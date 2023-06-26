  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Германия разместит в Литве постоянную бригаду бундесвера

Даниил Сотников
13 мин. назад

ФРГ готова разместить бригаду бундесвера в Литве на постоянной основе после создания соответствующей инфраструктуры.

https://p.dw.com/p/4T4Rr
Министры обороны ФРГ и Литвы Борис Писториус и Арвидас Анушаускас
Министры обороны ФРГ и Литвы Борис Писториус и Арвидас АнушаускасФото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Германия готова на постоянной основе разместить в Литве бригаду бундесвера численностью около 4000 человек, заявил в ходе визита в Вильнюс министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в понедельник, 26 июня.

"Германия готова разместить в Литве бригаду на постоянной основе", - сказал Писториус, подчеркнув, что для этого необходимо обсудить создание "соответствующей инфраструктуры" на месте и "совместимость с планами НАТО". "Мы договорились, что бригада будет расти шаг за шагом по мере создания инфраструктуры", - сообщил Писториус, отметив, что развертывание подобной бригады не может быть осуществлено за несколько месяцев. Как отмечает агентство Reuters, в прошлом Берлин указывал, что Литве потребуются годы для создания нужного количества казарм, жилья для семей, складов и тренировочных площадок.

"Германия поддерживает свое обязательство как члена НАТО и крупнейшей экономики Европы встать на защиту восточного фланга", - подчеркнул министр.

Президент Германии заверил Литву в защите в случае войны

В настоящее время Германия возглавляет боевую группу передового расширенного присутствия НАТО в Литве. В стране размещены порядка 1500 солдат бундесвера. При этом большая часть солдат дислоцирована в состоянии готовности в ФРГ.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) во время своего визита в Литву в прошлом месяце заверил Вильнюс в военной поддержке со стороны ФРГ и НАТО в случае необходимости. "Литва является не только членом Европейского Союза, но и союзником по НАТО. И именно поэтому для меня важно еще раз четко сказать в этот момент: мы стоим бок о бок. Ваша безопасность является нашей", - подчеркивал Штайнмайер.

Четыре многонациональные боевые группы НАТО были созданы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше после аннексии Россией Крыма в 2014 году. В начале 2022 года они были усилены в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, еще четыре новые группы создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Смотрите также:

Президент Литвы: на чьей стороне Китай?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Президенты Германии и Литвы Франк-Вальтер Штайнмайер и Гитанас Науседа.

Президент Германии Штайнмайер заверил Литву в защите в случае войны

Президент Германии Штайнмайер заверил Литву в защите в случае войны

Во время визита в Литву президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал целью Путина "подчинение бывших советских территорий".
Конфликты30 мая 2023 г.
external

Учения НАТО Air Defender идут по всей Европе: в воздухе, на земле и в море (13.06.2023)

Учения НАТО Air Defender идут по всей Европе: в воздухе, на земле и в море (13.06.2023)

Учения НАТО проходят по всей Европе. Хотя они стартовали в Литве, основная часть учений проходит в Германии. ФРГ станет хабом для европейской военно-воздушной обороны.
Политика13 июня 2023 г.03:08 мин.
external

Германия укрепляет восточный фланг НАТО

Германия укрепляет восточный фланг НАТО

Германия расширяет присутствие своих вооруженных сил в Литве для укрепления восточного фланга НАТО.
Политика8 сентября 2022 г.03:08 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Наемники ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону

Правительство ФРГ не готово дать оценку мятежу Пригожина

Политика9 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Плавучий СПГ-терминал в Вильгельмсхафене

Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты

Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты

Экономика и бизнес3 ч. назад10 фото
Карикатура - карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко держит на руках съежившегося маленького президента России Владимира Путина и показывает рукой "стоп"

Лукашенко спас Путина от Пригожина: "батька" в обиду не даст

Лукашенко спас Путина от Пригожина: "батька" в обиду не даст

Политика4 ч. назад
Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, июнь 2023 года

Эр-Рияд ищет новых партнеров. РФ станет одним из них?

Эр-Рияд ищет новых партнеров. РФ станет одним из них?

Экономика и бизнес25 июня 2023 г.
Боевики ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону

Мятеж Пригожина и другие события 486-го дня войны

Мятеж Пригожина и другие события 486-го дня войны

Конфликты24 июня 2023 г.
Евгений Пригожин в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону 24 июня 2023 года

Как "повар Путина" и шеф ЧВК "Вагнер" стал мятежником

Как "повар Путина" и шеф ЧВК "Вагнер" стал мятежником

Политика24 июня 2023 г.
Полицейский патруль на закрытой для посещения Красной площади в Москве, 24 июня 2023 года

Контртеррористическая операция в РФ: что такое "режим КТО"

Контртеррористическая операция в РФ: что такое "режим КТО"

Конфликты24 июня 2023 г.
На главную страницу