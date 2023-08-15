Ракетный обстрел Украины и другие события 538-го дня войны

Россия ночью нанесла ракетные удары по Днепру, Луцку, Львову и другим украинским городам. В результате атаки есть погибшие и раненые.

На 538-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 15 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Удары РФ по Днепру, Луцку, Львову и другим городам Украины

Российские войска в ночь на 15 августа нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, для атаки использовались ракеты воздушного и морского базирования. В общей сложности было выпущено не менее 28 крылатых ракет разных типов, 16 из них были сбиты, сообщили украинские военные.

На всей территории Украины ночью была объявлена воздушная тревога. Под удар попали Волынская, Львовская и Днепропетровская области. Звуки взрывов были слышны в Днепре, Запорожье, Хмельницком, Луцке и во Львове.

В результате ракетного удара по Львовской области пострадали 19 человек, сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий. По его словам, в области повреждено около 120 многоквартирных и частных домов. Самая сложная ситуация в Железнодорожном районе Львова, где около 100 домов получили повреждения. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о разрушении детского сада.

В результате атаки в Луцке погибли три человека

В Днепре и Луцке были повреждены промышленные предприятия, сообщили местные власти. Глава Волынской областной военной администрации (ОВА) Юрий Погуляйко заявил, что в результате российский ракетной атаки в Луцке погибли не менее трех человек, еще нескольких пострадавших госпитализировали. Чуть позже мэр Луцка Игорь Полищук уточнил, что ранены три человека. Шведская машиностроительная компания SKF сообщила, что ракета в Луцке попала в здание ее завода. Погибли трое сотрудников SKF, сказал представитель компании.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о двух пострадавших в результате ракетного удара. Помимо промышленного предприятия, по его словам, российские ракеты повредили один из важных спортивных объектов города, в котором регулярно проводились всеукраинские соревнования.

В ночь на 15 августа российские войска также нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате обстрела города из зенитно-ракетного комплекса С-300 возник пожар на площади 2400 квадратных метрах в складских помещениях, где хранились продукты питания, сообщил офис генпрокурора Украины. Под завалами оказались два грузчика, один из них погиб, состояние другого мужчины пока неизвестно. Кроме того, ранения получила 38-летняя женщина, она с легкими телесными повреждениями доставлена в больницу.

Атаки украинских и российских ДРГ на приграничные территории

В Северной операционной зоне, в пределах Новгород-Северской городской общины в Черниговской области, была пресечена попытка диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) пересечь государственную границу Украины со стороны РФ, сообщил командующий объединенными силами (ОС) ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. По предварительным данным, ДРГ состояли "из пяти и семи" человек. Наев добавил, что "понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении".

О попытке украинской ДРГ проникнуть на территорию Брянской области заявил губернатор российского региона Александр Богомаз. По его словам, попытка была предпринята в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа и была предотвращена пограничниками и военными. "Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля", - сообщил Богомаз. Минобороны РФ не комментировало ситуацию.

Визит Зеленского в зону боевых действий в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область посетил бригады, ведущие наступательные действия на Мелитопольском направлении, сообщает пресс-служба главы государства. Зеленский заслушал доклады командиров о ходе боевых действий и вместе с комбригами и комбатами обсудил наиболее проблемные вопросы их подразделений.

"В частности, военные отмечали необходимость наличия средств радиоэлектронной борьбы и фронтовых систем ПВО для противодействия авиации и БПЛА противника. Также есть потребность в беспилотных летательных аппаратах, поскольку они быстро расходуются в условиях наступательных действий", - говорится в сообщении. Накануне Зеленский посетил штабы бригад, ведущих наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

Новая военная помощь Украине от Швеции

Швеция предоставит Украине новый пакет военной поддержки на сумму 3,4 млрд шведских крон (287 млн евро). В него войдут в основном боеприпасы и запчасти к ранее поставленным системам вооружения, заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон. "Мы должны подготовиться к тому, что это может быть длительная война", - отметил он, добавив, что надо подготовиться к долгосрочной поддержке с учетом специфики поставок.

Новый пакет военной помощи станет 13-м по счету, предоставленным Швецией Украине с начала войны, отмечает Reuters. Общая сумма поддержки Стокгольмом Киева - 20 млрд крон (1,69 млрд евро).

Членство Украины в НАТО в обмен на территории?

Начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен дал понять, что Украина может получить членство в Североатлантическом альянсе "в обмен на уступку части территории" России и это может стать частью решения для завершения войны, сообщило норвежское издание Verdens Gang (VG). "Я думаю, что решение могло бы заключаться в том, что Украина отдает территорию и получает взамен членство в НАТО", - заявил Йенссен в ходе дебатов в норвежском городе Арендал. При этом он, однако, повторил и то, что ранее говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры".

Заявление Йенссена вызвало резкую критику украинских властей. "Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" через, скажем прямо, триумф Путина не принесут мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "раздела Европы", в том числе под зонтиком НАТО", - написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в сервисе микроблогов X (бывшем Twitter). Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал "абсолютно неприемлемыми" разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий. "Сознательное или неосознанное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. Вместо этого в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и получения ею полноправного членства в НАТО", - написал Николенко в Facebook.

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