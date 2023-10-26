Принудительная эвакуация. Как и куда увозят детей из Херсона

Правительство Украины объявило о принудительной эвакуации на безопасную территорию детей из Херсонской области. Как это происходит, справляются ли местные власти и волонтеры, как реагирует население, выяснила DW.

Украинский Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения 24 октября объявил о принудительном вывозе детей из трех районов Херсонской области. Речь идет о 23 населенных пунктах вдоль берега Днепра к северу от областного центра, включая его северный и южный пригороды - Антоновку и Камышаны.

Причина - значительное усиление артиллерийских обстрелов и авиаударов, объясняют в Херсонской областной военной администрации, которая и инициировала принудительную эвакуацию детей. Контрбатарейная борьба через Днепр между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и российской армией не прекращается ни на день, с момента освобождения украинской армией части оккупированной РФ Херсонской области в ноябре 2022 года.

Последний аргумент для семей с детьми

Областная военная администрация регулярно отчитывается о жертвах обстрелов в прибрежной зоне, почти каждую неделю упоминая об убитых и пострадавших детях. "В один из дней на прошлой неделе только по Бериславскому району прилетело 20 авиабомб", - подтверждает представитель областного управления полиции Андрей Кованый. Вечером 25 октября под завалами дома в Бериславе погиб 13-летний мальчик.

Обстрелы гражданских объектов на Херсонщине фиксуются регулярно Фото: Nina Lyashonok/Avalon/Photoshot/picture alliance

Спикер областной военной администрации Александр Толоконников в разговоре с DW объясняет, местные власти и полиция еще с весны настойчиво предлагали жителям указанных пунктов выехать в более безопасные места в тылу, однако в этих районах до сих пор остается около 800 детей. "С сентября, когда обстрелы стали еще интенсивнее, многие семьи сами поняли, что жить в этих местах просто опасно, а зимой - без электричества с нестабильным водоснабжением станет просто невозможно. Так, с 15 сентября было эвакуировано 450 детей", - рассказывает чиновник.

Процедура эвакуации, которая работает в Херсонской области с весны, по его мнению, после объявления решения о принудительной эвакуации детей существенно не изменится. "Это дополнительное решение, чтобы правоохранители могли хоть как-то влиять на семьи, которые не понимают, что их дети находятся в опасности", - говорит Толоконников.

Устоявшаяся процедура, по его словам, работает так: местные администрации и социальные службы составляют списки семей с детьми, передают их в Херсон, а также активно агитируют родителей эвакуироваться. После этого населенные пункты посещают специальные эвакуационные отряды Нацполиции, которые тоже настойчиво предлагают родителям уехать. Согласившихся вывозят на бронированных автомобилях глубже в тыл, чаще всего в Херсон - там передают под опеку обладминистрации или волонтеров, которые занимаются логистикой уже за пределы области.

Принудительная эвакуация не означает, что детей будут отбирать

Спикер полиции Андрей Кованый добавляет: чиновники, соцслужбы и ювенальные полицейские месяцами объясняют родителям, что, переехав в регионы в тылу, те, в первую очередь, сохранят жизнь и здоровье детей - как физическое, так и психологическое, вернут им возможность безопасного обучения и спокойного отдыха подальше от ежедневных взрывов.

"То, что эвакуацию назвали принудительной, не означает, что теперь по области будут ездить отряды, отбирать у семей их детей и отправлять куда-то в лагеря. Нет, такого права у полицейских нет, детей, как и прежде, должен сопровождать, по крайней мере, один из родителей или законных опекунов. Поэтому, это слово, скорее дополнительный фактор психологического воздействия на них", - говорит он.

Дети в Херсоне (архивное фото) Фото: Artur Widak/AA/picture alliance

В то же время, Андрей Кованый напоминает и о правовой ответственности: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей считается административным правонарушением со штрафом до 5100 гривен (около 130 евро). Впрочем, он не может припомнить случаев применения этой нормы за отказ эвакуировать детей. Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжелые последствия, например, увечье или смерть - считается уголовным преступлением и предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. По статистике Херсонской прокуратуры, за первые девять месяцев 2023 года полицейские возбудили только одно дело по этой статье.

Проблемы с эвакуацией в Херсонской области есть, признает и заместитель председателя Херсонской обладминистрации Ярослав Шанько, однако убеждает, что принятое решение будет выполнено. "Обязательная эвакуация принудительным образом регламентирована специальным постановлением Кабинета министров Украины. Поэтому мы будем эвакуировать вместе с полицейскими детей с семьями из этих опасных населенных пунктов. Это решение уже принято, и оно будет реализовано. Мы понимаем, что могут быть разные конфликтные ситуации, но мы должны руководствоваться тем, что жизнь, здоровье ребенка - это приоритет", - сказал Шанько в интервью DW.

Куда уезжать? Херсонцы боятся оставлять дома

За первый день принудительной эвакуации удалось вывезти только девять детей с родителями, рассказали в обладминистрации. Основная причина, удерживающая херсонцев от того, чтобы покинуть дома вместе с детьми: неуверенность в условиях жизни на чужбине и сроках, когда удастся вернуться, сходятся во мнении собеседники DW. Ведь одновременно с принудительной эвакуацией власти запрещают въезд в эти населенные пункты для всех гражданских. Как надолго - неизвестно, скорее всего, до тех пор, пока линию фронта не удастся перенести на левый берег Днепра, предполагают местные.

Полицейский из эвакуационной группы "Белые ангелы" (архивное фото) Фото: Genya Savilov/AFP

За 8 месяцев оккупации и 11 месяцев под обстрелами, опасные районы Херсонской области покинули почти все, кто имел родственников или друзей в тылу, или достаточно сбережений, чтобы обосноваться в мирных областях, рассказывает Анастасия Егорова, координатор по эвакуации благотворительного фонда "ADRA Украина", который занимается вывозом гражданских лиц с первых дней освобождения правобережья Херсона. "Главное, что беспокоит всех - это размещение. Например, у нас - только транспортная помощь и транзитный центр во Львове. Там люди находятся до недели, пока им помогают найти жилье где-то в области", - рассказывает она.

В Херсонской обладминистрации говорят, что помочь с размещением эвакуированных херсонцев готовы сразу несколько регионов: Одесская, Львовская и Хмельницкая области, Кропивницкий и Кривой Рог. "Мы хотели, чтобы у человека была альтернатива и выбор, куда ехать", - отметил Ярослав Шанько.

Впрочем, далеко не во всех регионах властям и частным благотворителям удается поддерживать шелтеры для пострадавших от войны в достойном состоянии, отмечает Анастасия Егорова. "Если в семье трое детей, они могут получить по три тысячи гривен на ребенка и по две тысячи на взрослого - это помощь для перемещенных лиц. На такие деньги не везде даже приличное жилье можно снять, а еще надо на что-то есть. А когда тебе говорят: принудительно выезжайте, а в результате максимум, что могут предложить - это школьные классы или спортзалы, то вовсе не удивительно, что люди сидят до последнего", - говорит представительница благотворительного фонда, опираясь на предыдущий опыт эвакуации.

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