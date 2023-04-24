Дипломат объяснил отказ Швейцарии поставлять снаряды Украине

Посол Швейцарии в ФРГ сослался на нейтралитет и заявил, что "12 000 снарядов не повлияют на войну и никак не решат ее исход".

Посол Швейцарии в Берлине Поль Рене Сегер обосновал позицию правительства в Берне, не разрешившего Германии поставить Украине снаряды швейцарского производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

Швейцария отказалась от применения военной силы, "это также означает, что мы не поддерживаем войны", заявил он в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в понедельник, 24 апреля. Сегер сослался на требование нейтралитета, имеющее для Швейцарии основополагающее значение. "Это часть нашей ДНК", - добавил дипломат.

Он также заявил, что удивлен "масштабом критики, обрушившейся" на правительство Швейцарии из-за запрета на поставки боеприпасов Киеву. "Создается впечатление, что на Швейцарию возложили бы долю вины в том случае, если бы Путин выиграл войну. Но 12 000 снарядов не повлияют на войну и никак не решат ее исход", - утверждает Сегер.

Швейцария запретила ФРГ поставлять Киеву снаряды для Gepard

Германия еще прошлым летом запросила у правительства в Берне разрешение на реэкспорт в Украину 12 400 снарядов для ЗСУ Gepard. Швейцария тогда отклонила этот запрос, сославшись на свой нейтралитет. Осенью Германия отправила в Берн новый запрос, указав на необходимость защиты критически важной инфраструктуры и морских портов в Украине, имеющих ключевой значение для экспорта зерна. Однако в Швейцарии вновь ответили отказом.

Нехватка боеприпасов

ЗСУ Gepard стали первым видом тяжелого вооружения, которое Германия передала Украине. Всего Киеву были поставлены 34 зенитных установки. В то же время проблемы с самого начала были связаны с боеприпасами к Gepard.

Первоначально Украине было передано 60 тысяч снарядов, но учитывая высокие темпы, которыми украинские войска расходуют боеприпасы, этого оказалось мало. Снарядов для Gepardне хватало из-за интенсивного применения ЗСУ против российских крылатых ракет и беспилотников.

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