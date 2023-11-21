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ООН: В Украине убиты более 10 тысяч мирных жителей

Ольга Лебедева
21 ноября 2023 г.

Число гражданских жертв войны в Украине, задокументированных Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, превысило 10 тысяч человек. В действительности же их, вероятно, еще гораздо больше.

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Тело погибшего и жители одного из районов Киева
После российской атаки по Киеву, июнь 2023 годаФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли, по подсчетам ООН, уже более 10 тысяч мирных жителей. Из них около половины были убиты вне районов боевых действий, сообщило во вторник, 21 ноября, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Женеве.

В частности, большое число мирных жителей стали жертвами войны уже в ее начале, во время ожесточенных боях за Мариуполь, отмечается в заявлении.

Подавляющее число убитых мирных жителей - жертвы авиаударов РФ

Глава мониторинговой миссии ООН Даниэль Белль назвала показатель в 10 тысяч подтвержденных гражданских жертв "мрачной вехой" для Украины. По словам Белль, подавляющее число погибших мирных жителей - это жертвы российских авиаударов по украинским городам.

Фактическое число жертв среди гражданского населения Украины, по всей вероятности, значительно выше, указали в организации, которая направила в эту страну десятки сотрудников для сбора сведений о жертвах российского вторжения. ООН публикует только документально подтвержденные данные о погибших в ходе войны.

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