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Фотовыставка "Военные преступления России" приехала в Берлин

Никита Жолквер
5 сентября 2023 г.

В фойе университета имени Гумбольдта открылась выставка фотографий, свидетельствующих, как подчеркивают ее организаторы, о военных преступлениях РФ в Украине. Репортаж DW.

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Выставка в фойе университета имени Гумбольдта
Выставка в фойе университета имени ГумбольдтаФото: Nikita Jolkver/DW

Фотовыставка "Военные преступления России", созданная по инициативе и за средства Фонда Виктора Пинчука, уже побывала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в брюссельской штаб-квартире НАТО и на саммите альянса в Вильнюсе, в Европарламенте и на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, в парламенте Великобритании и на Мюнхенской конференции по безопасности.

Теперь - с 4 до 16 сентября - экспозиция открыта в Берлине. Особенность берлинского этапа в том, что фойе университета имени Гумбольдта - публичное пространство.

Шокирующие снимки

"Выставка повышает понимание того, что война означает для людей в Украине, - сказала на открытии экспозиции ректор университета Юлия фон Блументаль (Julia von Blumenthal). - Фотографии страшные, шокирующие, они демонстрируют страдания и ужас. Но снимки, выставленные здесь, в фойе - не самые кошмарные".

Университет - не закрытое учреждение, сюда можно зайти с улицы, приходят семьи с детьми, здесь учатся студенты из самых разных стран мира. И чтобы не травмировать непосвященных, рассказала ректор, вместе с организаторами выставки было принято решение самые страшные снимки поместить в закрытые помещения.

На фотовыставке в университете имени Гумбольдта
На фотовыставке в университете имени ГумбольдтаФото: Nikita Jolkver/DW

Но и от фотографий, выставленных в фойе университета, - мороз по коже. Причем, экспозиция - только фрагмент украинской реальности. Организаторы включили в нее только снимки верифицированных украинскими властями военных преступлений, совершенных в Украине российскими военными после начал широкомасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

"Для нас, - подчеркнула фон Блументаль, - это только фотографии, для наших европейских друзей в Украине - их повседневная, реальная жизнь".

Фото - символ

Вот знаменитый снимок Евгения Малолетки: убитый горем мужчина, закрыв лицо руками, сидит во дворе многоэтажки на краю лавочки, у которой лежит его мертвая жена.

Фотография Евгения Малолетки
Фотография Евгения МалолеткиФото: Nikita Jolkver/DW

"Этот снимок сделан в Салтывке, на окраине Харькова, где жили около полумиллиона человек, - рассказал куратор выставки, арт-директор Фонда Пинчука Бьорн Гельдхоф. - Этот район бомбили каждый день, хотя здесь нет ни одного военного объекта. А эта женщина вышла из дома покормить свою кошку. И тут упала бомба. Муж вышел и нашел ее лежащей мертвой у скамейки".

На мертвой женщине - желтое платье, на мужчине - голубая майка. "Вместе получается украинский флаг, - говорит Гельдорф, - разорванный украинский флаг, и такое происходит в Украине каждый день".

Как привлечь Путина к суду?

Выступая на официальной церемонии открытия выставки, зампредседателя германского бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) напомнила, что война России против Украины началась не 24 февраля 2022 года, а намного раньше - с насильственного присоединения Крыма и поддержки донбасских сепаратистов.

Зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт на фотовыставке "Военные преступления России"
Зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт на фотовыставке "Военные преступления России"Фото: Nikita Jolkver/DW

"Война у Украине идет уже 9 лет, и мы должны откровенно признать, что мы не уделяли этому достаточного внимания, - сказала Гёринг-Эккардт. - Эта выставка представляет собой фотографические доказательства российских зверств, совершенных в Украине. Россия, Путин должны понести за это ответственность". Она поддерживает международные усилия по созданию правового механизма, который сделал бы возможным судить виновных в совершении такого преступления, как развязывание агрессивной войны. Такой механизм, по словам Гёринг-Эккардт, должен создаваться в сотрудничестве с Украиной и отвечать нормам международного права.

У Киева на этот счет вполне определенное мнение. Об этом, в частности, говорил в видеообращении к участникам церемонии открытия выставки глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Поскольку Россия не ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда и имеет право вето в Совете Безопасности ООН, то, заявил Ермак, оба эти возможности привлечения России и Путина к юридической ответственности за преступление в виде агрессии перекрыты.

Значит, считает он, нужен новый специальный трибунал, для учреждения которого необходимо принять соответствующую резолюцию на Генеральной ассамблее ООН. И это, убежден Ермак, решаемая задача, если такой вариант поддержат Германия и другие западные страны.

Пинчук о ракетах "Таурус"

Приехал в Берлин на открытие выставки и сам Виктор Пинчук. Он поблагодарил Германию и немцев за огромную помощь - военную, санкциями, за гостеприимство, за то, что приняли у себя сотни тысяч украинских беженцев. Пинчук рассказал, что и его родители были эвакуированы из Киева и теперь находятся в Германии.

Виктор Пинчук беседует с ректором университета Юлией фон Блументаль
Виктор Пинчук беседует с ректором университета Юлией фон Блументаль Фото: Nikita Jolkver/DW

Но многие украинцы теперь и в Украине чувствуют себя в относительной безопасности, продолжал он, - "в безопасности благодаря супер-эффективной противоракетной системе IRIS-T", которую поставляет Украине Германия. Украинские солдаты, по его словам, по-настоящему счастливы, что имеют в своем распоряжении теперь немецкие танки "Леопард", хотя и мечтают о том, чтобы их стало больше. "И все украинцы, - сказал Пинчук, - теперь знают слово "Таурус", все мы ждем поставок этих (крылатых. - Ред.) ракет большой дальности".

Собственно, в этом и состоял один из замыслов фотовыставки. "Мы надеемся, что тем самым, - заявил Пинчук, - мы поможем ответственным лицам принять очень сильное решение передать Украине больше вооружений и быстрее".

За скорейшие поставки Киеву немецких крылатых ракет ратовал и профессор Института мира и безопасности Кельнского университета Клаус Кресс (Claus Kreß): "На встрече в испанском Толедо министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет объективных аргументов, объясняющих почему Германия медлит с поставками крылатых ракет "Таурус", которые украинцам очень нужны для контрнаступления. Должен признать, что и от моего собственного правительства я не слышал ни одного такого аргумента".

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Сайт выставки "Военные преступления России"

www.russianwarcrimeshouse.org
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