ООН опубликовала доклад о преступлениях на войне в Украине

В докладе правозащитников отмечается, что нарушения прав человека совершают обе стороны конфликта. При этом представленные данные могут быть неполными прежде всего в том, что касается нарушений со стороны РФ.

Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в среду, 4 октября, опубликовало очередной доклад о положении в области прав человека в Украине за период с 1 февраля по 31 июля 2023 года. Он основан на результатах работы Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине (МПЧМ).

В документе отмечается, что "полномасштабное вооруженное нападение Российской Федерации на Украину привело к серьезному и широкомасштабному ущербу для гражданского населения в течение всего отчетного периода, включая смерти, травмы, несовместимые с жизнью, потерю домов и средств к существованию". В отчетный период УВКПЧ зарегистрировало 4621 жертву среди гражданского населения, из которых 1028 человек погибли и 3593 получили ранения. Среди жертв войны - 139 мальчиков, 94 девочки, а также 16 детей, пол которых пока не известен, отмечается в докладе. Реальное число жертв, скорее всего, выше.

Сексуальное насилие

УВКПЧ зафиксировало в отчетный период связанные с конфликтом акты сексуального насилия, совершенные российскими военнослужащими и сотрудниками российских пенитенциарных учреждений в отношении четырех мужчин и одной женщины. "Эти случаи соответствуют ранее зафиксированным моделям сексуального насилия со стороны российских военнослужащих", - указано в отчете. Сексуальное насилие часто отмечалось совместно с лишением жертв свободы. В жилых кварталах, где они располагались, военнослужащие российских вооруженных сил также совершали сексуальное насилие в отношении гражданских женщин и одной девушки, сообщили правозащитники.

Произвольные задержания и содержание под стражей

На оккупированной Россией территории Украины в течение отчетного периода УВКПЧ зарегистрировало случаи произвольного задержания и содержание под стражей без связи с внешним миром 43 гражданских лиц (35 мужчин и 8 женщин). Всего с февраля 2022 года произвольно были задержаны 996 гражданских лиц. Восемьдесят из них умерли в заключении или были найдены мертвыми со следами насилия на телах, а 468 остаются под произвольным задержанием или под стражей до сегодняшнего дня.

В то же время УВКПЧ задокументировало шесть случаев произвольного задержания (четырех женщин и двух мужчин) украинскими силами безопасности, которые имели место в течение отчетного периода. Большинство задержанных были арестованы по подозрению в сотрудничестве с российскими вооруженными силами или оказании им других форм помощи.

Убийства военнопленных

УВКПЧ задокументировало шесть дополнительных случаев суммарных казней украинских военнопленных, все из которых произошли до отчетного периода. Правозащитники также продолжают документировать сообщения о пытках и жестоком обращении с украинскими военнопленными, а также об ужасающих условиях их содержания, включая принудительный труд. "Из 56 украинских военнослужащих, опрошенных УВКПЧ в течение отчетного периода, 51 рассказал, что подвергался различным формам пыток и жестокого обращения", - отмечается в документе. УВКПЧ также опросило 26 российских военнопленных, двенадцать из которых заявили, что подвергались пыткам или жестокому обращению во время допросов, прежде чем их доставили в официальные места интернирования. При этом УВКПЧ отметило заметное улучшение обращения с военнопленными в лагере для военнопленных во Львове, в частности, увеличение порций еды и прекращение физических упражнений в качестве наказания.

Гибель украинцев в Еленовке не связана с ударом HIMARS

УВКПЧ считает, что взрывыв исправительной колонии под Еленовкой в оккупированной Россией Донецкой области, в результате которого погиб по меньшей мере 51 украинский военнопленный и не менее 139 получили ранения в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, не были результатом запуска ракеты HIMARS украинскими вооруженными силами. Анализ имеющихся фото- и видеоматериалов показал, что повреждения казарм, по всей видимости, соответствуют удару, нанесенному с востока. Российская Федерация держала военнопленных в колонии в непосредственной близости от линии фронта, подвергая их опасности, что противоречит положениям международного гуманитарного права, касающимся безопасности военнопленных. УВКПЧ в очередной раз указало на необходимость всестороннего и беспристрастного расследования этого инцидента, включая доступ международных следователей к месту происшествия.

В документе подчеркивается, что представленные в докладе данные могут быть неполными прежде всего в том, что касается нарушений с российской стороны. Назначенные Москвой местные администрации оккупированных территории не допускают туда наблюдателей ООН.

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