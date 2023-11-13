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ГосСМИ РФ удалили новость об отступлении у Днепра

Ольга Лебедева
13 ноября 2023 г.

РИА "Новости" и ТАСС сообщили о "перегруппировке" российских войск к востоку от Днепра, а затем аннулировали новость. Минобороны РФ заявило о провокации.

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Российские военные в лесу с автоматическим 82-миллиметровым минометом "Василёк"
Российские военные в лесу с автоматическим минометом (фото из архива)Фото: Stanislav Krasilnikov/SNA/IMAGO

Российские государственные агентства опубликовали и через несколько минут удалили сообщения о "перегруппировке" российских войск на левом берегу Днепра. Утром в понедельник, 13 ноября, в Telegram-каналах и на сайтах РИА "Новости" и ТАСС появилась новость о том, что группировку войск "Днепр" перебросят "на более выгодные позиции" к востоку от Днепра, а затем оба агентства написали, что сообщение "аннулировано как выпущенное ошибочно".

"Мы приносим извинения своим подписчикам и читателям", - заявили в ТАСС. Как отмечает "Медуза", в удаленных сообщениях агентство ссылалось на Минобороны РФ, при этом в Telegram-канале российского ведомства эта новость не публиковалась.

 

Между тем в Минобороны РФ опровергли сообщения о возможном отступлении у Днепра. "Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", - заявили в ведомстве на запрос РБК.

Формулировка о "перегруппировке войск" используется при отступлении

"Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. После перегруппировки "Днепр" высвободит часть сил, которые будут задействованы дня наступления на других направлениях", - цитирует "Радио Свобода" удаленное сообщение. Российские государственные информагентства часто получают заявления министерства обороны заранее.

Формулировка о "переброске войск на более выгодные позиции" уже использовалась российскими официальными источниками ранее и означала отступление войск ВС РФ, вторгнувшихся в Украину. В частности, так российские госСМИ сообщали об отступлении россиян в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году.

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Сообщение РИА "Новости"

Аннулированная новость
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