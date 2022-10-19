Caritas: Оказание помощи в Украине становится все опаснее

Гуманитарная организация Caritas сообщила, что помощь в Украине становится все более опасной для самих благотворителей. Из-за атак им приходится часто прятаться в убежищах или даже эвакуироваться.

Из-за участившихся атак на гражданские объекты в Украине оказывать гуманитарную помощь становится все сложнее. Об этом сообщила глава благотворительной организации Caritas Ukraine Татьяна Ставнич в среду, 19 октября, передает агентство KNA.

Caritas продолжает работу по всей Украине, но благотворители вынуждены, как и другие люди, проводить в бомбоубежищах все больше времени. Обстрелам подвергаются даже пункты распределения и автоколонны гуманитарных организаций. Кроме того, на этой неделе из Мариуполя пришлось эвакуировать 60 сотрудников Caritas, их перевезли с востока страны в Черкассы. В апреле мариупольский центр был полностью разрушен, двое сотрудников Caritas и пятеро их близких погибли.

На сайте Caritas после массированных ракетных обстрелов в октябре появился призыв Татьяны Ставнич и ее коллеги из Caritas Spes-Ukraine отца Вячеслава Гриневича прекратить насилие. И без того сложная гуманитарная ситуация в Украине сильно обострилась, поскольку страна готовится к предстоящей тяжелой зиме, констатируют они.

"Те, кто пострадал от этих ударов, были обычными людьми, занятыми повседневными делами: родители, ведущие детей в школу, люди, едущие на работу. Люди по всей стране, в том числе сотрудники Caritas, сегодня (11 октября - Ред.) спрашивали друг друга, своих друзей и близких: "Вы в безопасности?", молясь об ответе", - сказано в обращении Ставнич и Гриневича.

Благотворители подчеркивают, что во многих регионах Украины из-за боевых действий отключают электричество, воду, газ и телефонную связь. Отопительных материалов, даже дров, уже не хватает. Caritas просит не забывать о людях, оказавшихся в особенно тяжелом положении, и поддержать ее работу по спасению жизней. По подсчетам организации, около тысячи сотрудников Caritas и множество волонтеров по всей Украине сейчас помогают пострадавшим от войны и вынужденно переехавшим людям. Они выдают продуктовые наборы, организовывают временное жилье и медицинскую помощь. К настоящему моменту помощь от Caritas получили порядка миллиона человек.

Смотрите также: