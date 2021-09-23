Парламент Украины принял спорный закон об олигархах

Украина намерена ограничить политическое и экономическое влияние олигархов - соответствующий спорный закон принят в четверг, 23 сентября, значительным большинством депутатов Верховной рады. В поддержку закона "О противодействии угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес (олигархов)" проголосовали 279 народных депутатов, в том числе 229 - от фракции правящей партии "Слуга народа".

Закон предусматривает создание реестра олигархов. В него будут включаться лица, удовлетворяющие не менее чем трем из четырех критериев - значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около 83 млн долларов по текущему курсу).

Лицам, включенным в реестр олигархов, запрещается делать взносы на поддержку политических партий и в избирательные фонды кандидатов на выборах, покупать объекты большой приватизации, финансировать какую-либо политическую агитацию и проведение акций под политическими лозунгами. Они будут обязаны подавать декларацию о своем имуществе.

Олигархи по решению СНБО

Срок действия принятого закона - десять лет. Большие споры вызвало положение о том, что реестр олигархов будет формировать и вести Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Президент Украины Владимир Зеленский недавно воспользовался СНБО, чтобы заблокировать оппозиционные телеканалы и веб-сайты. Оппозиция обвиняет президента в том, что он пытается зачистить медийный ландшафт, чтобы обеспечить свое переизбрание в 2024 году и избавиться от возможных конкурентов.

Перед голосованием по законопроекту, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова назвала этот документ антиконституционным. Спикер парламента Дмитрий Разумков намеревался направить законопроект на экспертизу Венецианской комиссии, однако парламентское большинство приняло решение принять этот документ, не дожидаясь заключения экспертов комиссии.

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