Два года президентства. О чем говорил Зеленский на пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 мая, провел пресс-конференцию по итогам своего двухлетнего управления страной. Он пообещал усилить борьбу с олигархами и коррупцией, добиваться установления мира на востоке Украины, провести саммит лидеров стран "Крымской платформы" по выработке стратегии деоккупации полуострова и обеспечить прозрачное расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Зеленский раскритиковал российскую паспортизацию в Донбассе и выразил сожаление по поводу "ослабления позиций в отношении России" Германией и Францией.

Трехчасовая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского выглядела тщательно срежиссированной и подготовленной. Она состоялась в крупнейшем ангаре госпредприятия "Антонов", где находятся еще недостроенные крупнейшие в мире самолеты "Руслан" и "Мрия", а также три самолета А-178, которые строятся по заказу вооруженных сил Украины. Зеленский был пунктуален и появился в ангаре ровно в полдень, выйдя к журналистам из-под крыла "Руслана". В ходе общения с прессой президент пытался выглядеть решительным и динамичным политиком, неоднократно заявляя, что он знает, чего хочет и куда ведет Украину.

Вступительное слово президент Украины произнес без лежащего перед ним текста

Вступительное слово, где перечислялись достижения за время двухлетнего пребывания на посту главы государства, Зеленский произнес без лежащего перед ним текста выступления или помощи суфлера. Он поздравил присутствующих с отмечающимся в Украине 20 мая Международным днем ​​вышиванки, перечислил свои достижения и заявил, что строит "страну грез". На многочисленные и не всегда комплиментарные вопросы более ста аккредитованных журналистов Зеленский пытался отвечать аргументированно и снисходительно, лишь пару раз не сдержав несколько нервной реакции.

"Крымская платформа" и референдум о судьбе Донбасса

Президент назвал успехом введенный семь месяцев назад режим прекращения огня в Донбассе. По его словам, "обстрелы и потери сократились в 10 раз". Но обещаний прекратить войну до конца своей каденции Зеленский давать не стал, сказав, что "все не так просто". По его словам, он "чувствует поддержку" Франции и Германии, с лидерами которых удалось согласовать "кластерный план" выполнения минских соглашений, но сожалеет, что они "в последнее время немного ослабляют свои позиции по России".

Президент Украины Зеленский посетил передовую в Донбассе в апреле 2021 года

Зеленский отказался давать характеристики российскому президенту, сказав, что у него "нет времени думать о президенте Путине", и что он думает только о переговорах с ним, которые могут приблизить окончание войны. "У меня простая позиция: если теми или иными словами мы будем увеличивать возможность эскалации - я себе этого не прощу. Для меня приоритет - закончить войну, а потом поговорим, что о ком я откровенно думаю", - объяснил президент.

Президент пообещал вынести на всеукраинский референдум вопрос завершения войны в Донбассе, но не уточнил, как именно он будет сформулирован. Зеленский также объявил о том, что в конце августа состоится саммит лидеров стран, присоединившихся к "Крымской платформе", на котором хотят выработать стратегию деоккупации Крыма.

Борьба с олигархами: "Вы увидите еще много всего"

Одним из важных акцентов пресс-конференции стали заявления Зеленского о беспощадном преследовании олигархов. В частности, он упомянул об ограничении влияния на СМИ и на украинскую политику Виктора Медведчука и Игоря Коломойского. А также намекнул, что замечает попытки Рината Ахметова манипулировать планами правительства повысить налоги на железную руду, называя это увеличением налогов для всех украинцев. "Мы подготовили закон об олигархах, я думаю, он будет представлен на следующей неделе", - сказал Зеленский. В этом законе, по его словам, содержатся ограничения олигархического влияния на СМИ, политику и государственных служащих.

Виктора Медведчука (в центре) подозревают в госизмене

В то же время президент отказался назвать фамилии тринадцати олигархов, против которых Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) уже ввел санкции. Он уклонился от прямого ответа на вопрос, коснутся ли эти санкции Игоря Коломойского и олигарха Дмитрия Фирташа, сказав лишь с намеком на еженедельные заседания СНБО в последний рабочий день недели: "Вы увидите еще много всего ... Смотрите нас каждую пятницу".

Президент назвал "комплексом неполноценности" предположение о том, что борьба с олигархами стала результатом давления на него со стороны официального Вашингтона: "Есть результат. Мы понимаем, где Медведчук, что с Коломойским ... У них уже нет того влияния, которое было".

Зеленский прокомментировал расследование убийства Шеремета

Пресс-конференцию главы государства пикетировала немногочисленная толпа активистов "Движения сопротивления капитуляции" и общественной инициативы "Демократическая секира". Пикетчики собрались у входа на территорию госпредприятия "Антонов" и держали баннеры и лозунги с вопросами к Зеленскому, предлагая журналистам задать их президенту. Среди надписей на плакатах были требования прекратить уголовное преследование трех волонтеров войны в Донбассе, обвиняемых в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.

Отвечая на вопрос журналистов об этом деле, Зеленский признался, что не знает, кто убийца. Но отметил, что ему не безразлична судьба обвиняемых. В доказательство он продемонстрировал одному из журналистов свою личную переписку в телефоне с Яной Дугар, ранее заключенной, а позже, как и двое других подозреваемых, освобожденной из-под стражи после смягчения меры пресечения.

Зеленский пообещал, что в случае доказательства невиновности подозреваемых по делу Павла Шеремета он "будет серьезно говорить с Аваковым" (министр внутренних дел Украины. - Ред.) о том, может ли тот "остаться на должности". В заключение Зеленский не исключил, что к убийству могут быть причастны экс-служащие контрразведки Службы безопасности Украины.

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