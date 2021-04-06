 Два года президентства. О чем говорил Зеленский на пресс-конференции | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 20.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Два года президентства. О чем говорил Зеленский на пресс-конференции

Предстоящий саммит с Путиным, референдум о судьбе Донбасса, борьба с олигархами и построение "страны грез" - президент Украины Зеленский на пресс-конференции подвел итоги двухлетнего управления страной.

Пресс-конференция Зеленского прошла в ангаре госпредприятия Антонов

Пресс-конференция Зеленского прошла в ангаре госпредприятия "Антонов"

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 мая, провел пресс-конференцию по итогам своего двухлетнего управления страной. Он пообещал усилить борьбу с олигархами и коррупцией, добиваться установления мира на востоке Украины, провести саммит лидеров стран "Крымской платформы" по выработке стратегии деоккупации полуострова и обеспечить прозрачное расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Зеленский раскритиковал российскую паспортизацию в Донбассе и выразил сожаление по поводу "ослабления позиций в отношении России"  Германией и Францией.

Трехчасовая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского выглядела тщательно срежиссированной и подготовленной. Она состоялась в крупнейшем ангаре госпредприятия "Антонов", где находятся еще недостроенные крупнейшие в мире самолеты "Руслан" и "Мрия", а также три самолета А-178, которые строятся по заказу вооруженных сил Украины. Зеленский был пунктуален и появился в ангаре ровно в полдень, выйдя к журналистам из-под крыла "Руслана". В ходе общения с прессой президент пытался выглядеть решительным и динамичным политиком, неоднократно заявляя, что он знает, чего хочет и куда ведет Украину.

Владимир Зеленский

Вступительное слово президент Украины произнес без лежащего перед ним текста

Вступительное слово, где перечислялись достижения за время двухлетнего пребывания на посту главы государства, Зеленский произнес без лежащего перед ним текста выступления или помощи суфлера. Он поздравил присутствующих с отмечающимся в Украине 20 мая Международным днем ​​вышиванки, перечислил свои достижения и заявил, что строит "страну грез". На многочисленные и не всегда комплиментарные вопросы более ста аккредитованных журналистов Зеленский пытался отвечать аргументированно и снисходительно, лишь пару раз не сдержав несколько нервной реакции.

"Крымская платформа" и референдум о судьбе Донбасса

Президент назвал успехом введенный семь месяцев назад режим прекращения огня в Донбассе. По его словам, "обстрелы и потери сократились в 10 раз". Но обещаний прекратить войну до конца своей каденции Зеленский давать не стал, сказав, что "все не так просто". По его словам, он "чувствует поддержку" Франции и Германии, с лидерами которых удалось согласовать "кластерный план" выполнения минских соглашений, но сожалеет, что они "в последнее время немного ослабляют свои позиции по России".

Президент Украины Зеленский посетил передовую в Донбассе

Президент Украины Зеленский посетил передовую в Донбассе в апреле 2021 года

Зеленский отказался давать характеристики российскому президенту, сказав, что у него "нет времени думать о президенте Путине", и что он думает только о переговорах с ним, которые могут приблизить окончание войны. "У меня простая позиция: если теми или иными словами мы будем увеличивать возможность эскалации - я себе этого не прощу. Для меня приоритет - закончить войну, а потом поговорим, что о ком я откровенно думаю", - объяснил президент.

Президент пообещал вынести на всеукраинский референдум вопрос завершения войны в Донбассе, но не уточнил, как именно он будет сформулирован. Зеленский также объявил о том, что в конце августа состоится саммит лидеров стран, присоединившихся к "Крымской платформе", на котором хотят выработать стратегию деоккупации Крыма.

Борьба с олигархами: "Вы увидите еще много всего"

Одним из важных акцентов пресс-конференции стали заявления Зеленского о беспощадном преследовании олигархов. В частности, он упомянул об ограничении влияния на СМИ и на украинскую политику Виктора Медведчука и Игоря Коломойского. А также намекнул, что замечает попытки Рината Ахметова манипулировать планами правительства повысить налоги на железную руду, называя это увеличением налогов для всех украинцев. "Мы подготовили закон об олигархах, я думаю, он будет представлен на следующей неделе", - сказал Зеленский. В этом законе, по его словам, содержатся ограничения олигархического влияния на СМИ, политику и государственных служащих.

Виктор Медведчук (в центре) в зале суда

Виктора Медведчука (в центре) подозревают в госизмене

В то же время президент отказался назвать фамилии тринадцати олигархов, против которых Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) уже ввел санкции. Он уклонился от прямого ответа на вопрос, коснутся ли эти санкции Игоря Коломойского  и олигарха Дмитрия Фирташа, сказав лишь с намеком на еженедельные заседания СНБО в последний рабочий день недели: "Вы увидите еще много всего ... Смотрите нас каждую пятницу".

Президент назвал "комплексом неполноценности" предположение о том, что борьба с олигархами стала результатом давления на него со стороны официального Вашингтона: "Есть результат. Мы понимаем, где Медведчук, что с Коломойским ... У них уже нет того влияния, которое было".

Зеленский прокомментировал расследование убийства Шеремета

Пресс-конференцию главы государства пикетировала немногочисленная толпа активистов "Движения сопротивления капитуляции" и общественной инициативы "Демократическая секира". Пикетчики собрались у входа на территорию госпредприятия "Антонов" и держали баннеры и лозунги с вопросами к Зеленскому, предлагая журналистам задать их президенту. Среди надписей на плакатах были требования прекратить уголовное преследование трех волонтеров войны в Донбассе, обвиняемых в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета

Отвечая на вопрос журналистов об этом деле, Зеленский признался, что не знает, кто убийца. Но отметил, что ему не безразлична судьба обвиняемых. В доказательство он продемонстрировал одному из журналистов свою личную переписку в телефоне с Яной Дугар, ранее заключенной, а позже, как и двое других подозреваемых, освобожденной из-под стражи после смягчения меры пресечения. 

Зеленский пообещал, что в случае доказательства невиновности подозреваемых по делу Павла Шеремета он "будет серьезно говорить с Аваковым" (министр внутренних дел Украины. - Ред.) о том, может ли тот "остаться на должности". В заключение Зеленский не исключил, что к убийству могут быть причастны экс-служащие контрразведки Службы безопасности Украины.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает залп

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает залп российская самоходная гаубица.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 26:01

Какое оружие Киев попросил у США, вступится ли НАТО за Украину и вернет ли Зеленский Крым и Донбасс? (17.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Путин так и не отвел все войска от границ Украины? Зеленский и Блинкен бьют тревогу. DW Новости  

Как и почему Кремль реагирует на дело против Медведчука (14.05.2021)  

Также по теме

Russland Moskau | Wladimir Putin, Präsident | Rede zur Lage der Nation

Комментарий: Бросит ли Путин вызов Зеленскому и Байдену? 06.04.2021

Бряцание оружием на границах Украины может быть лишь проверкой нервов Киева, Вашингтона и европейцев. Но домашние обстоятельства подталкивают Путина действовать, считает Константин Эггерт.

Deutschland Merkel empfängt Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt

Меркель и Зеленский обсудили будущий "нормандский саммит" в Париже 29.11.2019

Канцлер ФРГ и президент Украины говорили о подготовке к диалогу в "нормандском формате". Это будет первая встреча Зеленского и Путина.

Ukraine Kiew Präsident Wolodymyr Selenskyj

Комментарий: Украина Зеленского не сильно отличается от Украины Порошенко 20.10.2020

Выступление Владимира Зеленского с посланием к Верховной раде в очередной раз доказало: он - прекрасный актер, но, увы, довольно посредственный президент, считает Сергей Руденко.

Реклама