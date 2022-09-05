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Фотография "Курсы военной подготовки для гражданских", фотограф Окасана Парафенюк
"Курсы военной подготовки для гражданских", фотограф Окасана ПарафенюкФото: Oksana Parafeniuk
ОбществоУкраина

Будни Украины: Ни фильм, ни фотография не передают весь ужас

Сюзанне Кордс | Елена Дожина
21 мин. назад

Война в Украине идет уже более полугода. "Новое ненормальное" - так называется выставка украинских фотографов в Гамбурге. Она показывает жизнь украинцев в военное время.

https://www.dw.com/ru/budni-ukrainy-ni-film-ni-fotografia-ne-mogut-peredat-ves-etot-uzas/a-63021635

"The New Abnormal" - так называется открывшаяся 3 сентября в Гамбурге выставка украинских фотографов. "Новое ненормальное" - это жизнь в Украине в условиях войны.

"Курсы военной подготовки для гражданских"

На Украине многие до последнего не верили в реальность войны. Но были и те, кто считал агрессию со стороны России неизбежной. Тысячи обычных украинцев еще до начала войны прошли специальное обучение по самообороне и организации жизни в военное время. Всего через несколько недель после сделанного 6 февраля 2022 года под Киевом снимка "Курсы военной подготовки для гражданских", многим из этих людей пришлось сменить деревянные автоматы на настоящие. Фотограф Оксана Парафенюк стала свидетелем готовности украинцев к сопротивлению.

Еще одного автора, работы которого представлены на выставке в Гамбурге, киевлянина Михаил Палинчака, 24 февраля 2022 года разбудил вой сирен. Вскоре он улышал взрыв неподалеку. "С тех пор мы живем в другом мире", - констатирует фотограф. На его снимках видны последствия от взрывов гранат, разрушенные дома, а также свидетельства того, как его соотечественники относятся к своей родине. Например, на его фотографии "Шепот сирен" на контрастном черном фоне изображена решительно сжатая в кулак рука женщины с вытатуированным на запястье контуром карты Украины.

"Дневник войны"

"Война - худшее порождение человечества. Ни фильм, ни книга, ни фотография не могут передать этот ужас", - делится своими ощущениями фотограф Лиза Букреева. В мирное время киевлянка стала известной благодаря своим "уличным" и документальным фотографиям, за которые получила несколько международных наград.

"2402. Дневник войны", фотограф Лиза БукрееваФото: Lisa Bukreieva

"Когда вторглась российская армия, у меня изменилось ощущение времени. Это затянувшийся ужас", - говорит фотограф. На представленном на выставке снимке "2402. Дневник войны" она зафиксировала время, когда война началась лично для нее - на черном фоне скрюченные костлявые пальцы держат круглые часы с несуществующими цифрами на циферблате и стрелками, показывающими ровно семь часов.

Серия "Киевляне"

После того, как Россия вторглась в Украину, Киев превратился в другой город, отметил фотограф Александр Чекменев. Многие люди вынуждены были спасаться бегством. Вывез свою семью за границу в безопасное место и 52-летний фотограф. Но значительная часть жителей осталась в родном городе, в том числе и сам Чекменев. Бомбоубежища, временные медпункты и полевые кухни стали приметой времени.

Снимок из серии
Снимок из серии "Киевляне", фотограф Александр ЧекменевФото: Alexander Chekmenev

Каждый житель Киева точно знает, где они находятся, ведь люди вынуждены проводить там часть своей жизни. Эти простые люди, которые раньше никогда не были в центре внимания, и стали главными героями фотографа Александра Чекменева: "Я хотел показать их достоинство. Эта страна принадлежит этим людям, и я хочу выразить свое уважение каждому из них".

"Следы настоящего"

В результате российской агрессии разрушены или сильно пострадали многие населенные пункты Украины, в том числе и второй по величине город Харьков. Тысячи людей были вынуждены спасаться от бомбежек. Многим жителям города в буквальном смысле пришлось переехать в метро - спать на платформах или в вагонах.

"Следы настоящего", фотограф Павел ДорогойФото: Pavlo Dorohoi

Они пытались по мере возможности обустроить свое временное жилище. "Люди приносили ковры, одеяла и другие вещи, чтобы как-то создать личное пространство", - рассказывает харьковский фотограф Павел Дорогой и иллюстрирует это снимком спальных мест в одном из вагонов метро - "Следы настоящего".

"Документальные свидетельства войны"

Владислав Краснощек по профессии врач, но известен прежде всего как фотограф. Он много раз принимал участие в выставках за рубежом, его работы находятся в престижных коллекциях. В 2014 году он сделал серию репортажей с Евромайдана"Черные дни".

"Документальные свидетельства войны", фотограф Владислав КраснощекФото: Vladyslav Krasnoshchok

В настоящее время на Украине Владислав фотографирует разрушенные мосты, горящие гражданские машины и подбитые танки. В том числе и на передовой: "Я делаю снимки, слышу выстрелы, бегу обратно к машине. Сплошной адреналин". Владислав Краснощек снимает на пленку и сразу ее проявляет - кто знает, будет ли потом такая возможность, говорит фотограф.

Серия "Дневник из Киева"

Живущая в Берлине фотограф, лауреат многих престижных премий в области фотографии, Мила Тешаева ведет с начала войны дневник, в котором фиксирует абсолютно все: и паническое бегство мирных жителей в первые дни после российского вторжения, и следы разрушений и преступлений, совершенных российскими военными. Война, констатирует фотограф, не сломила, а сплотила украинцев.

Снимок из серии
Снимок из серии "Дневник из Киева", фотограф Мила ТешаеваФото: Mila Teshaieva

В своей фото-серии "Дневник из Киева" Мила Тешаева демонстрирует несломленную волю украинцев оказывать сопротивление агрессору. В ее родном Киеве люди пытаются не только спасти себя, но и помочь ближнему, а также сохранить то, что им дорого, включая национальные памятники. Об этом свидетельствует ее фотография "Моменты жизни". 

Выставку, на которой представлены работы двенадцати украинских фотографов, можно посетить до 6 ноября 2022 года в Гамбурге, в Haus der Photographie der Deichtorhallen. Это совместный проект с Odesa Photo Days Festival.

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