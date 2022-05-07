Война в Украине. Какую роль играют олигархи Ахметов, Пинчук и другие?

Вряд ли в Украине найдется человек, не испытавший последствий войны России против Украины. Это же касается и олигархов, чьи предприятия пострадали от обстрелов и терпят экономический ущерб. Чтобы защитить свою собственность от российской агрессии, ряд олигархов выделяют средства на нужды армии и гуманитарную помощь, публично заявляя об этом. В то же время о деятельности некоторых других ничего не известно. DW выяснила, как война повлияла на украинских олигархов, что они делают для помощи Украине и произошло ли их примирение с действующей властью.

Олигархи помогают Украине

Еще перед полномасштабным российским вторжением президент Украины Владимир Зеленский призвал покинувших страну олигархов и бизнесменов вернуться. "Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить", - говорил президент. Тогда, по данным СМИ, за границу уехали, в частности, Вадим Новинский, Виктор Пинчук, Ринат Ахметов. В настоящее время они находятся в Украине и выделяют средства на нужды армии и гуманитарную помощь, утверждают DW в пресс-службах олигархов.

Так, с 24 февраля бизнес Ахметова на помощь Украине передал более 2,1 миллиарда гривен, сообщила DW пресс-секретарь олигарха Анна Терехова. "В эту сумму входит гуманитарная помощь гражданским: продукты, лекарства, эвакуация, а также поддержка Вооруженных сил Украины и терробороны в разных городах: одежда, средства индивидуальной защиты, автотранспорт, дроны, тепловизоры, фортификационные сооружения, аптечки", - подчеркнула она.

Виктор Пинчук

Виктор и Елена Пинчук "используют почти все свое время для приближения победы Украины в войне с рашизмом", отметила DW пресс-служба Фонда Виктора Пинчука. Отмечается, что Пинчук выделил более 730 миллионов гривен. Эти средства, по данным пресс-службы, идут на финансирование поставок бронированных автомобилей, бронежилетов и шлемов, средств связи, разведывательной техники, бронированных машин "скорой", продукты питания, медикаменты и средства гигиены.

Помогает Украине и Дмитрий Фирташ, который уже не один год находится за границей. Он перечислил 308 миллионов гривен в основном на гуманитарные нужды, отметили DW в пресс-службе компании Group DF. Также после 24 февраля 505 миллионов гривен выделил Вадим Новинский, в частности, медицинское оборудование и медикаменты, продукты питания, эвакуация беженцев, отметили DW в пресс-службе компании "Смарт-Холдинг".

Фонд Порошенко и связанные с ним структуры потратили около 300 миллионов гривен на различные военные и гуманитарные нужды, сообщили DW в пресс-службе Петра Порошенко. "Благотворительная помощь оказывается, несмотря на арест счетов и имущества Порошенко в результате бессмысленных уголовных дел, возбужденных против него за последние три года", - отметили в пресс-службе.

Перевоплощение олигархов

В целом, о помощи Украине заявляют почти все известные олигархи. На этом фоне выделяется разве что Игорь Коломойский, не появляющийся в информационном пространстве. Только по просьбе издания "Радио Свобода" пообщаться о помощи Украине, он ответил: "После войны". Восемь лет назад Коломойский в должности главы Днепропетровской области был одним из ключевых лиц, организовавших сопротивление российской агрессии в Украине. На публике он называл президента РФ Владимира Путина "шизофреником маленького роста", желающим восстановить СССР.

Игорь Коломойский

Возможно, изменение поведения объясняется тем, что Коломойский находится под санкциями и у него ограничен доступ к своим средствам, предполагает председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. "Хотя мы точно не знаем, есть ли у него какие-то накопления средств, которые он может тратить", - говорит он в разговоре с DW.

Сейчас активную роль в защите Украины играет Ахметов, который в 2014 году занимал неоднозначную позицию, отметил DW старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский. "Видимо, тогда он не сознавал, что помогает России. После того он, скорее всего, понял все, и отстаивает свои интересы, которые связаны с Украиной", - говорит он.

Влияние на бизнес

Желание большинства олигархов помочь Украине понятно - из-за войны значительная часть их активов оказалась на территории, где ведутся активные боевые действия, а миграция людей негативно влияет на рынок труда, считает Бураковский. Например, в Мариуполе под постоянными обстрелами находятся заводы "Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, принадлежащие компании "Метинвест" Ахметова и Новинского.

