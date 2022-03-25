 Самые сильные фотографии года: победители World Press Photo | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.04.2022

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Культура и стиль жизни

Самые сильные фотографии года: победители World Press Photo

Объявлены лауреаты престижного конкурса World Press Photo. Захоронение детей индейцев, уроки экологии от аборигенов, семейная история, кризис в Украине - представляем проекты победителей.

World Press Photo - 2022: лучшее фото - работа фотографа Эмбер Бракен (Amber Bracken)

World Press Photo - 2022: "лучшее фото" - работа фотографа Эмбер Бракен

В четверг, 7 апреля, стали известны победители глобального конкурса World Press Photo 2022 года. Все фотографии были сделаны в 2021 году и в течение последних лет - в случае с долгосрочными проектами. В категории "фотография года" победила работа фотографа Эмбер Бракен. Красные одеяния, развевающиеся на деревянных крестах вдоль дороги, в память о детях, которые умерли в бывшей резидентской школе для детей индейцев в канадской провинции Британская Колумбия. В мае 2021 года там были обнаружено безымянное место захоронения 215 детей в городе Камлупс на территории бывшего интерната Kamloops Residential School, который существовал с 1890 по 1978 год и был своего рода лагерем для перевоспитания представителей коренных народов. Этот кадр жюри конкурса отметило как "тихий момент глобального признания истории колонизации, не только в Канаде, но и по всему миру".

Другие истории, получившие престижную награду

В категории "история года" в конкурсе World Press Photo победили работы фотографа из Австралии. Мэтью Эбботт документирует разрушительные лесные пожары в Австралии, вызванные рекордными температурами, засухой и сильным ветром. В своих работах он привлекает внимение к опыту австралийских аборигенов, которые на протяжении десятков тысяч лет занимались так называемым культурным выжиганием. Они систематически использовали огонь для расчистки подлеска и создания зон, комфортных для проживания небольших животных, которыми питались люди. В то же время такая практика могла уменьшать риски возникновения крупных лесных пожаров. Поэтому серия работ фотографа из Сиднея носит название "Спасая лес огнем".

World Press Photo - 2022. Saving Forests with Fire - одна из работ Мэтью Эбботтa (Matthew Abbott)

World Press Photo - 2022: "лучшая история" - одна из работ Мэтью Эбботтa

В категории "долгосрочный проект" лауреатом назван фотограф Лало де Альмейда, уже неоднократный обладатель премии World Press Photo - в том числе за снимок убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова. На этот раз он получил одну из самых престижных наград за снимки тропических лесов Амазонии - серию работ "Амазония как антиутопия" (или "Амазонская дистопия"). В низменности Амазонии живут более 350 различных групп коренных народов, жизнь которых оказывается под угрозой в результате вырубки тропических лесов.

World Press Photo. Amazonian Dystopia. Фотограф Лало де Альмейда (Lalo de Almeida)

World Press Photo 2022: в категории "долгосрочный проект" победил фотограф Лало де Альмейда

В 2022 году в конкурсе появилась и новая категория - "открытый формат". В нем победила фотограф Исадора Ромеро из Южной Америки. "Кровь - это семя" - такое название носит ее проект.

World Press Photo - 2022. Blood is a Seed Исадоры Ромеро (Isadora Romero)

World Press Photo - 2022: проект "Кровь - это семя" Исадоры Ромеро победил в категории "открытый формат"

Во время своего путешествия в деревню предков она узнает семейную историю. Дедушка и прабабушка были хранителями семян картофеля. Из всего разнообразия сортов от них к нам дошло только два. Какую память хранят семена? Такой риторический вопрос задает фотограф. В ее проекте есть как фотографии, так и видео.

Нововведения в конкурсе World Press Photo

Этот конкурс награждает лучшие работы в фотожурналистиуке и документальной фотографии. И, как отмечает международное жюри, вместе глобальные победители отдают дань прошлому, проживая настоящее и устремляя свой взгляд в будущее.

В 2022 году конкурс World Press Photo проводился по новым правилам, чтобы исключить диспропорцию в географии, - в два этапа. Впервые были определены региональные победители - их стало 24. Новый - региональный - подход конкурса подразумевает, что в каждом регионе (Азия, Африка, Европа, Северная и Центральная Америка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Океания) определяются победители в четырех номинациях: Singles, Stories, Long-Term Projects and Open Format. Победители регионального этапа были объявлены 25 марта. В категории долгосрочных проектов одна из самых престижных премий в мире досталась французскому военному фотографу Гийому Эрбо за его проект об Украине - "Ukraine Crisis". Всего в 2022 году на конкурс World Press Photo поступило 64823 фотографии от 4066 фотографов из 130 стран.

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    Автор: Ефим Шуман


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