет из Никополя стрелять в сторону ЗАЭС", - говорит пожилой мужчина по имени Николай, который после окончания воздушной тревоги решил купить себе на несколько дней запас молока и хлеб в магазине в центре Никополя. Мол, на всякий случай.

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