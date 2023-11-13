В Херсоне - трое погибших в результате российского обстрела

В результате комбинированного обстрела Херсона повреждены больница и жилые дома, погибли три человека и не менее 12 получили ранения, включая двухмесячного младенца.

Вооруженные силы РФ обстреляли из стволовой и реактивной артиллерии центральную часть южноукраинского города Херсон, сообщает председатель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин в понедельник, 13 ноября. В результате очередного российского обстрела уничтожены или повреждены восемь автомобилей, в том числе одна машина скорой помощи, административное здание, больница и не менее пятнадцати зданий.

"Эти удары россиян унесли жизни двух человек. По информации, еще десять получили ранения", - пишет Прокудин в Facebook. В обстрелянной сегодня больнице получили ранения два медицинских работника и пациент пенсионного возраста. У всех них - "минно-взрывные травмы", уточнил он. Прокудин поделился видеозаписью, на которой видны здания с пробоинами от снарядов и разбитыми стеклами, руины от бывших зданий и полностью сгоревшая машина скорой помощи.

В отдельном сообщении председатель Херсонской администрации также сообщил, что ранее в понедельник в пригороде Херсона был обстрелян автомобиль, в результате чего один человек погиб, а двухмесячный младенец и его мать получили ранения.

Херсон - одна из горячих точек войны с самого ее начала

В конце прошлого года российские войска оставили Херсон и западный берег Днепра в этом регионе, но теперь регулярно обстреливают эти районы с позиций на восточном берегу.

Утром 13 ноября в Telegram-каналах и на сайтах российских госСМИ РИА "Новости" и ТАСС появилась новость о том, что группировку российских войск "Днепр" перебросят "на более выгодные позиции" к востоку от Днепра, а затем оба агентства написали, что сообщение "аннулировано как выпущенное ошибочно". В удаленных сообщениях агентства ссылались на Минобороны РФ. Между тем в Минобороны РФ сообщение назвали "провокацией".

При этом формулировка о "переброске войск на более выгодные позиции" уже использовалась российскими официальными источниками ранее и означала отступление войск ВС РФ, вторгшихся в Украину. В частности, так российские госСМИ сообщали об отступлении россиян в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году.

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