  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Запорожска АЭС (фото из архива)
Запорожска АЭС (фото из архива)Фото: cc-by-2.0/Ralf1969
КонфликтыРоссия

Глава МАГАТЭ: Ситуация в районе ЗАЭС "потенциально опасна"

Александра Иванова
26 мин. назад

"Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция", - подчеркнул Рафаэль Гросси, говоря о текущей обстановке на ЗАЭС на фоне вывоза Россией людей из региона.

https://p.dw.com/p/4R0EE

Обстановка в районе Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских войск, становится все менее предсказуемой и "потенциально опасной", предупредил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Как отмечается на сайте МАГАТЭ, Гросси получил информацию о начале вывоза Россией жителей Энергодара и в организации пристально следят за развитием событий в плане потенциального влияния на ядерную безопасность. При этом глава МАГАТЭ выразил глубокую обеспокоенность ростом напряженности и ухудшением условий, в которых находятся сотрудники крупнейшей в Европе АЭС и члены их семей.

"Эксперты МАГАТЭ на месте по-прежнему регулярно слышат звуки обстрелов, в том числе (они слышали их. - Ред.) в пятницу (5 мая. - Ред.)", - говорится в пресс-релизе организации, обнародованном в субботу, 6 мая. "Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии и связанные с ней последствиядля населения и окружающей среды. Этот крупный ядерный объект должен быть защищен", - заявил Рафаэль Гросси, добавив, что МАГАТЭ продолжит настаивать на приверженности всех сторон достижению жизненно важной цели - обеспечения безопасности АЭС.

Эвакуация населения Запорожской области

В МАГАТЭ также указали, что в последние дни у ее экспертов не было возможности посетить ЗАЭС. Однако они получили информацию, что вывоз жителей Энергодара является частью более широкой операции по "эвакуации населения" Запорожской области, о которой российские представители объявили 5 мая.

Ранее бывший заместитель главного инженера ЗАЭС, назначенный РФ директором станции, Юрий Черничук заявил, что обслуживающий персонал не покидает ее и делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Все шесть реакторов Запорожской АЭС сейчас остановлены.

Смотрите также:

Отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин грозит ЕС, чрезвычайная ситуация на ЗАЭС, наступление ВСУ становится все успешнее. DW Новости

Путин грозит ЕС, чрезвычайная ситуация на ЗАЭС, наступление ВСУ становится все успешнее. DW Новости

ВСУ развивает наступление. Вероятно, им удалось прорвать линию фронта и Балаклея теперь находится в окружении. Тем временем МАГАТЭ опубликовало доклад по результатам поездки на ЗАЭС и призвало прекратить обстрелы станции, создать зону безопасности вокруг нее, указав на угрозу ядерной катастрофы. Ну а Владимир Путин продолжил угрожать ЕС.
Политика7 сентября 2022 г.33:22 мин.
external

Почему Путин заговорил о "грязной бомбе". DW Новости (24.10.2022)

Почему Путин заговорил о "грязной бомбе". DW Новости (24.10.2022)

В конце минувшей недели глава российского минобороны Сергей Шойгу обзвонил ряд коллег из стран НАТО. Шойгу предупредил всех о возможных провокациях со стороны Украины с применением "грязной бомбы". Ранее президент Украины Зеленский заявил, что о чем Москва предупреждает, то потом сама и реализует. Что такое "грязная бомба" и какова вероятность ее применения в Украине?
24 октября 2022 г.31:05 мин.

Заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о ситуации на ЗАЭС

Update 156 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine
www.iaea.org
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Вооруженный охранник на территории ЗАЭС в контролируемом Россией Энергодаре (фото из архива)

ВСУ: Россия вывозит жителей Энергодара в Бердянск и Приморск

Конфликты9 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Активисты с флагами Украины и Армении, а также бело-красно-белыми и бело-сине-белыми флагами на акции в Кельне

Как в ФРГ прошел пророссийский митинг и кто ему противостоял

Как в ФРГ прошел пророссийский митинг и кто ему противостоял

Общество8 ч. назад
Женя Беркович в суде

Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

Культура15 ч. назад
Карл и Камилла

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Стиль жизни21 ч. назад20 фото
Кириакос Мицотакис

Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Общество6 мая 2023 г.
Бои под Бахмутом

Боеприпасы ЕС для Украины и другие события 436-го дня войны

Боеприпасы ЕС для Украины и другие события 436-го дня войны

Конфликты5 мая 2023 г.
Офис "Райффайзенбанк" в центре Москвы рядом со зданием МИД России

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

Экономика и бизнес5 мая 2023 г.
На главную страницу