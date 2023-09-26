Комиссия ООН: российские военные пытали украинцев до смерти

В некоторых случаях пытки применялись российскими военными с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы, говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине.

Российские военные широко и систематически применяли пытки в районах, которые длительное время находились под российской оккупацией, а именно в Херсонской и Запорожской областях. Такие выводы содержатся в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, представленном в понедельник, 25 сентября.

Как указывает председатель Комиссии Эрик Мёсе, основными объектами пыток стали лица, обвиняемые в осведомительстве в пользу украинских вооруженных сил: "Комиссия установила, что пытки, в основном, применялись в различных местах содержания под стражей, контролируемых российскими властями. Аналогичные методы пыток применялись в разных местах содержания под стражей во время допросов, которые были в основном направлены на получение информации от жертв".

Сексуальное насилие и последствия войны для детей

Кроме того, Комиссия обнаружила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет, нередко вместе с угрозами или совершением других нарушений. Часто членов семьи держали в соседней комнате, вынуждая их тем самим слышать, как происходят эти нарушения, говорится в докладе.

Отдельно Комиссия затрагивает вопрос о "разрушительных последствиях" войны для детей. Указывается, что эксперты продолжают расследовать случаи вывоза в РФ из Украины несопровождаемых несовершеннолетних лиц. Однако из-за недостаточной ясности и прозрачности в отношении полного масштаба, обстоятельств и категорий переданных детей процесс их возвращения на родину может быть затруднен, подчеркивают авторы.

"Комиссия также обеспокоена утверждениями о геноциде в Украине, - отмечается далее в докладе. - Например, некоторая риторика, передающаяся российскими государственными и другими средствами массовой информации, может представлять собой подстрекательство к геноциду. Комиссия продолжает свои расследования по этим вопросам".

Работа Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине

В марте 2023 года Совет по правам человека ООН рассмотрел подробный письменный доклад Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, представленный в конце ее первого мандата, и продлил этот мандат еще на год.

В настоящее время Комиссия проводит более углубленные расследования в отношении незаконных нападений с применением оружия взрывного действия, нападений, наносящих ущерб гражданскому нападению, пыток, сексуального и гендерного насилия, а также нападений на энергетическую инфраструктуру в Украине.

Как указано в докладе, Комиссия озабочена масштабами и серьезностью нарушений и преступлений, совершенных в Украине российскими вооруженными силами, и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности. Между тем она напоминает и о необходимости того, чтобы украинские власти оперативно и тщательно расследовали незначительное количество случаев нарушений со стороны своих же вооруженных сил.

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