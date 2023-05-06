"Энергоатом": Пять блоков ЗАЭС - в режиме холодной остановки

Пять блоков ЗАЭС - в режиме холодной остановки, 5-й энергоблок - в состоянии горячей остановки, указали в "Энергоатоме". По его данным, она не производит электроэнергию.

Пять энергоблоков Запорожской АЭС (ЗАЭС) находятся в режиме холодной остановки, 5-й энергоблок - в режиме горячей остановки. Об этом сообщили в субботу, 6 мая, в Telegram "Энергоатома".

По его данным, изменений в работе станции нет, она не производит электроэнергию, но подключена к украинской энергосистеме для обеспечения собственных нужд.

"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности", - говорят в "Энергоатоме".

Эвакуация в Энергодаре

Бывший заместитель главного инженера ЗАЭС Юрий Черничук, который был назначен захватившими станцию ВС РФ ее директором, написал в Telegram, что "все блоки остановлены". По его утверждению, оснований для беспокойства нет.

Часть жителей 18 населенных пунктов на оккупированной РФ части Запорожской области временно вывезут вглубь региона, отмечал ранее "временно исполняющий обязанности губернатора" области Евгений Балицкий. По его словам, эвакуация коснется и Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция.

По версии Черничука, временное перемещение некоторых категорий граждан и связано в первую очередь "с обеспокоенностью психологическим состоянием детей". Мера коснется исключительно семей с детьми, которым предлагается выехать за пределы города на короткое время, утверждает он. "Необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей города сейчас нет", - говорится далее в заявлении Юрия Черничука.

Содействие эксплуатации ЗАЭС со стороны США

Ранее, как передавал американский телеканал CNN, министерство энергетики США направило руководству "Росатома" письмо с просьбой "не трогать" чувствительные технологии на ЗАЭС, подлежащие экспортному контролю правительства Соединенных Штатов.

Управление по ядерной энергетике министерства энергетики США оказывало содействие в довоенной эксплуатации ЗАЭС, напоминает CNN. В июне 2021 года ведомство сообщило на своем сайте, что "Соединенные Штаты помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность" Украины.

В ходе российской агрессии из-за интенсивных обстрелов в районе ЗАЭС электростанцию в Энергодаре неоднократно отключали от энергосистемы Украины, а на Западе возникали опасения из-за возможной ядерной аварии.

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