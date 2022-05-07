 Война в Украине. Какую роль играют олигархи Ахметов, Пинчук и другие? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 07.05.2022

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Украина

Война в Украине. Какую роль играют олигархи Ахметов, Пинчук и другие?

Война России против Украины оказывает непосредственное влияние на украинских олигархов. Где они находятся сейчас, какую роль играют и делают ли что-то для помощи своей стране?

Ринат Ахметов - один из украинских олигархов

Ринат Ахметов - один из украинских олигархов

Вряд ли в Украине найдется человек, не испытавший последствий войны России против Украины. Это же касается и олигархов, чьи предприятия пострадали от обстрелов и терпят экономический ущерб. Чтобы защитить свою собственность от российской агрессии, ряд олигархов выделяют средства на нужды армии и гуманитарную помощь, публично заявляя об этом. В то же время о деятельности некоторых других ничего не известно. DW выяснила, как война повлияла на украинских олигархов, что они делают для помощи Украине и произошло ли их примирение с действующей властью.

Олигархи помогают Украине

Еще перед полномасштабным российским вторжением президент Украины Владимир Зеленский призвал покинувших страну олигархов и бизнесменов вернуться. "Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить", - говорил президент. Тогда, по данным СМИ, за границу уехали, в частности, Вадим Новинский, Виктор Пинчук, Ринат Ахметов. В настоящее время они находятся в Украине и выделяют средства на нужды армии и гуманитарную помощь, утверждают DW в пресс-службах олигархов.

Так, с 24 февраля бизнес Ахметова на помощь Украине передал более 2,1 миллиарда гривен, сообщила DW пресс-секретарь олигарха Анна Терехова. "В эту сумму входит гуманитарная помощь гражданским: продукты, лекарства, эвакуация, а также поддержка Вооруженных сил Украины и терробороны в разных городах: одежда, средства индивидуальной защиты, автотранспорт, дроны, тепловизоры, фортификационные сооружения, аптечки", - подчеркнула она.

Виктор Пинчук

Виктор Пинчук

Виктор и Елена Пинчук "используют почти все свое время для приближения победы Украины в войне с рашизмом", отметила DW пресс-служба Фонда Виктора Пинчука. Отмечается, что Пинчук выделил более 730 миллионов гривен. Эти средства, по данным пресс-службы, идут на финансирование поставок бронированных автомобилей, бронежилетов и шлемов, средств связи, разведывательной техники, бронированных машин "скорой", продукты питания, медикаменты и средства гигиены.

Помогает Украине и Дмитрий Фирташ, который уже не один год находится за границей. Он перечислил 308 миллионов гривен в основном на гуманитарные нужды, отметили DW в пресс-службе компании Group DF. Также после 24 февраля 505 миллионов гривен выделил Вадим Новинский, в частности, медицинское оборудование и медикаменты, продукты питания, эвакуация беженцев, отметили DW в пресс-службе компании "Смарт-Холдинг".

Фонд Порошенко и связанные с ним структуры потратили около 300 миллионов гривен на различные военные и гуманитарные нужды, сообщили DW в пресс-службе Петра Порошенко. "Благотворительная помощь оказывается, несмотря на арест счетов и имущества Порошенко в результате бессмысленных уголовных дел, возбужденных против него за последние три года", - отметили в пресс-службе.

Перевоплощение олигархов

В целом, о помощи Украине заявляют почти все известные олигархи. На этом фоне выделяется разве что Игорь Коломойский, не появляющийся в информационном пространстве. Только по просьбе издания "Радио Свобода" пообщаться о помощи Украине, он ответил: "После войны". Восемь лет назад Коломойский в должности главы Днепропетровской области был одним из ключевых лиц, организовавших сопротивление российской агрессии в Украине. На публике он называл президента РФ Владимира Путина "шизофреником маленького роста", желающим восстановить СССР.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

Возможно, изменение поведения объясняется тем, что Коломойский находится под санкциями и у него ограничен доступ к своим средствам, предполагает председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. "Хотя мы точно не знаем, есть ли у него какие-то накопления средств, которые он может тратить", - говорит он в разговоре с DW.

Сейчас активную роль в защите Украины играет Ахметов, который в 2014 году занимал неоднозначную позицию, отметил DW старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский. "Видимо, тогда он не сознавал, что помогает России. После того он, скорее всего, понял все, и отстаивает свои интересы, которые связаны с Украиной", - говорит он.

Влияние на бизнес

Желание большинства олигархов помочь Украине понятно - из-за войны значительная часть их активов оказалась на территории, где ведутся активные боевые действия, а миграция людей негативно влияет на рынок труда, считает Бураковский. Например, в Мариуполе под постоянными обстрелами находятся заводы "Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, принадлежащие компании "Метинвест" Ахметова и Новинского.

Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ

Довоенная капитализация этих двух заводов - не менее 10 миллиардов долларов, поэтому готовятся судебные иски о возмещении Россией всех убытков, причиненных компаниям, сообщили DW в пресс-службе Ахметова. По данным украинского Forbes, с начала войны Ахметов потерял уже 9,5 миллиарда долларов, и сейчас его состояние составляет 4,2 миллиарда долларов. Новинский потерял 2,2 миллиарда долларов, Коломойский - 800 миллионов долларов, Пинчук - 700 миллионов долларов, Порошенко - 900 миллионов долларов, потеряв статус миллиардера.

Несет убытки и бизнес Фирташа. В частности, только из-за разрушения газовой инфраструктуры потери составили около 1,5 миллиарда гривен, объясняет DW руководитель по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов. "Кроме того, из соображений безопасности в первые недели войны мы остановили все наши азотные заводы, а деятельность порта "Ника-Тера" в Николаеве заблокирована. Также наши объекты терпят ракетные обстрелы. Сейчас трудно оценивать убытки, которые растут каждый день. Уверен , что это колоссальные суммы, миллиарды гривен", - объясняет Арестархов.

Отношения олигархов с властью

Из-за угрозы уничтожения страны произошло определенное примирение между олигархами и действующей властью, убежден Дубровский. "Даже Порошенко в начале повел себя достойно, отбросив политические раздоры и амбиции. Я думал, что после победы Зеленский и Порошенко извинятся друг перед другом. Но, к сожалению, Порошенко снова начал отстаивать свои политические интересы. В разгар войны этого делать нельзя", - считает он.

Петр Порошенко в Киеве (5 марта 2022 года)

Петр Порошенко в Киеве (5 марта 2022 года)

Сам же Зеленский пообещал оценить поведение украинских олигархов после войны. "Олигархи с начала войны вели себя все по-разному. Выводы будем делать, когда победим", - сказал он. Какими они будут пока неизвестно. Однако точно президенту не стоит бороться с отдельными олигархами, как это предусмотрено в законе о деолигархизации, который вступает в силу 7 мая, считают опрошенные DW эксперты. "Ведь по закону решение о включении или нет в перечень олигархов зависит от политической воли действующей власти", - критикует Дубровский.

Однако, как отметил далее эксперт, после войны нужно уничтожить систему, которая кормилась на связях бизнеса с властью. "Президенту следует предложить определенную дорожную карту движения к единым правилам, а также перезагрузить судебную и правоохранительную системы", - подчеркнул Дубровский.

Вернуться после войны к вопросу о роли олигархов в экономике и урегулировать их статус призывает и Бураковский. "Но не через закон о деолигархизации. Прежде всего, нужно уделить внимание деятельности Антимонопольного комитета, должен быть урегулирован вопрос лоббизма, прозрачности связей политиков и олигархов", - отметил он.

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    Автор: Николай Пермяков


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