Почему ФРГ расследует изнасилование украинки солдатами РФ

В прокуратуру Германии подано заявление об изнасиловании гражданки Украины российскими военными. Почему именно в ФРГ и какие последствия могут быть у этого дела? Подробности - у DW.

В федеральную прокуратуру Германии подано заявление об изнасиловании украинки российскими военными. О жалобе, датированной 22 июня, стало известно в понедельник, 26 июня. Заявление от имени пострадавшей подали адвокаты правозащитной организации "Европейский центр конституционных прав и прав человека" (ECCHR) совместно с "Украинской юридической консультационной группой" (ULAG). Среди подозреваемых - двое российских солдат и два высокопоставленных военачальника. Против одного из рядовых украинские власти ранее начали заочное судопроизводство.

Сексуальное насилие как орудие войны

Описанный в заявлении случай произошел в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину, когда войска РФ заняли одно из поселений под Киевом. После ряда угроз двое российских солдат ворвались в дом украинской семьи. Они застрелили мужа и несколько раз изнасиловали жену. Впоследствии ей и ее сыну удалось бежать - в Германию. Они не знают, сохранился ли их дом в Украине или был разрушен российской армией.

Протестная акция перед посольством РФ в Лондоне Фото: Vuk Valcic/imago images/ZUMA Wire

Это одно из многих сообщений о сексуальном насилии со стороны российских военных в отношении украинских мирных граждан: женщин, детей, а также мужчин. По состоянию на январь 2023 года, Генпрокуратура Украины уже ведет расследование 155 случаев.

Спецпредставитель генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен назвала эти цифры украинских властей "верхушкой айсберга" в статистике преступления, о котором жертвы зачастую не сообщают.

Германия поможет наказать не только рядовых

Упомянутый выше случай показателен - и теперь он находится в руках немецкой судебной системы. А почему вообще надо подключать Германию к процессу, если в Украине уже ведется расследование?

"Это справедливый вопрос", - говорит Андреас Шюллер (Andreas Schüller) из ECCHR, который помогал подать заявление. Он объясняет, что в украинском законодательстве есть пробелы. Во-первых, это преступление против человечности не наказуемо. Во-вторых, законодательство Украины не признает ответственность вышестоящих лиц. "Это означает, что начальники не несут ответственности за преступления против человечности, совершенные подчиненным, даже если они знали или должны были знать об этих действиях, но все равно не предотвратили их", - говорит Шюллер в интервью DW.

То есть, украинские судебные органы могут провести расследование только в отношении двух солдат, обвиняемых в убийстве и изнасиловании. Но привлечь к ответственности их командиров по законам Украины сложно. А Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, который также ведет расследование военных преступлений в ходе войны в Украине, скорее всего, сосредоточится на показательных процессах. Об этом свидетельствуют и ордеры на арест, выданные им в отношении президента РФ Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой - за насильственную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Таким образом, между рядовыми солдатами и самыми высокопоставленными предполагаемыми преступниками возникает "серая зона" для возможных преступников среднего и высшего звена, объясняет юрист ECCHR. И именно здесь востребованы прокуроры из третьих стран. "Они должны получить ордеры на арест, - говорит Шюллер, - чтобы этих людей, если их поймают, могли бы судить в Германии или другой третьей стране".

Военные преступления - в немецких судах

Германия сегодня является пионером в области международного уголовного права, говорит Александр Шварц, эксперт по международному уголовному праву в Amnesty International. В судебных процессах против режима Башара Асада в Сирии и в приговорах в связи с геноцидом езидов в Ираке Германия уже рассматривала тяжкие преступления, которыми, по идее, должны были бы заниматься международные суды. В случае с Украиной немецкие судебные органы даже проводят параллельные расследования во время конфликта.

"Это большой шаг вперед. Мы часто говорим, что будущее международного уголовного права за национальными судами, - говорит Шварц. - Сейчас у таких государств, как Германия, есть настолько эффективные механизмы судебного преследования, что они почти даже более эффективны, чем международные уголовные суды". Вот почему дело об изнасиловании украинки оказалось в немецком суде.

Участница акции протеста в Мюнхене против изнасилований украинок солдатами РФ Фото: Sachelle Babbar/imago images/ZUMA Wire

Прецедент для будущих судебных процессов

Пострадавшим, безусловно, потребуется много мужества, чтобы вновь рассказать перед судом о своих воспоминаниях. Тем более, в Германии, то есть в чужой стране. Но украинская истица все равно хочет это сделать. Она и ее адвокаты надеются, что им удастся создать прецедент.

"Для нас принципиально с самого начала поставить вопрос о сексуальном насилии в качестве важной темы, и мы надеемся, что сможем обратить внимание властей на расследование (подобных случаев. - Ред.)", - говорит Андреас Шюллер из ECCHR. Слишком часто в прошлом эта проблема оставалась без должного внимания, сетует он.

Увидит ли однажды пострадавшая своих мучителей в суде? Пока они находятся в России, это маловероятно. Как говорят юристы, международное уголовное право требует терпения - ведь у подобных преступлений нет срока давности. "Никогда не знаешь, как изменится мир и окажутся ли когда-нибудь преступники в других странах", - говорит Шюллер. - Мы думаем о долгосрочной перспективе и закладываем фундамент уже сейчас".

Смотрите также: