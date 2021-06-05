В ООН требуют расследования после обнаружения захороненных останков детей в Канаде

Эксперты ООН по правам человека потребовали от Канады и Ватикана проведения расследования после обнаружения массового захоронения останков детей из индейских семей в городе Камлупс канадской провинции Британская Колумбия. "Мы призываем власти провести полноценное расследование обстоятельств и ответственности, связанных с данными смертельными случаями, включая экспертизу найденных останков, а также приступить к идентификации и регистрации пропавших без вести детей", - говорится в распространенном в пятницу, 4 июня, заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Авторы заявления подчеркнули, что речь идет о "крупномасштабных нарушениях прав человека", совершенных в отношении детей, воспитывавшихся в резидентской школе. "Немыслимо, чтобы Канада и Святой Престол оставили такие чудовищные преступления неучтенными и без полного возмещения ущерба", - заявили они.
Необходимо провести аналогичное расследование в других аналогичных школах
В заявлении также говорится о необходимости провести аналогичное расследование во всех других школах-интернатах для коренных народов в Канаде, изучить обвинения в совершении пыток и издевательств и призвать еще живущих правонарушителей к ответственности. Эксперты ООН также напомнили о праве пострадавших получить всю информацию о допущенных нарушениях.
В число подписавших заявление, среди прочих, вошли Специальный докладчик ООН по вопросу о содействии установлению истины, правосудию, возмещению и гарантиям неповторения Фабиан Сальвиоли, спецдокладчик ООН по правам коренного населения Франциско Кали Цай, спецдокладчик ООН по проблеме торговли и сексуальной эксплуатации детей Мама Фатима Сингхатех и спецдокладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильс Мельцер.
В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с обвинениями в адрес католической церкви. Он заявил, что "глубоко разочарован" ее действиями и потребовал предоставить необходимые документы, касающиеся интернатов для коренного населения, а также выплатить компенсации пострадавшим.
Массовое захоронение детей на территории бывшего интерната в Камлупсе
В конце мая было обнаружено массовое захоронения близ города Камлупс на западе Канады. Останки 215 детей были найдены на территории бывшего интерната Kamloops Residential School, который существовал с 1890 до 1978 года и был своего рода лагерем перевоспитания для представителей коренных народов. До конца 1960 годов резидентская школа находилась в ведении католической церкви, затем она перешла под управление канадского правительства. Некоторым из погибших детей было всего три года. Когда и при каких обстоятельствах они погибли, пока неизвестно. Раскопки были проведены по инициативе одной из местных индейских общин.
По данным местных индейских общин, школа-интернат в Камлупсе была крупнейшей среди аналогичных заведений в Канаде. Они существовали с конца XVII века и до 1990-х годов, финансировались правительством, а управлялись по большей частью церковными и религиозными организациями. При этом дети семей коренного населения направлялись в интернаты принудительным образом с целью интеграции их в канадское общество. По статистике, из 150 тысяч воспитанников 130 резидентских школ от побоев и болезней скончались не менее 3,2 тысячи. Последняя из таких школ в Канаде была закрыта в 1996 году.
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Автор: Наталия Королева