Дмитрий Фирташ

Довоенная капитализация этих двух заводов - не менее 10 миллиардов долларов, поэтому готовятся судебные иски о возмещении Россией всех убытков, причиненных компаниям, сообщили DW в пресс-службе Ахметова. По данным украинского Forbes, с начала войны Ахметов потерял уже 9,5 миллиарда долларов, и сейчас его состояние составляет 4,2 миллиарда долларов. Новинский потерял 2,2 миллиарда долларов, Коломойский - 800 миллионов долларов, Пинчук - 700 миллионов долларов, Порошенко - 900 миллионов долларов, потеряв статус миллиардера.

Несет убытки и бизнес Фирташа. В частности, только из-за разрушения газовой инфраструктуры потери составили около 1,5 миллиарда гривен, объясняет DW руководитель по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов. "Кроме того, из соображений безопасности в первые недели войны мы остановили все наши азотные заводы, а деятельность порта "Ника-Тера" в Николаеве заблокирована. Также наши объекты терпят ракетные обстрелы. Сейчас трудно оценивать убытки, которые растут каждый день. Уверен , что это колоссальные суммы, миллиарды гривен", - объясняет Арестархов.

Отношения олигархов с властью

Из-за угрозы уничтожения страны произошло определенное примирение между олигархами и действующей властью, убежден Дубровский. "Даже Порошенко в начале повел себя достойно, отбросив политические раздоры и амбиции. Я думал, что после победы Зеленский и Порошенко извинятся друг перед другом. Но, к сожалению, Порошенко снова начал отстаивать свои политические интересы. В разгар войны этого делать нельзя", - считает он.

Петр Порошенко в Киеве (5 марта 2022 года)

Сам же Зеленский пообещал оценить поведение украинских олигархов после войны. "Олигархи с начала войны вели себя все по-разному. Выводы будем делать, когда победим", - сказал он. Какими они будут пока неизвестно. Однако точно президенту не стоит бороться с отдельными олигархами, как это предусмотрено в законе о деолигархизации, который вступает в силу 7 мая, считают опрошенные DW эксперты. "Ведь по закону решение о включении или нет в перечень олигархов зависит от политической воли действующей власти", - критикует Дубровский.

Однако, как отметил далее эксперт, после войны нужно уничтожить систему, которая кормилась на связях бизнеса с властью. "Президенту следует предложить определенную дорожную карту движения к единым правилам, а также перезагрузить судебную и правоохранительную системы", - подчеркнул Дубровский.

Вернуться после войны к вопросу о роли олигархов в экономике и урегулировать их статус призывает и Бураковский. "Но не через закон о деолигархизации. Прежде всего, нужно уделить внимание деятельности Антимонопольного комитета, должен быть урегулирован вопрос лоббизма, прозрачности связей политиков и олигархов", - отметил он.

Смотрите также:

Война в Украине - 06.05.2022 Разрушенный мост в городе Орехов Запорожской области. Далее в фотохронике войны в Украине от 6 мая - "Азовсталь" под огнем, трагедия в Харьковском экопарке, последствия обстрела Краматорска, пес-сапер Патрон в Гостомеле, "Бесстрашная девочка" в Нью-Йорке и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 06.05.2022 Территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 5 мая. Как сообщает британская разведка, российские войска в Украине несут большие потери при штурме этого завода. "Пока украинское сопротивление на "Азовстали" продолжается, российские потери будут нарастать", - указывает министерство обороны Великобритании, отмечая, что это будет срывать оперативные планы РФ на юге Донбасса.

Война в Украине - 06.05.2022 Пророссийские подразделения в Мариуполе стреляют из танка по территории комбината "Азовсталь". Из этого города и завода "Азовсталь" удалось вывезти еще почти 500 человек. Об этом 6 мая сообщили генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

Война в Украине - 06.05.2022 Эта и несколько следующих фотографий были сделаны 5 мая в Харькове, который продолжают обстреливать российские войска. Сосед по дому в жилом массиве Салтовка пытается тушить пожар в соседней квартире через балкон.

Война в Украине - 06.05.2022 Харьков ежедневно подвергается обстрелам с воздуха и земли. Число разрушенных и получивших повреждения жилых домов продолжает увеличиваться. Уже две недели назад оно, согласно данным властей, приблизилось к двум тысячам.

