ООН: Пока недостаточно доказательств геноцида в Украине

Для юридической трактовки действий россиян в Украине как геноцида у комиссии ООН пока недостаточно доказательств. Но эксперты изучают заявления в СМИ РФ, которые могут быть "подстрекательством к геноциду".

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пока не получила достаточно доказательств того, что действия российских военных в соседней стране можно квалифицировать как геноцид. Об этом в понедельник, 4 сентября, на пресс-конференции в Киеве заявил председатель комиссии Эрик Мёсе.

"Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки относительно этого преступления. Поэтому мы исследуем этот вопрос шаг за шагом. На данный момент мы не имеем достаточных доказательств, соответствующих юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде", - сказал он. Мёсе напомнил, что для признания геноцида надо доказать умысел преступников "уничтожить определенную группу" людей. А уничтожение "должно быть физическим или биологическим". "Это жесткие условия (признания геноцида. - Ред.), которые подтверждены судебной практикой", - объяснил эксперт ООН.

В то же время Мёсё подчеркнул, что комиссия продолжает расследование и, в частности, изучает "определенные заявления в российских СМИ, которые, возможно, могут быть релевантными для вопроса о подстрекательстве к геноциду".

Комиссия ООН признала военные преступления РФ в Украине

В марте та же комиссия ООН представила доклад, в котором признала и квалифицировала по видам военные преступления Вооруженных сил РФ в Украине. Среди выявленных преступлений - нападения на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины, умышленные убийства, незаконное помещение в тюрьму, пытки, изнасилования и другие виды преступлений сексуального характера, а также депортация и незаконный вывоз детей в Россию.

Российская армия атаковала населенные районы, применяя оружие взрывного действия, и при этом "очевидно, не принимала во внимание ущерб и страдания гражданского населения", эти атаки были "неизбирательными и непропорциональными", говорится в докладе. Комиссия рекомендовала продолжать расследование всех нарушений и преступлений, совершенных в Украине и привлечь виновных в них к ответственности. Список предполагаемых военных преступников будет передан Верховному комиссару ООН по правам человека, заявил тогда Эрик Мёсе.

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