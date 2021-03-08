 Комментарий: Не сотрудничайте с олигархами, господин Зеленский! | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 24.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Не сотрудничайте с олигархами, господин Зеленский!

Сначала санкции, теперь закон "о деолигархизации" - президент Зеленский эффектно играет роль укротителя украинских миллиардеров. Но эта атака еще не означает уменьшения их влияния на политику, считает Евгений Тейзе.

Предвыборный плакат - Коломойский смеется за спиной Зеленского

В предвыборной кампании оппоненты обвиняли Зеленского в тесных связях с олигархом Коломойским

Владимир Зеленский продолжает "победное шествие" против олигархов. Верховная рада Украины приняла в четверг, 23 сентября, внесенный им законопроект, который окрестили "законом о деолигархизации". Документ предусматривает создание "реестра олигархов", в который будут вписаны крупные бизнесмены, имеющие монопольное положение в отдельных сферах экономики, располагающие политическим влиянием и контролирующие СМИ.

Секретарь СНБО Александр Данилов ранее сообщал, что под данные критерии в Украине подпадают 13 человек, но фамилий этих людей не назвал. В реестре также будет раскрываться информация о политиках, на которых влияет тот или иной олигарх. Кроме того, миллиардерам будет запрещено делать взносы на счета украинских политических партий.

Все и так все знают

Безусловно, избирателю нравится, когда ему обещают больше прозрачности в том, что касается влияния олигархов на политику. Вот только нужен ли для этого закон от Зеленского? Не особо. Благодаря журналистам вся страна и без того знает, кто из олигархов или их окружения регулярно ходит в Офис президента или встречается с его помощниками. А для понимания влияния олигархов на политику не нужен реестр, да еще и такой, который по своему усмотрению ведет подконтрольный лично президенту СНБО. Для этого достаточно просто внимательно изучить, как кто из депутатов голосует и за какие именно законопроекты.

Евгений Тейзе

Евгений Тейзе

Одним из наиболее показательных было прошлогоднее голосование за так называемый "антиколомойский" закон, одобренный под давлением МВФ. Принятие документа сделало невозможным возвращение национализированного "Приватбанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Олигарх через суд пытается вернуть себе банк, который государство спасло, докапитализировав миллиардами из карманов налогоплательщиков. За этот закон не голосовали несколько десятков депутатов из президентской фракции "Слуга народа". Противниками соответствующего законопроекта в Раде были, в частности, бизнес-партнеры Коломойского и его бывшие соратники по ранее финансируемой олигархом партии "УКРОП".

Партийные спонсоры - не олигархи, а безработные

Итак, мобилизовать всю свою фракцию в поддержку действительно антиолигархического закона у Зеленского не получалось. Зато законопроект "против олигархов" его фракция в Раде поддержала почти единогласно. Как и бизнес-партнеры Коломойского из депутатской группы "За будущее". Чудеса, да и только!

Однако трудно поверить в то, что все эти люди переосмыслили свои подходы к политике. Более вероятно, что попросту законопроект с громким названием "антиолигархический" мало что изменит в отношениях политиков и олигархов. Взять хотя бы финансирование партий. Поддерживать политические силы деньгами олигархам из реестра СНБО будет запрещено. Вот только ни Игорь Коломойский, ни Дмитрий Фирташ, ни другие олигархи, как правило, лично партии и не финансируют.

Крупнейшими спонсорами, например, "Слуги народа" в избирательном 2019 году, как следует из отчетов на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, были вполне себе рядовые украинцы. Миллионы в партийную кассу перечислили люди, которых журналисты проекта "Наши деньги" идентифицировали как повара одного из ресторанов грузинской кухни, владелицу магазина по продаже нижнего белья и безработного, которого лишили родительских прав.

Ситуативные союзники

Так же, как и введенные недавно санкции СНБО против ряда влиятельных бизнесменов, этот закон усиливает позиции президента, дает ему дополнительные рычаги давления на миллиардеров, может сдерживать их политические амбиции и экономические аппетиты. Один из тех, кто, вероятно, попадет под действие нового закона, - главный политический оппонент Зеленского и по совместительству олигарх Петр Порошенко. В то же время самих принципов закулисной игры власти с олигархами в украинской политике ни санкции, ни этот закон не поменяют. Ведь Зеленский, как и его предшественники, слишком уязвим для такого воздействия со стороны толстосумов, став его заложником.