Война в Украине - 06.05.2022 В предыдущей фотохронике войны в Украине был опубликован снимок, сделанный во время эвакуации животных из Харьковского экопарка в Полтаву. Позже в ходе этих работ парк попал под очередной обстрел. Животных начали вывозить еще в начале апреля после разрушений инфраструктуры и вольеров.

Война в Украине - 06.05.2022 В эвакуации участвовали сотрудники парка и волонтеры. В результате обстрела 5 мая два человека получили ранения. Один из помощников погиб. На этом снимке - раненый волонтер в больнице разговаривает по телефону.

Война в Украине - 06.05.2022 5 мая погиб 15-летний волонтер Деннис, помогавший в парке родителям кормить и вывозить животных. Юношу доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений через полчаса.

Война в Украине - 06.05.2022 Родителям Денниса только что сообщили о смерти сына... Всего за время войны, по словам владельца Харьковского экопарка Александра Фельдмана, здесь погибли шесть человек, ухаживавших за животными и помогавших при эвакуации.

Война в Украине - 06.05.2022 Последний в этой фотохронике кадр из Харькова. Украинские военнослужащие доставляют раненного российского солдата, взятого в плен, в одну из городских больниц для оказания медицинской помощи.

Война в Украине - 06.05.2022 В ночь на четверг, 5 мая, российским ракетным ударам был подвергнут Краматорск. В результате были повреждены девять жилых домов, школа и инфраструктурные объекты в центре этого города в Донецкой области.

Война в Украине - 06.05.2022 По данным властей Краматорска, в результате этих ракетных ударов ранения получили по меньшей мере 25 жителей. Шесть из них были госпитализированы. На фотографии - 59-летняя жительница Краматорска Наталия Руднева, сын которой после ночного обстрела попал в больницу.

Война в Украине - 06.05.2022 Рабочие осматривают кратер от попадания ракеты в центре Краматорска. Согласно заявлению Генштаба Украины, российские войска продолжают обстреливать объекты на востоке страны, стремясь установить "полный контроль" над Луганской и Донецкой областями, а также сохранить сухопутный коридор в Крым.

Война в Украине - 06.05.2022 В Киевской области после освобождения продолжают восстанавливать инфраструктуры, разбирать завалы, собирать неразорвавшиеся боеприпасы и проводить разминирование. Так сейчас выглядят окрестности аэродрома в Гостомеле - аэропорта "Антонов". Здесь был замечен один особенный участник этих работ…

Война в Украине - 06.05.2022 Патрон - украинский пес-сапер. Первые фотографии этого джек-рассел-терьера за работой в Черниговской области появились в середине марта - были опубликованы ГСЧС Украины. Этот снимок сделан в Гостомеле. Пес уже стал звездой соцсетей, где публикуют не только фотографии и истории про Патрона, но и работы разных художников, на которых он изображен. Даже есть статья в Википедии - на семи языках!

Война в Украине - 06.05.2022 В этой мастерской во Львове на западе Украины ремонтируют и готовят для отправки в районы боевых действий старые и неисправные автомобили, доставленные сюда из-за границы.

Война в Украине - 06.05.2022 Неразорвавшиеся боеприпасы в Украине представляют и будут еще долго представлять угрозу для населения. Этой теме посвящен специальный семинар во Львове для беженцев из разных регионов страны, чтобы люди знали, на что обращать внимание и как себя вести после возвращения домой.

Война в Украине - 06.05.2022 53-летняя Оксана Николаева вместе с 21-летним сыном Давидом как раз направляются во Львове на железнодорожный вокзал, откуда на поезде поедут в Киев, вернее - домой в Бучу, где Оксана родилась и жила все время до начала войны.

Война в Украине - 06.05.2022 Дом в Буффало Гров - одном из пригородов Чикаго. "Жизнь победит смерть, а свет победит тьму" - переведенная на английский язык цитата из выступления Владимира Зеленского перед Европарламентом в самом начале войны. Позже эти слова были опубликованы на обложке журнала Time.

Война в Украине - 06.05.2022 "Бесстрашная девочка" - бронзовая скульптура около здания Нью-Йоркской фондовой биржи в квартале Манхэттен. Установлена в этом месте несколько лет назад. Была создана по заказу одной крупной компании по управлению активами в рекламных целях. Сейчас она выглядит вот так. Автор: Николай Пермяков

