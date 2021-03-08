Комментарий: Не сотрудничайте с олигархами, господин Зеленский!

Владимир Зеленский продолжает "победное шествие" против олигархов. Верховная рада Украины приняла в четверг, 23 сентября, внесенный им законопроект, который окрестили "законом о деолигархизации". Документ предусматривает создание "реестра олигархов", в который будут вписаны крупные бизнесмены, имеющие монопольное положение в отдельных сферах экономики, располагающие политическим влиянием и контролирующие СМИ.

Секретарь СНБО Александр Данилов ранее сообщал, что под данные критерии в Украине подпадают 13 человек, но фамилий этих людей не назвал. В реестре также будет раскрываться информация о политиках, на которых влияет тот или иной олигарх. Кроме того, миллиардерам будет запрещено делать взносы на счета украинских политических партий.

Все и так все знают

Безусловно, избирателю нравится, когда ему обещают больше прозрачности в том, что касается влияния олигархов на политику. Вот только нужен ли для этого закон от Зеленского? Не особо. Благодаря журналистам вся страна и без того знает, кто из олигархов или их окружения регулярно ходит в Офис президента или встречается с его помощниками. А для понимания влияния олигархов на политику не нужен реестр, да еще и такой, который по своему усмотрению ведет подконтрольный лично президенту СНБО. Для этого достаточно просто внимательно изучить, как кто из депутатов голосует и за какие именно законопроекты.

Евгений Тейзе

Одним из наиболее показательных было прошлогоднее голосование за так называемый "антиколомойский" закон, одобренный под давлением МВФ. Принятие документа сделало невозможным возвращение национализированного "Приватбанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Олигарх через суд пытается вернуть себе банк, который государство спасло, докапитализировав миллиардами из карманов налогоплательщиков. За этот закон не голосовали несколько десятков депутатов из президентской фракции "Слуга народа". Противниками соответствующего законопроекта в Раде были, в частности, бизнес-партнеры Коломойского и его бывшие соратники по ранее финансируемой олигархом партии "УКРОП".

Партийные спонсоры - не олигархи, а безработные

Итак, мобилизовать всю свою фракцию в поддержку действительно антиолигархического закона у Зеленского не получалось. Зато законопроект "против олигархов" его фракция в Раде поддержала почти единогласно. Как и бизнес-партнеры Коломойского из депутатской группы "За будущее". Чудеса, да и только!

Однако трудно поверить в то, что все эти люди переосмыслили свои подходы к политике. Более вероятно, что попросту законопроект с громким названием "антиолигархический" мало что изменит в отношениях политиков и олигархов. Взять хотя бы финансирование партий. Поддерживать политические силы деньгами олигархам из реестра СНБО будет запрещено. Вот только ни Игорь Коломойский, ни Дмитрий Фирташ, ни другие олигархи, как правило, лично партии и не финансируют.

Крупнейшими спонсорами, например, "Слуги народа" в избирательном 2019 году, как следует из отчетов на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, были вполне себе рядовые украинцы. Миллионы в партийную кассу перечислили люди, которых журналисты проекта "Наши деньги" идентифицировали как повара одного из ресторанов грузинской кухни, владелицу магазина по продаже нижнего белья и безработного, которого лишили родительских прав.

Ситуативные союзники

Так же, как и введенные недавно санкции СНБО против ряда влиятельных бизнесменов, этот закон усиливает позиции президента, дает ему дополнительные рычаги давления на миллиардеров, может сдерживать их политические амбиции и экономические аппетиты. Один из тех, кто, вероятно, попадет под действие нового закона, - главный политический оппонент Зеленского и по совместительству олигарх Петр Порошенко. В то же время самих принципов закулисной игры власти с олигархами в украинской политике ни санкции, ни этот закон не поменяют. Ведь Зеленский, как и его предшественники, слишком уязвим для такого воздействия со стороны толстосумов, став его заложником.

Когда группы влияния внутри правительственной фракции отказываются поддерживать ключевые для страны законопроекты, приходится искать поддержки других фракций, у которых есть свои спонсоры. В частности, регулярно "Слугу народа" в Верховной раде при голосованиях выручают депутаты ОПЗЖ - фракции, состоящей в значительной степени из соратников и бизнес-партнеров "подсанкционных" Дмитрия Фирташа и Виктора Медведчука.

Вместо того, чтобы включать этих людей в какие-то реестры, более логичным было бы просто перестать с ними сотрудничать. Это, однако, невозможно, пока "золотая акция" в Раде остается у еще одного претендента в новый реестр - вышеупомянутого Игоря Коломойского. Так и работает в украинской политике уже не одно десятилетие круговая порука олигархов.

Монополисты не умеют иначе

Сломать эту круговую поруку не смогут никакие реестры, пока не уничтожены олигархические монополии в украинской экономике. Десятилетиями олигархи контролируют целые ее отрасли, и беззубый Антимонопольный комитет никак не может ничего с этим поделать. Когда нет необходимости конкурировать в условиях свободного рынка, повышать эффективность бизнеса проще с помощью лоббирования интересов монополий и защиты их привилегированного положения. Это касается, например, империи по производству минеральных удобрений и монополии на поставки газа населению Дмитрия Фирташа, а также господства компаний Рината Ахметова в сфере обеспечения населения теплом.

Впервые за два десятилетия Антимонопольный комитет в 2019 году назвал вещи своими именами и постановил наконец разрушить монопольное положение структур Дмитрия Фирташа на рынке минеральных удобрений, обвинив их в искусственном завышении цен. Впрочем, Фирташ умудрился, контролируя две трети производства удобрений, доказать в судах, что не злоупотребляет монопольным положением.

Не ставя под сомнение конкретные решения судей, приходится констатировать: даже если будет проявлена должная политическая воля, а Антимонопольный комитет выполнит свою работу - это еще не гарантия слома олигархических монополий. Фактически роль арбитра между властью и бизнесом играет судебная система, которой, согласно недавнему опросу Центра Разумкова, доверяют лишь 1,7 процента украинцев. А вот реформирование украинской судебной системы - это уже не такая простая задача, как создание реестра олигархов.

Автор: Евгений Тейзе. обозреватель украинской редакции DW

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