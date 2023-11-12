Научная библиотека в Херсоне разрушена российским обстрелом
Областная научная библиотека в Херсоне имени Олеся Гончара серьезно повреждена после воздушной атаки российскими войсками. Об этом в воскресенье, 12 ноября, написал в Telegram-канале глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.
"Этой ночью библиотека оказалась под обстрелом российской армии. Повреждения внутри и снаружи здания. Начался пожар", - написал Прокудин. Спасатели тушили огонь более полутора часов.
Ракета, попавшая в здание библиотеки, разрушила некоторые конструкции здания, взрывной волной выбиты окна. В результате пожара сгорели уникальные книги и документы.
Библиотеку восстанавливали после российского мародерства
Год назад, 11 ноября 2022 года, в результате успешного контрнаступления украинской армии на юге страны Херсонщина была освобождена от оккупировавших ее российских войск. За время восьмимесячной оккупации научная библиотека имени Олеся Гончара в Херсоне была разграблена: россияне украли книги, в числе которых были редкие дореволюционные издания, вывезли технику, разгромили здание.
После освобождения Херсона здание библиотеки было отремонтировано стараниями волонтеров и персонала. Библиотечный фонд удалось частично восстановить, в том числе, с помощью пожертвований украинцев, иностранных граждан и зарубежных фондов.
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