Украинцы - вторая по численности группа иностранцев в ФРГ

Поток беженцев из Украины в Германию существенно сократился. В 2023 году было зарегистрировано около 277 тысяч украинцев, вновь прибывших в ФРГ, при этом 156 тысяч граждан Украины уехали из Германии, сообщило в четверг, 22 февраля, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Тем самым чистый показатель иммиграции из Украины в ФРГ за год составил 121 тысячу человек.

В 2022 году он был значительно выше - 960 тысяч (1,1 млн приехавших и 138 тысяч уехавших), указывается далее. Для сравнения, показатель чистой иммиграции из Украины в 2021 году составлял лишь около 6 тысяч человек, в 2020-м - 5 тысяч, в 2019-м - 7 тысяч.

Среди приехавших в Германию украинцев за два последних года 61 процент составляют женщины и девочки, а 34 процента - несовершеннолетние. Между тем, в 2022 году доля женщин среди иммигрировавших украинцев составляла 63 процента, в 2023-м показатель снизился до 53 процентов. Доля несовершеннолетних также снизилась с 35 до 28 процентов, а пожилые старше 60 лет в оба года войны составляли 11 процентов среди приехавших в ФРГ украинцев.

Граждане Украины составляют 1,4 процента населения Германии

Число проживающих в Германии граждан Украины возрос с 138 тысяч человек в январе 2022 года до 1,15 млн в октябре 2023-го. Их доля в общей численности населения ФРГ увеличилась с 0,2 до 1,4 процента и сейчас они составляют вторую по величине группу жителей Германии с иностранным паспортом после граждан Турции (1,39 млн человек или 1,6 процента населения ФРГ).

Большинство украинцев, по данным за октябрь 2023 года, проживают в четырех федеральных землях - Северном Рейне - Вестфалии (234 тысячи), Баварии (168 тысяч), Баден-Вюртемберге (159 тысяч) и Нижней Саксонии (114 тысяч).

Ранее агентство AFP со ссылкой на Центральный реестр иностранцев сообщило, что из почти 1,143 млн украинских беженцев, приехавших в ФРГ с начала полномасштабного российского вторжения, покинули эту страну около 321 тысячи. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину и сколько переехали в другие страны. Согласно данным Федерального агентства занятости за ноябрь 2023 года, из примерно 716 тысяч прибывших в Германию украинцев трудоспособного возраста (от 15 до 65 лет) трудоустроен 21 процент.

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