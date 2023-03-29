Фотограф Малолетка стал победителем World Press Photo

Объявлены победители регионального этапа престижного конкурса World Press Photo. В 2023 году для участия поступило 60448 фотографий от 3752 фотографов из 127 стран. С 2022 года конкурс World Press Photo проводится по новым правилам - в два этапа, чтобы исключить диспропорцию в географии. Впервые он был проведен в 1955 году.

Региональные победители - нововведение 2022 года

Работы, отобранные в рамках регионального конкурса, - это снимки фотожурналистов и документальных фотографов на самые актуальные и волнующие темы: война в Украине, протесты в Иране, новые реалии в Афганистане, где власть захватили талибы, а также изменение климата во всех его проявлениях и в самых разных уголках планеты - от Марокко до Казахстана. Так, Ануш Бабаджанян сняла одну из главных рек Узбекистана - Амударью. Ил в реке придает ей такой красный цвет.

Фото Ануш Бабаджанян. World Press Photos 2023 Фото: Anush Babajanyan/VII Agency/National Geographic Society

Среди победителей 2023 года - 16 "локальных". Эти фотографы снимают истории там, откуда они сами родом, то есть они имеют непосредственное отношение к региону, фотографии из которого были отобраны на конкурс. Помимо 24 региональных победителей, было объявлено еще шесть имен фотографов, которых жюри отметило поощрительной премией - нововведение 2023 года.

Среди работ, победивших в региональном туре в 2023 году, сложно выделить какую-то одну. Здесь и фоторепортаж о жизни гомосексуалов - Home for the Golden Gays - филиппинского фотографа Ханны Рейес Моралес (Hannah Reyes Morales).

Фото Ханны Рейес Моралес для New York Times. World Press Photo-2023 /Asia "Home for the Golden Gays" Фото: Hannah Reyes Morales,/The New York Times

И фоторепортаж из Афганистана под названием "Цена свободы". Эту серию выполнил Мадс Ниссен (Mads Nissen), который родился в Копенгагене. На снимке - Халил Ахмад. Родители 15-летнего ребенка продали его почку за 3500 доллапов США, чтобы прокормить семью. Из-за бедственного экономического положения в Афганистане нелегальная торговля органами набирает обороты.

Фото Мадса Ниссена. World Press Photo 2023 /"The Price of Peace in Afghanistan" Фото: Mads Nissen/Politiken/Panos Pictures

В центре внимания лучших фотографов года - люди, их страдания и судьбы, а также природа, зачастую - во власти человека. Выбор победителей, как подчеркивает международное жюри конкурса, был очень сложным - в силу того, что многие работы поражают своей силой и глубиной.

На фоне кризисов, военных конфликтов, природных катастроф особо выделяется работа аргентинского фотографа, которая запечатлила радость болельщиков после победы Аргентины в финале Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Томас Франсиско Куэста. World Press Photo 2023 /"Argentina World Champions" Фото: Tomás Francisco Cuesta/AFP

Почему появился региональный этап конкурса в 2022 году? Он подразумевает, что в каждом регионе, в каждой части света - Азия, Африка, Европа, Северная и Центральная Америка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Океания - определяются победители в четырех номинациях: Singles, Stories, Long-Term Projects, Open Format.

Лауреаты глобального конкурса будут выбраны из 24 региональных победителей. Их имена и проекты станут известны 20 апреля. С полным списком региональных победителей можно ознакомиться на сайте конкурса World Press Photo .

Три истории о войне в Украине

Среди победителей регионального этапа 2023 года три проекта - о войне в Украине. В двух главных номинациях победителями стали работы фотографов, сними которых облетели весь мир. В категории "Европа. Фото" победила работа греческого фотографа агенства Reuters Алкиса Константинидиса. В категории "Европа. Фоторепортаж" победил украинский фотограф Евгений Малолетка. Одна из представленных работ - заглавная фотография к этой статье: беременная женщина, которую украинские военные выносят из роддома после бомбардировки. Кадры из разрушенного родильного дома стали одним из символов войны в Украине. Российская пропаганда назвала фотографии из роддома фейком, а беременных женщин - актрисами. В интервью DW, которое было сделано после вручения премии немецкой медиакомпании Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) в 2022 году фотожурналисту Евгению Малолетке и его коллеге Мстиславу Чернову, Евгений так вспоминал о событиях, когда была сделана фотография, победившая теперь и на конкурсе World Press Photo: "Так случилось, что мы были рядом, услышали звук самолета - и сразу раздался взрыв. Он был не один, а сразу несколько. Была очень сильная взрывная волна, от которой разбило окна в домах поблизости. Стекло посыпалось нам за шиворот. Там (возле роддома. - Ред.) была большая воронка. Мы увидели, что там все разбито. Люди выходили из подвала, шокированные от этого. Мы увидели, как спускают беременных женщин и перемещают их на носилках. Там были очень сильные кадры".

Третий победитель, чья работа также была посвящена войне в Украине и страданиям мирного населения, - испанский фотограф и журналист Associated Press Эмилио Моренатти. Его снимки отмечены поощрительной премией - honorable mentions.

Фото Эмилио Моренатти. World Press Photo 2023 / "Ukraine War Wounds" Фото: Emilio Morenatti/Associated Press

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