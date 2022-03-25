Самые сильные фотографии года: победители World Press Photo

В четверг, 7 апреля, стали известны победители глобального конкурса World Press Photo 2022 года. Все фотографии были сделаны в 2021 году и в течение последних лет - в случае с долгосрочными проектами. В категории "фотография года" победила работа фотографа Эмбер Бракен. Красные одеяния, развевающиеся на деревянных крестах вдоль дороги, в память о детях, которые умерли в бывшей резидентской школе для детей индейцев в канадской провинции Британская Колумбия. В мае 2021 года там были обнаружено безымянное место захоронения 215 детей в городе Камлупс на территории бывшего интерната Kamloops Residential School, который существовал с 1890 по 1978 год и был своего рода лагерем для перевоспитания представителей коренных народов. Этот кадр жюри конкурса отметило как "тихий момент глобального признания истории колонизации, не только в Канаде, но и по всему миру".
Другие истории, получившие престижную награду
В категории "история года" в конкурсе World Press Photo победили работы фотографа из Австралии. Мэтью Эбботт документирует разрушительные лесные пожары в Австралии, вызванные рекордными температурами, засухой и сильным ветром. В своих работах он привлекает внимение к опыту австралийских аборигенов, которые на протяжении десятков тысяч лет занимались так называемым культурным выжиганием. Они систематически использовали огонь для расчистки подлеска и создания зон, комфортных для проживания небольших животных, которыми питались люди. В то же время такая практика могла уменьшать риски возникновения крупных лесных пожаров. Поэтому серия работ фотографа из Сиднея носит название "Спасая лес огнем".
World Press Photo - 2022: "лучшая история" - одна из работ Мэтью Эбботтa
В категории "долгосрочный проект" лауреатом назван фотограф Лало де Альмейда, уже неоднократный обладатель премии World Press Photo - в том числе за снимок убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова. На этот раз он получил одну из самых престижных наград за снимки тропических лесов Амазонии - серию работ "Амазония как антиутопия" (или "Амазонская дистопия"). В низменности Амазонии живут более 350 различных групп коренных народов, жизнь которых оказывается под угрозой в результате вырубки тропических лесов.
World Press Photo 2022: в категории "долгосрочный проект" победил фотограф Лало де Альмейда
В 2022 году в конкурсе появилась и новая категория - "открытый формат". В нем победила фотограф Исадора Ромеро из Южной Америки. "Кровь - это семя" - такое название носит ее проект.
World Press Photo - 2022: проект "Кровь - это семя" Исадоры Ромеро победил в категории "открытый формат"
Во время своего путешествия в деревню предков она узнает семейную историю. Дедушка и прабабушка были хранителями семян картофеля. Из всего разнообразия сортов от них к нам дошло только два. Какую память хранят семена? Такой риторический вопрос задает фотограф. В ее проекте есть как фотографии, так и видео.
Нововведения в конкурсе World Press Photo
Этот конкурс награждает лучшие работы в фотожурналистиуке и документальной фотографии. И, как отмечает международное жюри, вместе глобальные победители отдают дань прошлому, проживая настоящее и устремляя свой взгляд в будущее.
В 2022 году конкурс World Press Photo проводился по новым правилам, чтобы исключить диспропорцию в географии, - в два этапа. Впервые были определены региональные победители - их стало 24. Новый - региональный - подход конкурса подразумевает, что в каждом регионе (Азия, Африка, Европа, Северная и Центральная Америка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Океания) определяются победители в четырех номинациях: Singles, Stories, Long-Term Projects and Open Format. Победители регионального этапа были объявлены 25 марта. В категории долгосрочных проектов одна из самых престижных премий в мире досталась французскому военному фотографу Гийому Эрбо за его проект об Украине - "Ukraine Crisis". Всего в 2022 году на конкурс World Press Photo поступило 64823 фотографии от 4066 фотографов из 130 стран.
Смотрите также:
-
Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года
Самый престижный из фотоконкурсов Sony World Photography Awards, который устраивает Всемирная организация фотографий, - профессиональный. 15 апреля были подведены итоги. Выжженная земля Оренсе стала главной темой цикла Brais Lorenzo Couto (Испания), представленного в категории "Портфолио". 2-е место.
