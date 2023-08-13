Восстановление Северной Салтовки: в руины возвращается жизнь

Найти в Северной Салтовке в Харькове хотя бы одно уцелевшее здание - задача почти невыполнимая. Буквально на каждом сооружении есть следы войны, которую начала Россия против Украины в феврале 2022 года: где-то разрушен один или два этажа, а где-то - нет целого подъезда. Однако на руинах когда-то мирной Северной Салтовки жизнь все же есть. К примеру, во дворах можно встретить немало местных жителей: они сидят на скамейках и обсуждают новости с фронта, откармливают кошек и собак, а также с радостью приветствуют журналистов, которые, как говорят, все реже и реже наведываются в этот харьковский микрорайон.

"Как потеплело - пошли жить в палатку перед домом"

На скамейке возле одного из поврежденных домов сидит Светлана Орехова. В Северной Салтовке она живет более 30 лет. За это время успела выйти замуж, вырастить двоих детей и сделать, как она говорит, ремонт мечты в собственной трехкомнатной квартире. Сейчас же временное убежище женщины - палатка, в которой теснится вместе с мужем и сыном.

Квартиру Ореховых уничтожил российский снаряд, который попал в здание 5 апреля 2022 года. Тогда две комнаты из трех - выгорели. Светлана Орехова вспоминает, что чуть не потеряла сознание, когда впервые после обстрелов зашла в квартиру: "Трудно было. Давление сразу бабахнуло 200 на 150. Меня под подъездом обдували и поили водой. Совсем было плохо".

Боясь оказаться под завалами, Светлана Орехова с семьей ночует в палатке перед домом Фото: DW

Женщина сразу приглашает DW в свою квартиру на третьем этаже. Правда, находиться внутри долго небезопасно. Квартира буквально рассыпается. Кроме того, этажом выше ремонтируют пол, поэтому потолок в доме трещит по швам. Однако семья Ореховых - на свой страх и риск - по несколько часов в день проводит в квартире. Здесь хранят вещи и готовят еду. На ночь семья обязательно перебирается в палатку, ведь спать в квартире им страшно. "Днем мы видим, разрушается ли потолок, или трясется, или сыпется. То есть, мы можем это заметить и куда-то выйти, выбежать, а ночью ты себя не контролируешь. Ты лежишь, глаза открываешь, смотришь, на месте ли потолок. Как потеплело - мы пошли в палатку жить", - рассказывает женщина.

Лишь частичное восстановление пострадавших квартир

Сейчас две выгоревшие комнаты восстанавливают за счет города. Но квартиру Светланы Ореховой отстраивают частично, жалуется она. Женщина показывает трещины на потолке, которые отказались ремонтировать строители. "Сказали, что это они делать не будут, потому что у них в плане такого нет. Есть только две стены из четырех в плане. Также нам отказались ремонтировать спальню и кухню. Простите, как можно восстанавливать квартиру так? Две комнаты, где всё в трещинах, восстанавливают, а другое не надо? Как это?" - с надрывом в голосе возмущается Светлана Орехова. Эти и многие другие вопросы харьковчанка пытается задать местным властям уже почти год, впрочем, говорит, все они до сих пор без ответа.

Подобных историй на Северной Салтовке - не счесть. Почти через полтора года после вторжения России это до сих пор микрорайон-призрак. Сколько из разрушенных домов отремонтируют - неизвестно. Как и неизвестно, сколько времени продлится восстановление.

Светлана Орехова ожидает восстановления своего жилья Фото: DW

Жительница одного из разрушенных домов замечает DW и первой заводит разговор. Татьяна - пенсионерка, которая, как говорит, не имеет ни родственников, к которым могла бы временно переехать, ни здоровья, чтобы эвакуироваться в другой город или страну. Уже больше года она живет в родной Северной Салтовке в ожидании, что ее дом отремонтируют. "Нам город обещал установить окна и двери. В нашем доме разбиты все окна и двери, разошлись стены. Нам обещали восстановить всё, кран работал, даже этажи поставили, но основные коммуникации пока не подключены, потому что нет финансирования. Мы просим помочь жителям нашего дома, ведь идет вторая зима. У нас не забиты окна, у нас не включается отопление, у нас нет воды, и в половине дома нет газа", - рассказывает Татьяна. То есть, сейчас в доме, куда уже вернулись более десяти семей, из коммуникаций есть только электричество.

