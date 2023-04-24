  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ЗСУ Gepard
ЗСУ GepardФото: Carsten Rehder/dpa/picture alliance
КонфликтыШвейцария

Дипломат объяснил отказ Швейцарии поставлять снаряды Украине

Лиза Ламбрехт
31 мин. назад

Посол Швейцарии в ФРГ сослался на нейтралитет и заявил, что "12 000 снарядов не повлияют на войну и никак не решат ее исход".

https://p.dw.com/p/4QTG5

Посол Швейцарии в Берлине Поль Рене Сегер обосновал позицию правительства в Берне, не разрешившего Германии поставить Украине снаряды швейцарского производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

Швейцария отказалась от применения военной силы, "это также означает, что мы не поддерживаем войны", заявил он в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в понедельник, 24 апреля. Сегер сослался на требование нейтралитета, имеющее для Швейцарии основополагающее значение. "Это часть нашей ДНК", - добавил дипломат.

Он также заявил, что удивлен "масштабом критики, обрушившейся" на правительство Швейцарии из-за запрета на поставки боеприпасов Киеву. "Создается впечатление, что на Швейцарию возложили бы долю вины в том случае, если бы Путин выиграл войну. Но 12 000 снарядов не повлияют на войну и никак не решат ее исход", - утверждает Сегер.

Швейцария запретила ФРГ поставлять Киеву снаряды для Gepard

Германия еще прошлым летом запросила у правительства в Берне разрешение на реэкспорт в Украину 12 400 снарядов для ЗСУ Gepard. Швейцария тогда отклонила этот запрос, сославшись на свой нейтралитет. Осенью Германия отправила в Берн новый запрос, указав на необходимость защиты критически важной инфраструктуры и морских портов в Украине, имеющих ключевой значение для экспорта зерна. Однако в Швейцарии вновь ответили отказом.

Нехватка боеприпасов

ЗСУ Gepard стали первым видом тяжелого вооружения, которое Германия передала Украине. Всего Киеву были поставлены 34 зенитных установки. В то же время проблемы с самого начала были связаны с боеприпасами к Gepard.

Первоначально Украине было передано 60 тысяч снарядов, но учитывая высокие темпы, которыми украинские войска расходуют боеприпасы, этого оказалось мало. Снарядов для Gepardне хватало из-за интенсивного применения ЗСУ против российских крылатых ракет и беспилотников.

Смотрите также:

"Снарядный голод" в Украине.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему многие на Западе боятся, что Россия проиграет: интервью с депутатом Верховной Рады Гончаренко (14.03.2023)

Почему многие на Западе боятся, что Россия проиграет: интервью с депутатом Верховной Рады Гончаренко (14.03.2023)

По мнению депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, "красные линии" все еще остаются в головах. "Хотя многие люди на Западе хотят, чтобы Украина выиграла войну, в то же время они боятся того, что Россия проиграет", - полагает депутат Рады. "Есть страх, что поражение России на поле боя приведет к распаду Российской Федерации, и тогда возникнет много проблем", - считает Алексей Гончаренко.
Конфликты14 марта 2023 г.26:01 мин.
external

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине и не поддерживает санкции ЕС против деятелей церкви

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине и не поддерживает санкции ЕС против деятелей церкви

Официальный Будапешт осудил российскую агрессию против Украины, однако отказался от поставок оружия Киеву. "Венгрия была одной из первых стран, которая немедленно призвала к прекращению огня и миру, немедленному началу мирных переговоров, потому что это единственный способ попытаться разобраться в этом конфликте", - рассказал программе Conflict Zone госсекретарь правительства Венгрии Золтан Ковач.
Политика28 февраля 2023 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

В рамках военной помощи Германия предоставила Украине танки Leopard 2

SIPRI: В Европе самый резкий в мире рост военных расходов

Конфликты7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На рынке в Стамбуле

Инфляция может стоить Эрдогану победы на выборах президента

Инфляция может стоить Эрдогану победы на выборах президента

Политика23 апреля 2023 г.
Воронка от упавшего в Белгороде боеприпаса и пострадавший дом

Второй снаряд в Белгороде и другие события 423-го дня войны

Второй снаряд в Белгороде и другие события 423-го дня войны

Конфликты22 апреля 2023 г.
Украинская беженка Ксения с двухлетней дочерью Мириам

Украинские беженцы в США: когда система приема дает сбои

Украинские беженцы в США: когда система приема дает сбои

Миграция22 апреля 2023 г.
Логотип ЧВК "Вагнер"

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Конфликты22 апреля 2023 г.
Министры обороны Германии, Украины и Польши

Итоги "Рамштайна" и все события 422-го дня войны в Украине

Итоги "Рамштайна" и все события 422-го дня войны в Украине

Конфликты21 апреля 2023 г.
Бинц, 20 апреля 2023 года. Демонстранты с транспарантом "Рюген против СПГ!" встречают канцлера Шольца

Страсти вокруг СПГ-терминала: канцлер посетил недовольных

Страсти вокруг СПГ-терминала: канцлер посетил недовольных

Природа и окружающая среда21 апреля 2023 г.
На главную страницу