-
Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года
Это - ромашка, но только не обыкновенная. Точное название цветка - пиретрум. Он растет, главным образом, в Кении, где его называют "смертельным цветком". Дело в том, что пиретрум парализует и убивает насекомых, являясь природным инсектицидом. Сейчас его выращивание поставлено на поток и очень помогает африканским фермерам. Vito Fusco (Италия). Категория "Документальная фотография", 1-е место.
-
Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года
О судьбе русских немцев рассказывает проект Саши Бауэр (Россия). Ее дед - из немцев Поволжья. В 1941 году был сослан вместе с другими немцами в Казахстан, потерял родителей в трудовом лагере, попал в детский дом... И не побоялся сохранить свою немецкую фамилию, которую носит теперь его внучка. Категория "Креатив", 3-е место.
-
Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года
Осенью, когда склоны вулканов и сопки Камчатки еще не были покрыты снегом, Федор Савинцев (Россия) приехал сюда и снимал эту только кажущуюся мертвой природу. Категория "Пейзаж", 3-е место в профессиональном конкурсе Sony World Photography Awards - 2021.
-
Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года
В сирийской деревне недалеко от города Алеппо тренер Васим Сатот организовал школу каратэ. В ней занимаются дети с ограниченными возможностями в возрасте от 6 до 15 лет, мальчики и девочки вместе, что для Сирии тоже не само собой разумеющаяся вещь. Немножно радости в стране, охваченной войной. Anas Al-Kharboutli (Сирия). Профессиональный конкурс, категория "Спорт", 1-е место.
-
Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года
Саранча в Восточной Африке. Такого сильного нашествия здесь не было уже семьдесят лет. Luis Tato (Испания). Категория "Окружающий мир и дикая природа", 1-е место.
-
Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года
Британец Craig Easton сделал цикл фотографий, посвященный национальным меньшинствам в Блэкборне, на севере Англии. Он показал, насколько ошибочны стереотипные представления об этих общинах, о которых часто рассказывают в упрощенных категориях обособления или интеграции. Первое место в категории "Портрет" профессионального конкурса, звание "фотографа года" и 25 тысяч долларов премии.
-
Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года
"Мексиканский пир", - так называется этот цикл фотографий Paloma Rincon (Испания), в которых съедобное смешивается с воображаемым. Профессиональный конкурс, категория "Натюрморт". 3-е место.
-
Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года
Эта серия была сделана с помощью широкоугольных объективов и дистанционного управления фотокамерой, ведь находиться поблизости от этих хищников опасно. Фотографу Graeme Purdy (Великобритания) удалось показать красоту и мощь дикой природы. Категория "Окружающий мир и дикая природа", 2-е место.
-
Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года
Пандемия коронавируса привела к очень серьезному экономическому спаду. Но кризис также открыл беспрецедентные возможности. Исландия, изолированная страна с суровым климатом, первой в мире полностью перешла на возобновляемые источники энергии. Благодаря этому вырос прибыльный бизнес с минимальным воздействием на окружающую среду. Simone Tramonte (Италия). Категория "Окружающая среда". 1-е место.
-
Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года
Бывшый военный полигон в чешском Дрнове оставался заброшенным в течение 17 лет. Потом двое друзей, Мартин Члум и Михал Себа, купили его, чтобы создать здесь крематорий и кладбище для домашних животных.С помощью архитектора-минималиста Петра Гайека они основали комплекс "Вечные охотничьи угодья". Tomas Voselka (Чехия). Категория "Архитектура и дизайн", 1-е место.
-
Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года
Триполи - второй по величине город Ливана и, по данным ООН, самый бедный город на побережье Средиземного моря. Фотограф показывает иконографию страны с преобладающим мусульманским населением. Портретам политиков и генералов здесь поклоняются как божествам, хотя в исламской культуре это большой грех. Andrea Ferro (Италия). Профессиональный конкурс, категория "Пейзаж", 2-е место.
Автор: Ефим Шуман