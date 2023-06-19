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В Бонне началась ежегодная конференция Global Media Forum

Виталий Кропман
48 мин. назад

Работа журналистов "имеет решающее значение, если мы хотим добиться прогресса в преодолении разногласий в этом сложном мире", заявила глава МИД Германии Бербок, обращаясь к участникам медиафорума.

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Открытие медиафорума Global Media Forum в Бонне
Открытие медиафорума в БоннеФото: Ronka Oberhammer/DW

16-й Global Media Forum Deutsche Welle - одна из крупнейших международных медийных конференций – начал свою работу в Бонне в понедельник, 19 июня. Около 2200 участников из более чем 120 стран планируют в рамках двухдневной встречи обсудить вопросы преодоления разногласий в современном мире. В работе форума, в частности, примут участие лауреаты Нобелевской премии мира Лейма Гбови и Дмитрий Муратов, глава правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst).

В ситуации, когда наш мир и его восприятие все больше и больше распадаются, когда споры становятся все ожесточеннее, на СМИ и их создателей ложится особая ответственность, считает генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg). "Дезинформация, теории заговора и популизм являются серьезными вызовами для сферы журналистики. Постоянное критическое осмысление собственных действий, возможно, как никогда важно для журналистов", - уверен он. По мнению Лимбурга, задача Global Media Forum как раз и заключается в том, чтобы обеспечить возможность такого осмысления на международном уровне.

Свободным обществам нужны свободные СМИ

Работа журналистов "имеет решающее значение, если мы хотим добиться прогресса в преодолении разногласий в этом сложном мире", - говорится в видеобращении к участникам форума министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock). По мнению главы немецкого дипломатического ведомства, для преодоления разногласий "необходимо признать и понять различные точки зрения", "выслушать заботы и тревоги друг друга, понять, откуда они исходят, и обсудить, что мы можем сделать", чтобы преодолеть разобщение. Именно благодаря работе журналистов, считает Бербок, "слышны различные голоса и точки зрения".

"Свободным обществам нужны свободные СМИ - чтобы сообщать правду и призывать власть имущих к ответу", - подчеркнула глава дипломатии ФРГ, добавив, что, к сожалению, право журналистов на свободное освещение событий все чаще оказывается под угрозой. Бербок сослалась на данные международной правозащитной организации "Репортеры без границ", согласно которым более чем в 70 процентах стран мира существуют "заметные проблемы" со свободой прессы. Политик напомнила, что и Германия опустилась на пять позиций, заняв 21-е место в рейтинге "Репортеров без границ", в том числе из-за случаев насилия в отношении журналистов, особенно на различных акциях. "Мы как правительство обязаны защищать свободу СМИ, даже на демонстрациях, направленных против нас самих", - заявила глава МИД ФРГ.

Премия DW журналисту из Сальвадора

В рамках медиафорума состоится вручение традиционной премии DW за свободу слова Freedom of Speech Award. В этом году она присуждена Оскару Мартинесу из Сальвадора, главный редактор онлайн-платформы El Faro. В преддверии вручения премии генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург отметил, что Центральная Америка переживает новую волну авторитаризма, которая сопровождается все большими ограниченями для свободной прессы. "Оскар Мартинес и редакторы El Faro мужественно противостоят огромному давлению, которому подвергаются журналисты в Сальвадоре, а также в других странах Центральной Америки в своей работе", - указал Лимбург.

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