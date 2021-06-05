 В Канаде обнаружили еще 750 могил рядом с бывшим интернатом для детей индейцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.06.2021

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Мир

В Канаде обнаружили еще 750 могил рядом с бывшим интернатом для детей индейцев

Рядом с территорией бывшей резидентской школы для детей индейцев в канадской провинции Саскачеван найдена 751 безымянная могила. Аналогичные захоронения ранее обнаружены в другой провинции.

Акция в память о погибших детях в Канаде

Акция в память о погибших детях в Канаде

В Канаде обнаружены еще сотни захоронений рядом с бывшей резидентской школой для детей индейцев. Неподалеку от территории интерната Мэривел, работавшего в 1899-1997 годах в провинции Саскачеван, найдена 751 безымянная могила, сообщают в четверг, 24 июля, канадские СМИ. Кому принадлежат останки, пока неизвестно.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об ответственности властей за обнаруженные могилы. Они являются "частью большой трагедии" и "позорным напоминанием о системном расизме, дискриминации и несправедливости", подчеркнул он. "Мы не можем их вернуть, но мы будем чтить их память и рассказывать правду об этой несправедливости", - добавил Трюдо и пообещал, что правительство выделит деньги на поиск других захоронений детей, воспитывавшихся в резидентских школах.

Ранее обнаружены массовые захоронения в Британской Колумбии

Несколько недель назад аналогичные захоронения были найдены в провинции Британская Колумбия. В конце мая были обнаружены останки 215 детей в городе Камлупс на территории бывшего интерната Kamloops Residential School, который существовал с 1890 до 1978 года и был своего рода лагерем перевоспитания для представителей коренных народов. До конца 1960 годов резидентская школа находилась в ведении католической церкви, затем она перешла под управление канадского правительства. Некоторым из погибших детей было всего три года. Когда и при каких обстоятельствах они погибли, пока неизвестно. Раскопки были проведены по инициативе одной из местных индейских общин.

По данным местных индейских общин, школа-интернат в Камлупсе была крупнейшей среди аналогичных заведений в Канаде. Они существовали с конца XVII века и до 1990-х годов, финансировались правительством, а управлялись по большей частью церковными и религиозными организациями. При этом дети семей коренного населения направлялись в интернаты принудительным образом с целью интеграции их в канадское общество. По статистике, из 150 тысяч воспитанников 130 резидентских школ от побоев и болезней скончались не менее 3,2 тысячи. Последняя из таких школ в Канаде была закрыта в 1996 году.

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    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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