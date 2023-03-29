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Евгений Малолетка для Associated Press
Жанна (справа) укрывается от бомбардировок в подвале вместе со своими соседями. Мариуполь, 6 марта 2022 года. World Press Photos 2023. Евгений Малолетка для Associated PressФото: Evgeniy Maloletka/AP
КультураУкраина

World Press Photo: Фотографии Малолетки - подлинные

Марина Борисова
12 мин. назад

29 марта стали известны победители регионального этапа World Press Photo - 2023. Среди лучших работ - фоторепортаж Евгения Малолетки. DW поговорила с директором одного из самых престижных фотоконкурсов в мире.

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В среду, 29 марта, были объявлены 24 победителя регионального этапа престижного международного конкурса World Press Photo. О лучших фотографах 2023 года DW поговорила с исполнительным директором World Press Photo Foundation Джумана Эль Зейн Хури.

DW: Какая фотография произвела на вас самое сильное впечатление?

Джумана Эль Зейн Хури: Сложно сказать, какой снимок нам понравился больше всего. Много разных, и по разным причинам. Было очень сложно выбирать. Но есть один снимок, который тронул меня до глубины души. Эта фотография из Азии была удостоена поощрительной премии (honorable mentions). Снимок из Ирана. Это очень сильная фотография. На ней женщина сидит - без хиджаба. Она смотрит на нас, и ее взгляд говорит: "Посмотрите на меня, я подвергаю себя опасности - чтобы бороться за свои права". И эта женщина - символ борьбы не только женщин в Иране, но и по всему миру - везде, где женщинам приходится вести тяжелую борьбу, отстаивая свои права. Меня до сих пор пронизывает боль, когда я думаю об этой фотографии.

World Press Photo 2023 /Iran Untitled: девушка в центре Тегерана
World Press Photo 2023 /Iran Untitled: девушка в центре ТегеранаФото: Ahmad Halabisaz

- Эта фотография сразу бросается в глаза. Модно одетая молодая женщина среди черных одежд вокруг... Фотографии World Press Photo - это зеркало нашего мира. Мир в огне? Вам не страшно было смотреть на все эти снимки?

- Наш мир сейчас, безусловно, нельзя назвать красивой картинкой, на которую приятно смотреть. У нас всего 24 победителя, которых мы отобрали и кому будут вручены награды. Это был очень сложный выбор для жюри. Какую историю мы хотим отметить? В прошлом году произошло так много важных событий в глобальном масштабе. Война в Украине, протесты в Иране, - это были действительно исторические события. Поэтому жюри решило, что фотографии победителей должны отражать именно их. Это первое. Второй момент: важно было отразить разные темы. Поэтому мы видим и войну, и экологию, и другие истории. Ну и, конечно, футбол в Аргентине! Мы внесли в общую палитру более позитивную историю.

- Конечно, одной из главных тем стала война в Украине. Две фотографа победили в главной категории.

- И еще один получил поощрительный приз. Он тоже снимал в Украине. Это было решение региональноо жюри - сделать войну в Украине одной из центральных тем в регионе. Международное жюри конкурса также поддержало эту идею. И, конечно, количество самих фотографий и работ, присланных на конкурс по данной тематике, говорило само за себя. 

World Press Photo 2023 /
World Press Photo 2023 / "Ukraine War Wounds". Эмилио Моренатти для Associated PressФото: Emilio Morenatti/AP

- А почему победил именно Евгений Малолетка? Этот фотограф уже был удостоен многих престижных наград за последний год. Малолетка - лучший фотограф, снимающий войну в Украине?

- Это решение независимого жюри, глобального. Когда жюри оценивает фотографии и принимает решение, оно рассматривает только сами снимки и их качество. Члены жюри выбирали победителя не по количеству уже имеющихся наград и не по тому, что из себя представляет сам фотограф как человек, а только по его работам.

- В прошлом году мы уже беседовали об этом украинском фотографе, которого российские СМИ не раз обвиняли в фейках. Речь шла как раз о фотографиях из роддома в Мариуполе. Если международное жюри конкурса World Press Photo объявляет своим победителем Евгения Малолетку, то сомнений в том, что эти снимки - правда, больше ни у кого не может быть?

- Конечно, сомнений никаких нет. Мы инвестрировали много времени, чтобы убедиться в этом. Это подлинные фотографии.

- Современная фотография меняет нашу перспективу на происходящие события?

- Возьмите фотографию Яны и Виктора... Она показывает, как эта война, о которой ведется так много геополитических дискуссий, отразилась на жизни простых людей.

World Press Photo 2023 /Ukraine Yana and Victor/ Работа греческого фотографа агенства Reuters Алкиса Константинидиса
World Press Photo 2023 /Ukraine Yana and Victor/ Работа греческого фотографа агенства Reuters Алкиса КонстантинидисаФото: Alkis Konstantinidis, Reuters

Они просто шли за продуктами и - потеряли жизнь. Этот мужчина, который утешает женщину, потерявшую свою вторую половину. В руках он держит сумки. Такой кусочек нормальной жизни на фоне ненормальных событий... Я не знаю, меняют ли эти снимки что-то, но я очень надеюсь, что они способствуют дискуссии.

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