"Решено эвакуировать людей". И.о главы о ситуации в Купянске

Деоккупированные территории вблизи Купянска в Харьковской области снова под интенсивным обстрелом. В некоторых из них объявлена обязательная эвакуация населения. Как она проходит и готовы ли люди уезжать? Интервью DW.

На Купянском направлении в Харьковской области обострилась ситуация. Как сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские войска пытаются атаковать населенные пункты на этой территории всеми видами оружия. Из-за интенсификации обстрелов российской армией украинских территорий в Купянском районе Харьковской области была объявлена обязательная эвакуация населения. О том, кто, как и куда может выехать из района, DW поговорила с исполняющим обязанности начальника Купянской районной военной администрации Андреем Канашевичем.

DW: По вашему распоряжению от 9 августа в Купянском районе объявлена обязательная эвакуация. Кого и откуда должны эвакуировать? Или люди сами должны уехать?

Андрей Канашевич: Всего в районе 269 населенных пунктов. Эвакуация объявлена с территории 53 населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий. Это Дворичанская поселковая, Петропавловская сельская община, четыре населенных пункта из Кондрашевской общины, восемь или девять населенных пунктов Куриловской сельской и три населенных пункта Купянской городской территориальных общин. То есть, это левый берег реки Оскол.

- Обстрелы района были и раньше, почему именно сейчас было принято решение об эвакуации населения?

- Таких массированных обстрелов раньше не было. Последние обстрелы были по Кругляковке, Подолам, по городу Купянск, туда полетели управляемые авиабомбы. Интенсивность обстрелов выросла вдоль всей линии по глубине, по всем населенным пунктам полетело. Поэтому мы приняли решение об эвакуации. Это профилактическое решение. Как только у нас деоккупировали территорию 10 сентября прошлого года, в частности Купянск, люди постоянно эвакуируются оттуда, с тех пор эвакуация и не заканчивалась. Просто сейчас обстрелы участились, их хаотичность выросла. Россияне кошмарят местное население. В Ковшаровку прилетало прямо в жилые дома.

- По вашему мнению, это целенаправленный обстрел населенных пунктов?

Там боев нет. Линия фронта проходит от некоторых населенных пунктов (на расстоянии. - Ред.) 15-18 километров. Управляемые авиабомбы, которые они (российские войска. - Ред.) пускают по населенным пунктам с самолетов с расстояния 70-80 километров где-то с границы Луганщины и России, - это неточное оружие, и оно летит куда угодно. В Ковшаровке прилетело в девятиэтажку, потом около пятиэтажки, и четыре подъезда просто снесло. Затем три дня подряд прилетало десять управляемых авиабомб в частный центр в Кругляковке. Два дня назад авиабомба прилетела в Купянск в здание администрации. В результате этих обстрелов есть погибшие и раненые. Поэтому мы предлагаем людям принять решение и уехать.

- С начала года изменилась линия фронта? Она продвинулась в эти населенные пункты?

- Линия фронта не изменилась с момента деоккупации, и населенные пункты как были, так и остались деоккупированы. Но в связи с мощными обстрелами мы рекомендуем людям обязательно эвакуироваться.

- Что означает обязательная эвакуация? Как она должна производиться? Чем она отличается от принудительной?

- Мы даем людям сигнал, что есть механизм эвакуации и заботы о них: размещение, предоставление гуманитарной помощи, помощь в оформлении статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), финансовая помощь от государства и международных фондов, медицинская помощь, которую, к сожалению, через разбомбленную больницу в Купянске и отсутствие врачей люди не могут дома получить. Это обязательная эвакуация, но мы не можем приехать и посадить в машину насильно.

Все люди взрослые, они должны принять решение на основе информации. Мы даем информацию, люди сами принимают решение. Принудительную эвакуацию мы проводили с апреля по середину мая в Дворичанской и Петропавловской общинах. Это было решение на уровне Совета обороны Харьковской области и касалось исключительно детей. Мы детей вывезли из этих общин. Принудительная эвакуация принята на законодательном уровне. Если такая эвакуация объявлена, родители не могут отказаться и детей обязательно должны вывезти, а один из родителей должен сопровождать ребенка в безопасную зону.

- Сколько людей из общин нужно эвакуировать и есть ли желающие сейчас уехать?

- В населенных пунктах, которых касается распоряжения, примерно 12 тысяч человек. Сколько из них примет решение о выезде, сложно сказать. Мы только начали эту работу, идет оповещение населения. Вчера 33 человека уехали, сегодня записались на эвакуацию 15 семей с детьми из Кругляковки. Люди начинают обращаться. Для нас важно, чтобы каждый из 12 тысяч знал телефон координационного центра и в любой момент мог позвонить по телефону и получить помощь.

- Куда будут эвакуировать людей из района? И где уже подготовлены места для них?

- По телефонам "горячей линии" можно узнать всю информацию. Как показывает практика, большинство людей выезжает самостоятельно, собственным транспортом, к родственникам в другие населенные пункты. Выезжающих и нуждающихся в жилье меньше. Маломобильными людьмизанимается департамент соцзащиты. Их размещают, ухаживают, к этому присоединится Красный Крест. Людей увозят в Харьков и Харьковскую область. В настоящее время прорабатываются и другие маршруты в другие области. Как только было объявлено об эвакуации, многие волонтерские, благотворительные фонды вышли со своими предложениями по размещению людей на запад Украины.

- Каков алгоритм действий человека, желающего эвакуироваться?

- Надо позвонить в координационный центр по телефонам +380507890124, +380637896474, сказать имя и фамилию, количество людей, адрес, по которому они находятся, и на какую дату они готовы будут уезжать. Координационный центр обрабатывает заявку и сообщает, какая машина и когда приедет забрать людей. К эвакуации привлечены и полиция, и ГСЧС, и военные.

- Что будет с теми, кто отказывается эвакуироваться?

- Есть механизм, если мы обращаемся к людям с просьбой эвакуироваться, а люди отказываются, они должны написать отказ от эвакуации, указав, что понимают все риски, оставаясь на опасной территории.

- Как быть с детьми? Еще не было решения о принудительной эвакуации детей из населенных пунктов, где сейчас реальная опасность?

- Мы сейчас в стадии принятия решения по этому поводу. Мы мониторим ситуацию, собираем списки детей, состав семьи, понимаем наиболее опасные населенные пункты. Это Купянск, Ковшаровка, Купянск-Узловой, Глушковка, Новоосиновка, Курилов, Подолы. По ним будем принимать решения о принудительной эвакуации детей.

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