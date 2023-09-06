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Оккупационные власти Запорожья признали уход РФ из Работино

Ольга Лебедева
6 сентября 2023 г.

Отступление из Работино было тактическим шагом россиян, заявил глава "администрации" Запорожской области Балицкий. Между тем Минобороны РФ настаивает на отсутствии изменений.

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Разрушения в Работино
Разрушения в РаботиноФото: Valerii Zaluzhnyi/REUTERS

Оккупационные власти Запорожской области подтвердили отступление российской армии из села Работино. Речь идет о тактическом шаге, заявил в эфире пропагандистской передачи "Соловьев Live" глава областной оккупационной администрации Евгений Балицкий во вторник, 5 сентября.

"Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, в общем-то не представляется целесообразным", - цитирует его слова РБК. Балицкий также отметил, что Работино полностью разрушено и "осталось только на карте".

Минобороны РФ настаивает на отсутствии изменений на Запорожском направлении

В свою очередь Минобороны РФ 6 сентября опровергло уход российских сил из Работино. "На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет", - утверждает российское ведомство.

Власти Украины объявили об освобождении Работино 29 августа, подтвердив соответствующие сообщения СМИ, которые начали появляться на несколько дней раньше. Возвращение ВСУ контроля над Работино считается важным этапом украинского контрнаступления.

 

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