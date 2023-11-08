Наблюдатели: ВСУ перебрасывают технику на левый берег Днепра

ВСУ активизировали переброску личного состава и техники на левый берег Днепра под Херсоном, сообщают аналитики и российские военные блогеры. По неподтвержденным данным, туда переправлены более 300 украинских военных.

Украинские войска расширили свое присутствие на оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщают OSINT-аналитики и российские военные блогеры. Проанализировав эти данные, американский Институт изучения войны (ISW) пишет в среду, 8 ноября, что это позволяет предположить, что мощные российские усилия не помешали ВСУ перебросить на южный берег дополнительный личный состав (в размере примерно батальона, более 300 военнослужащих) и технику.

В то же время аналитики ISW отмечают, что не будут строить догадки о "перспективах продолжающейся украинской активности на восточном берегу" Днепра.

Накануне OSINT-аналитик Astraia Intel опубликовал в сервисе микроблогов X видеокадры горящей украинской бронемашины HMMWV в районе села Крынки. В предыдущие дни, 6 и 7 ноября, о попытках перебросить на левый берег украинский БТР при помощи гусеничного плавающего транспортера (ПТС) писал целый ряд российских провоенных блогеров. Подтверждения этой информации с украинской стороны не поступало.

На эти сообщения обратил внимание в своей регулярной сводке о ходе боевых действий в Украине и основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Между тем он скептично оценивает возможности ВСУ развить масштабное наступление с подобных плацдармов и идти на юг Херсонской области. Для этого, по словам Левиева, необходимо "нормально работающее снабжение", которое невозможно обеспечить без более серьезных средств логистики, "будь то какой-нибудь мост или плавательные средства". "Да, конечно, в этом случае, видимо, однажды удалось переправить одну единицу бронетехники, но это не дает нормального снабжения для широкомасштабной наступательной операции", - указал военный эксперт.

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