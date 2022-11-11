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Один из снимков выставки в берлинском метро
Один из снимков в берлинском метроФото: Emile Ducke/n-ost
КультураГермания

Украинcкое метро: жизнь под землей

Артем Иванов
1 ч. назад

В берлинском метро открылась выставка фотографий, сделанных в подземках украинских городов, ставших для многих не просто бомбоубежищем, но и домом.

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"Следующая станция - Украина": в берлинском метро 11 ноября открылась выставка фотографий, сделанных в Украине, а точнее - в подземках украинских городов, ставших за последние месяцы для многих не просто бомбоубежищем, но и домом. Людям пришлось не просто прятаться под землей, но и подолгу там жить. Эти снимки облетели весь мир, но сейчас, помещенные в особый контекст, они, несомненно, снова привлекут к себе внимание.

Выставка организована неправительственной журналистской организацией N-ost, штаб-квартира которой находится в Берлине. По словам организаторов, таким образом они хотят соединить реальность Украины с публичным пространством немецкой столицы. Изображения размещены на больших рекламных щитах, которые обычно используются в коммерческих целях: теперь здесь вместо освежительных напитков или местных курсов повышения квалификации - киевская и харьковская подземки во время российских ракетных обстрелов. Лаконичные заголовки объясняют происхождение снимков и контекст.

Фотографии провисят в берлинском метро как минимум до 24 ноября. На станции Rosenthaler Platz линии U8 - уже с 11 ноября, на станциях Gesundbrunnen линии U8 и Möckernbrücke линии U7 - с 15 ноября. Фотографы, чьи работы представлены, - Максим Дондюк (Украина), Павел Дорогой (Украина), Сергей Коровайный (Украина), Йенджей Новицкий (Польша), Эмиль Дуке (Германия). Проект удалось осуществить благодаря поддержке Земельного центра политического образования (Landeszentrale für politische Bildung).

Berlin U-Bahn | Ausstellung Next Station Ukraine
Снимок, сделанный в харьковском метро, - на выставке в Берлине. Фотограф - Сергей Коровайный, Харьков, май 2022 годаФото: Serhii Korvayny/n-ost

N-ost и выставка в берлинском метро

N-ost (аббревиатура от Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung) - это объединение журналистов, пишущих о Восточной Европе, в котором состоят репортеры и медиапроекты из более чем 20 стран. Основная цель союза - освещение событий, происходящих в Восточной Европе. Члены объединения стремятся к развитию свободы слова и борются против ограничений, препятствующих журналистам. 

Над организацией выставки работали двое представителей N-ost - Штефан Гюнтер (Stefan Günther) и Анастасия Анисимова (Anastasia Anisimova). По словам Штефана Гюнтера, данный проект - это особая форма журналистской работы: кто-то видит фотографии с места событий в газете или журнале, другие увидят их в берлинском метро - по пути на работу или с работы. Война в Украине, отмечает организатор проекта, не исчезла из немецких СМИ, как это часто бывало с другими вооруженными конфликтами. Однако напомнить о том, что совсем рядом продолжают страдать люди, лишним не будет.

Выбор станций берлинского метро (а все они - в центре города) был не случаен: организаторам хотелось, чтобы это были места большого скопления пассажиров. 

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