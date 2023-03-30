"Никогда снова": депутаты бундестага вспомнили жертв Бучи

В германском бундестаге 29 марта прошли тематические дебаты, посвященные годовщине трагических событий в украинской Буче. Инициаторами выступили партии, входящие в правительственную коалицию.

Резня в Буче

Открывая дебаты, уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg) напомнила парламентариям, что увидели украинские военные, когда второго апреля 2022 года вошли в Бучу, небольшой город Киевской области, который с 5 по 31 марта того же года был оккупирован российскими войсками. "Они обнаружили на улицах десятки мертвых людей, убитых без видимых причин. В последующие дни обнаруживалось все больше и больше трупов: на улицах, во дворах, в квартирах", - указала немецкий омбудсмен.

Уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa

На сегодняшний день итог месячной резни известен: согласно официальным данным, в самой Буче погибли 458 мирных жителей, 419 из них были застрелены или умерли от пыток. Число жертв в Бучанском районе превысило 1000 человек.

Дебаты в бундестаге: критика слева и справа

Выступившие во время дебатов представители всех фракций бундестага, в целом, совпадали в оценках произошедшей трагедии. Даже представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая чаще всего максимально сдержана в вопросах критики России, на этот раз отметил, что Москва не проявляет "ни малейшего интереса" к расследованию того, что в мире уже оценивают как военное преступление. При этом, правда, Юрген Браун (Jürgen Braun) довольно быстро ушел от заявленной темы, посвятив большую часть своего выступления привычным нападкам на нынешнее и предыдущее правительства ФРГ. В конечном итоге под смех зала депутат пришел к выводу, что "свертывание ядерной программы Германии (очевидно, имеется в виду отказ от атомной энергетики. - Ред.) стало первым шагом к вторжению России в Украину", а также комплиментарно отозвался об экс-президенте США Дональде Трампе, заявив, что при нем "цена нападения на Украину была бы слишком высока и Россия просто не решилась бы напасть".

В обычном для своей фракции ключе выступила и представитель Левой партии (Die Linke). Поддержав необходимость привлечения виновных в военных преступлениях в Украине к Международному уголовному суду, Катрин Фоглер (Kathrin Vogler) напомнила, что самые могущественные государства в мире - США, Китай, а также Россия - не признают международный суд. "Это одна из причин того, что прежние военные преступления, например, совершенные американскими солдатами в пыточной тюрьме Абу-Грейб или многочисленные жертвы среди гражданского населения в ходе войны НАТО в Афганистане, до сих пор остаются безнаказанными", - указала политик.

При этом она в очередной раз обвинила правительство ФРГ в отсутствии политической воли, необходимой для того, чтобы как можно скорее прекратить войну. По ее словам, в Берлине не видят другого ответа на преступления, совершаемые в Украине, кроме как поставлять Киеву все более и более мощные системы вооружений.

Уроки Бучи

Эта уже неоднократно высказанная позиция Левой партии, представители которой регулярно выступают за прекращение огня и отказ от поставок западных вооружений Украине, не устроила многих депутатов. "Буча показала, что означает прекращение огня в условиях российской оккупации: торговля людьми, убийства, сексуальное насилие, разграбление всего, что можно хоть как-то забрать в качестве добычи, похищение детей в Россию", - напомнил Хельге Лимбург (Helge Limburg), депутат фракции "Союз-90/"зеленые".

Эксгумация жертв Бучи Фото: Carol Guzy/Zuma Press/dpa/picture alliance

Политик считает, что переговоры, прекращение огня возможны только на условиях гарантированной защиты гражданского населения. "Мы поставляем оружие не потому, что с энтузиазмом относимся к войне. Война - это всегда ужасно, но если где-то и есть справедливая война, то это борьба украинской армии, чтобы предотвратить дальнейшие Бучи", - указал депутат.

"Украина ведет эту борьбу, потому что не может быть компромисса между убийцами и их жертвами", - поддержала коллегу глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), представляющая Свободную демократическую партию (СвДП).

Насмешка над олимпийской идеей

Политик прокомментировала и позицию Международного Олимпийского комитета (МОК), который буквально накануне открыл для российских и белорусских спортсменов возможность участвовать в Летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Штрак-Циммерман назвала решение МОК "насмешкой над жертвами и самой олимпийской идеей", основу которой составляет взаимное уважение.

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Коллегу по фракции поддержал Петер Хайдт (Peter Heidt). Он назвал невыносимой саму мысль о том, что после решения МОК украинские спортсмены будут снова вынуждены соревноваться с россиянами и белорусами. Политик высказался против бойкота Олимпиады в Париже, отметив при этом, что Игры с участием российских спортсменов не должны начаться.

Активнее поддерживать Украину

Выступление вице-председателя комитета бундестага по внешней политике, члена ХСС Томаса Эрндля (Thomas Erndl) можно считать квинтэссенцией прошедших дебатов. Политик напомнил, что Германия больше года была лишь свидетелем ужасных событий, которые "как мы полагали, никогда снова не повторятся в Европе". "Никогда снова - два слова, которые мы, немцы, в частности, воспринимали как обязательство после 1945 года. Но это случилось снова, и поэтому мы обязаны, по крайней мере сейчас, сделать все возможное, чтобы Украина могла быстро освободить свою территорию".

По мнению Эрндля, в нынешних условиях "никогда снова" означает, что Германия должна поддерживать Украину как можно активнее и так долго, как это необходимо. "Никогда снова" должно означать, что Украина является европейской страной и будет членом ЕС, - подчеркнул политик.

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