Местные власти жалуются на нехватку средств на восстановление

Какая дальнейшая судьба поврежденных домов в Северной Салтовке - не берутся сказать и в местном департаменте жилищного хозяйства. "Нам нужно делать экспертизу, чтобы понимать, выстоял ли бетон, осталась ли арматура в тех допусках, в которых она должна быть согласно государственно-строительным нормам. Поэтому проектирование одного дома занимает более 90 дней, а иногда - и 120. То есть, этот процесс не является быстрым. Он вообще не может быть быстрым, потому что до полномасштабного вторжения никто в Украине не понимал, как ремонтировать дом, когда туда прилетела ракета или мина", - объясняет заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгений Пасенов.

Чтобы понять, можно ли восстановить разрушенный дом, необходимо провести экспертизу Фото: DW

Впрочем, даже если ремонтные работы начались, нет гарантии, что они скоро завершатся. В департаменте жилищного хозяйства объясняют: все из-за нехватки средств, ведь масштабы разрушений и финансовые возможности несоразмерны.

"По нашим подсчетам, если дома восстанавливать только городским бюджетом, то на это уйдут десятилетия. Объем повреждений и убытков достигает девяти миллиардов долларов. Но у Харькова никогда не было такого бюджета вообще, даже 10 процентов от этой суммы", - рассказывает Евгений Пасенов.

В настоящее время в городе восстановили около двухсот домов, и это при том, что общее количество поврежденных - около пяти тысяч. Какими темпами будет продолжаться восстановление, не знает ни одно должностное лицо, впрочем, в департаменте жилищно-коммунального хозяйства уверяют, что постоянно ищут дополнительные источники финансирования. "В этом году заработала субвенция из Киева. В Харьков зашло пока миллиард триста миллионов гривен. Туда вошли и дома Салтовки: около 15 единиц жилищного хозяйства, поликлиника, школы и детские сады", - добавляет Евгений Пасенов.

В Северной Салтовке в Харькове от российских ударов пострадали почти все дома Фото: DW

Восстанавливать жилье за свой счет

При таких обстоятельствах жители Северной Салтовки опасаются, что восстановления жилья придется ждать годами. Поэтому люди уже начинают ремонт за свой счет. К примеру, владелец четырехкомнатной квартиры в одном из многоквартирных домов Андрей Дьяков начал постепенно ремонтировать квартиру еще год назад. Мужчина решил не ждать помощи от государства. "Сумма восстановления не компенсирует всего ремонта, который нужно сделать. Я на 100 процентов уверен. Да и когда это будет? Уже год прошел с момента, как я поставил окна. То есть, если бы я ждал чего-то, то год все бы так и стояло. Потом пришлось бы делать полный ремонт", - объясняет он.

Андрей Дьяков восстанавливает жилье за свой счет Фото: DW

Андрей за свой счет заменил окна в четырех комнатах и входную дверь. На это, говорит он, потратил более 120 тысяч гривен. Сейчас планирует начать ремонт стен в квартире. Кроме того, мужчина принялся восстанавливать и места общего пользования. К примеру, самостоятельно заменил во всем подъезде ливневую канализацию. "Я ее заменил, потому что если бы этого не сделал, то вся вода с крыши была бы во всех квартирах. Также стояки на воду заменил во всем подъезде. Может, когда соседи вернутся, то немного компенсируют, а если нет, то так и будет. Это же мой дом. Я хочу его сохранить", - рассказывает Андрей.

Но сейчас подавляющее большинство жителей Северной Салтовки - пенсионеры, которые не имеют возможности восстанавливать жилье за свой счет. Светлана Орехова живет на одну пенсию. Поэтому уже готовится встречать осень… в палатке.

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