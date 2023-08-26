Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Британский журнал The Economist второй раз за четверть века назвал Германию "больным человеком Европы" из-за проблем с экономикой. Чем страдает страна и есть ли средства для быстрого излечения?

Британский журнал The Economist почти четверть века назад назвал Германию "больным человеком Европы" из-за ее тогдашней экономической слабости и якобы отсутствия инновационных возможностей. В августе 2023 года The Economist вновь вышел с заголовком на титульном листе "Германия снова стала больным человеком Европы?". А генеральный секретарь оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) считает Германию "самым больным человеком в мире". Откуда берется подобный пессимизм?

Инфраструктура

Германская экономика испытывает серьезные трудности в области инфраструктуры. Лишь несколько примеров - автомобильные мосты с оживленным движением легковых автомобилей, по которым грузовики не могут проехать около десяти лет; целые участки автомагистралей, которые закрыты на годы из-за разрушенных мостов; железнодорожные перевозки, которые становятся одиссеей из-за постоянных сбоев и задержек.

Долгое время автомобильные трассы и железные дороги эксплуатировались на износ без серьезных капиталовложений и обновлений. В какой-то момент они начали приходить в негодность.

Проблема заключается в том, что если в прошлые годы экономического бума Германия могла позволить себе почти без проблем осуществлять многие инвестиции при чрезвычайно низких процентных ставках, сейчас строительство должно вестись в гораздо более сложных условиях. Сегодняшняя экономика находится в состоянии стагнации, высокая инфляция приводит к резкому росту затрат на строительство, а государственный долг огромен. Однако без модернизации инфраструктуры создать процветающую экономику невозможно.

Энергоснабжение

Цель федерального правительства - обеспечить энергоснабжение почти полностью за счет возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия. Для этого в течение многих лет происходило масштабное расширение ветряной и солнечной энергетики. Предполагалось, что на переходный период от традиционной энергетики к возобновляемой, а также на случай отсутствия солнца и ветра угольные электростанции в Германии будут заменены газовыми, работающими на дешевом сырье из России.

Однако с началом войны в Украине этот вариант отпал. Федеральное правительство лихорадочно пытается восполнить пробел сжиженным газом из других стран-импортеров. Хотя это и удалось сделать, но с очень большими затратами.

Существуют и другие проблемы. В частности, курс на замену автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили приведет к значительному увеличению потребления электроэнергии. Так же, как и попытки заменить газовые и масляные обогреватели, используемые для отопления, электрическими тепловыми насосами.

А правительство тем временем закрывает три последние атомные электростанции и отказывается ввести субсидированную цену на промышленную электроэнергию. В результате, энергия в Германии значительно дороже, чем в соседних странах. А промышленное производство для удержания конкурентоспособности может переместиться за границу. Между тем, развитие возобновляемых источников энергии и электросетей продолжается, но сталкивается с растущим сопротивлением со стороны населения.

Недостаток специалистов

Практически все отрасли промышленности Германии жалуются на нехватку квалифицированных кадров. Специалистов не хватает везде - в сфере здравоохранения, инженерных бюро, парикмахерских и булочных. Связано это с демографическими изменениями в обществе. Многочисленное поколение 50- 60-х годов, так называемые бэби-бумеры, уходит на пенсию, а рождаемость в последующие годы значительно снизилась.

Иностранные специалисты в Германии Фото: Gunter Hübner/dpa/picture-alliance

Федеральное правительство предлагает три пути для выхода из затруднительного положения. Первый - привлечение на полную ставку женщин, которые до сих пор работали неполный рабочий день. Однако чтобы сделать это возможным, необходимо расширить систему детских дошкольных учреждений и групп продленного дня в школе. Второй - привлечение лиц пенсионного возраста и повышение срока выхода на пенсию. Вместе с тем, федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал, что в ближайшее время дополнительного повышения пенсионного возраста не ожидается.

Наконец, планируется привлечь иностранных специалистов. Однако многие высококвалифицированные кадры предпочитают обходить Германию, в том числе из-за высокого налогового бремени, языковых барьеров и чрезмерной бюрократии.

Бюрократия

Действительно, бюрократия остается одной из вечных проблем. Почти каждое федеральное правительство обещает сократить бюрократический аппарат, упростить администрирование и отменить ненужные правила - но в конечном счете терпит неудачу в своих требованиях

Более того, всегда появляются новые правила и бюрократические ограничения. Например, строительная отрасль сетует, что требования к энергоснабжению зданий стали настолько обширными и строгими, что строительство часто становится нерентабельным.

Еще одним препятствием для сокращения бюрократии является высокий уровень требований справедливости: например, налоговое законодательство Германии особенно сложное, поскольку политика требует максимально справедливого налогообложения, учитывающего, по возможности, каждый случай и каждую особенность.

Здесь возникает классический конфликт целей, при котором необходимо выбирать: либо более простая система и меньшая несправедливость, либо сложная система, которая стремится к справедливости, но большая бюрократия. Правда, при большей бюрократии в выигрыше все равно остаются те, у кого есть деньги, чтобы нанять хорошего налогового консультанта.

Цифровизация

Что касается оцифровки данных, то по этому показателю Германия считается развивающейся страной. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), доля оптоволоконных соединений в стране составляет всего около восьми процентов. Это четвертое место с конца среди 38 стран ОЭСР. Для сравнения: в Южной Корее, Японии или Испании этот показатель в десять раз выше - более 80 процентов. При этом именно быстрый интернет является решающим фактором для места размещения производства.

Берлин. Очередь в мэрию Фото: William Glucroft/DW

Кроме того, многие вопросы, которые в других странах можно решить онлайн - регистрация на новом месте жительства, перерегистрация автомобиля - в Германии можно решить только при личном присутствии и соответствующей потере времени. Проблема известна, она решается, но с большим опозданием.

Доверие к демократии и государственным институтам

Проблема совсем другого рода - это ослабление доверия немцев к государственным институтам и соблюдению демократических принципов.

В недавнем опросе социологического института Forsa, проведенном по заказу профсоюза государственных служащих ФРГ, только 27% респондентов по-прежнему считают государство способным выполнять свои обязанности. 69% опрошенных считают, что государство перегружено работой, например, в сфере предоставления убежища и политики в отношении беженцев.

О падении доверия к демократическим институтам свидетельствует исследование, проведенное Фондом имени Конрада Аденауэра. Только за полгода - с декабря 2022 года по июнь 2023 года - уровень удовлетворенности демократией в Германии снизился на 14 процентных пунктов, с 52 до 38 процентов. Спад был особенно значительным в Западной Германии, а также среди сторонников ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Это означает, что доверие, особенно среди широких слоев населения, до сих пор поддерживающих политическую систему, сильно подорвано. Правда, не в демократию как форму правления, а в то, как ее представляют себе граждане. Для политиков это должно стать тревожным сигналом, а восстановление доверия демократии - задачей на следующие годы.

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