Два года президентства. О чем говорил Зеленский на пресс-конференции

Предстоящий саммит с Путиным, референдум о судьбе Донбасса, борьба с олигархами и построение "страны грез" - президент Украины Зеленский на пресс-конференции подвел итоги двухлетнего управления страной.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 мая, провел пресс-конференцию по итогам своего двухлетнего управления страной. Он пообещал усилить борьбу с олигархами и коррупцией, добиваться установления мира на востоке Украины, провести саммит лидеров стран "Крымской платформы" по выработке стратегии деоккупации полуострова и обеспечить прозрачное расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Зеленский раскритиковал российскую паспортизацию в Донбассе и выразил сожаление по поводу "ослабления позиций в отношении России" Германией и Францией.
Трехчасовая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского выглядела тщательно срежиссированной и подготовленной. Она состоялась в крупнейшем ангаре госпредприятия "Антонов", где находятся еще недостроенные крупнейшие в мире самолеты "Руслан" и "Мрия", а также три самолета А-178, которые строятся по заказу вооруженных сил Украины. Зеленский был пунктуален и появился в ангаре ровно в полдень, выйдя к журналистам из-под крыла "Руслана". В ходе общения с прессой президент пытался выглядеть решительным и динамичным политиком, неоднократно заявляя, что он знает, чего хочет и куда ведет Украину.
Вступительное слово, где перечислялись достижения за время двухлетнего пребывания на посту главы государства, Зеленский произнес без лежащего перед ним текста выступления или помощи суфлера. Он поздравил присутствующих с отмечающимся в Украине 20 мая Международным днем вышиванки, перечислил свои достижения и заявил, что строит "страну грез". На многочисленные и не всегда комплиментарные вопросы более ста аккредитованных журналистов Зеленский пытался отвечать аргументированно и снисходительно, лишь пару раз не сдержав несколько нервной реакции.
Президент назвал успехом введенный семь месяцев назад режим прекращения огня в Донбассе. По его словам, "обстрелы и потери сократились в 10 раз". Но обещаний прекратить войну до конца своей каденции Зеленский давать не стал, сказав, что "все не так просто". По его словам, он "чувствует поддержку" Франции и Германии, с лидерами которых удалось согласовать "кластерный план" выполнения минских соглашений, но сожалеет, что они "в последнее время немного ослабляют свои позиции по России".
Зеленский отказался давать характеристики российскому президенту, сказав, что у него "нет времени думать о президенте Путине", и что он думает только о переговорах с ним, которые могут приблизить окончание войны. "У меня простая позиция: если теми или иными словами мы будем увеличивать возможность эскалации - я себе этого не прощу. Для меня приоритет - закончить войну, а потом поговорим, что о ком я откровенно думаю", - объяснил президент.
Президент пообещал вынести на всеукраинский референдум вопрос завершения войны в Донбассе, но не уточнил, как именно он будет сформулирован. Зеленский также объявил о том, что в конце августа состоится саммит лидеров стран, присоединившихся к "Крымской платформе", на котором хотят выработать стратегию деоккупации Крыма.
Одним из важных акцентов пресс-конференции стали заявления Зеленского о беспощадном преследовании олигархов. В частности, он упомянул об ограничении влияния на СМИ и на украинскую политику Виктора Медведчука и Игоря Коломойского. А также намекнул, что замечает попытки Рината Ахметова манипулировать планами правительства повысить налоги на железную руду, называя это увеличением налогов для всех украинцев. "Мы подготовили закон об олигархах, я думаю, он будет представлен на следующей неделе", - сказал Зеленский. В этом законе, по его словам, содержатся ограничения олигархического влияния на СМИ, политику и государственных служащих.
В то же время президент отказался назвать фамилии тринадцати олигархов, против которых Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) уже ввел санкции. Он уклонился от прямого ответа на вопрос, коснутся ли эти санкции Игоря Коломойского и олигарха Дмитрия Фирташа, сказав лишь с намеком на еженедельные заседания СНБО в последний рабочий день недели: "Вы увидите еще много всего ... Смотрите нас каждую пятницу".
Президент назвал "комплексом неполноценности" предположение о том, что борьба с олигархами стала результатом давления на него со стороны официального Вашингтона: "Есть результат. Мы понимаем, где Медведчук, что с Коломойским ... У них уже нет того влияния, которое было".
Пресс-конференцию главы государства пикетировала немногочисленная толпа активистов "Движения сопротивления капитуляции" и общественной инициативы "Демократическая секира". Пикетчики собрались у входа на территорию госпредприятия "Антонов" и держали баннеры и лозунги с вопросами к Зеленскому, предлагая журналистам задать их президенту. Среди надписей на плакатах были требования прекратить уголовное преследование трех волонтеров войны в Донбассе, обвиняемых в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.
Отвечая на вопрос журналистов об этом деле, Зеленский признался, что не знает, кто убийца. Но отметил, что ему не безразлична судьба обвиняемых. В доказательство он продемонстрировал одному из журналистов свою личную переписку в телефоне с Яной Дугар, ранее заключенной, а позже, как и двое других подозреваемых, освобожденной из-под стражи после смягчения меры пресечения.
Зеленский пообещал, что в случае доказательства невиновности подозреваемых по делу Павла Шеремета он "будет серьезно говорить с Аваковым" (министр внутренних дел Украины. - Ред.) о том, может ли тот "остаться на должности". В заключение Зеленский не исключил, что к убийству могут быть причастны экс-служащие контрразведки Службы безопасности Украины.
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