Когда группы влияния внутри правительственной фракции отказываются поддерживать ключевые для страны законопроекты, приходится искать поддержки других фракций, у которых есть свои спонсоры. В частности, регулярно "Слугу народа" в Верховной раде при голосованиях выручают депутаты ОПЗЖ - фракции, состоящей в значительной степени из соратников и бизнес-партнеров "подсанкционных" Дмитрия Фирташа и Виктора Медведчука.

Вместо того, чтобы включать этих людей в какие-то реестры, более логичным было бы просто перестать с ними сотрудничать. Это, однако, невозможно, пока "золотая акция" в Раде остается у еще одного претендента в новый реестр - вышеупомянутого Игоря Коломойского. Так и работает в украинской политике уже не одно десятилетие круговая порука олигархов.

Монополисты не умеют иначе

Сломать эту круговую поруку не смогут никакие реестры, пока не уничтожены олигархические монополии в украинской экономике. Десятилетиями олигархи контролируют целые ее отрасли, и беззубый Антимонопольный комитет никак не может ничего с этим поделать. Когда нет необходимости конкурировать в условиях свободного рынка, повышать эффективность бизнеса проще с помощью лоббирования интересов монополий и защиты их привилегированного положения. Это касается, например, империи по производству минеральных удобрений и монополии на поставки газа населению Дмитрия Фирташа, а также господства компаний Рината Ахметова в сфере обеспечения населения теплом.

Впервые за два десятилетия Антимонопольный комитет в 2019 году назвал вещи своими именами и постановил наконец разрушить монопольное положение структур Дмитрия Фирташа на рынке минеральных удобрений, обвинив их в искусственном завышении цен. Впрочем, Фирташ умудрился, контролируя две трети производства удобрений, доказать в судах, что не злоупотребляет монопольным положением.

Не ставя под сомнение конкретные решения судей, приходится констатировать: даже если будет проявлена должная политическая воля, а Антимонопольный комитет выполнит свою работу - это еще не гарантия слома олигархических монополий. Фактически роль арбитра между властью и бизнесом играет судебная система, которой, согласно недавнему опросу Центра Разумкова, доверяют лишь 1,7 процента украинцев. А вот реформирование украинской судебной системы - это уже не такая простая задача, как создание реестра олигархов.

Автор: Евгений Тейзе. обозреватель украинской редакции DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Владимир Зеленский во время съемок телесериала

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Шоумен

    В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он, судя по итогам выборов главы государства, прошедших 21 апреля, станет настоящим президентом. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называл себя клоуном. Каким он будет президентом?

  • Рональд Рейган в одном из фильмов с его участием

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Звезда Голливуда

    Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

  • Музыкант Майкл Мартейи

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Экстравагантный

    Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

  • Игнаций Ян Падеревский

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Виртуоз

    Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

  • Имран Хан

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Чемпион мира

    Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

  • Футболист Джордж Веа

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Кудесник мяча

    Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

  • Сильвио Берлускони поет

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Скандалист

    Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

  • Рэпер Роберт Киагулани

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Надежда молодежи

    Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам.

    Автор: Ута Штайнвер


Смотреть видео 14:07

Кто теперь самый влиятельный человек в Украине после Зеленского? DW Новости (29.08.2019)

Аудио- и видеофайлы по теме

Что говорят эксперты о новой Раде и премьере Украины (29.08.2019)  

Сто дней Зеленского: за что его хвалят и за что критикуют. DW Новости (27.08.2019)  

Также по теме

Governor of Dnipropetrovsk region Igor Kolomoisky dressed in UN Agency for refugees shirts with the portrait of a distinguished physicist Albert Einstein, who became a refugee from Nazi Germany in the United States to save his life, and slogan 'Einstein was a refugee' in Dnipropetrovsk, Ukraine October 24, 2014. This day Memorandum was signed between the UN and Dnipropetrovsk regional state administration on allocation 2 million USD for the benefit of refugees from Crimea and Eastern Ukraine into Dnipropetrovsk region. Photo given by press service of the Dnipropetrovsk regional state administration / DYVYS / FOR NON-COMMERCIAL USE ONLY | Verwendung weltweit

Комментарий: Санкции США против Коломойского - сигнал Зеленскому 08.03.2021

Отсутствие реакции Владимира Зеленского на санкции против его бывшего бизнес-партнера, введенные США, свидетельствуют о полной растерянности президента Украины, считает Сергей Руденко.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Дефицит газа в Европе: когда немцы начнут мерзнуть и сколько переплатят?  

Боятся не талибов. Эксперты из ФРГ о страхах соседей Афганистана  

Чем лечить ковид? Рекомендации немецких врачей  