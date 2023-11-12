Научная библиотека в Херсоне разрушена российским обстрелом

Здание областной научной библиотеки в Херсоне сильно повреждено в результате российской ракетной атаки. После попадания ракеты начался пожар, сгорели ценные книги и документы.

Областная научная библиотека в Херсоне имени Олеся Гончара серьезно повреждена после воздушной атаки российскими войсками. Об этом в воскресенье, 12 ноября, написал в Telegram-канале глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

"Этой ночью библиотека оказалась под обстрелом российской армии. Повреждения внутри и снаружи здания. Начался пожар", - написал Прокудин. Спасатели тушили огонь более полутора часов.

Ракета, попавшая в здание библиотеки, разрушила некоторые конструкции здания, взрывной волной выбиты окна. В результате пожара сгорели уникальные книги и документы.

Библиотеку восстанавливали после российского мародерства

Год назад, 11 ноября 2022 года, в результате успешного контрнаступления украинской армии на юге страны Херсонщина была освобождена от оккупировавших ее российских войск. За время восьмимесячной оккупации научная библиотека имени Олеся Гончара в Херсоне была разграблена: россияне украли книги, в числе которых были редкие дореволюционные издания, вывезли технику, разгромили здание.

После освобождения Херсона здание библиотеки было отремонтировано стараниями волонтеров и персонала. Библиотечный фонд удалось частично восстановить, в том числе, с помощью пожертвований украинцев, иностранных граждан и зарубежных фондов.

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