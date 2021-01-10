 Экс-силовик из Беларуси дал в Киеве показания по делу об убийстве Шеремета | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.01.2021

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Беларусь

Экс-силовик из Беларуси дал в Киеве показания по делу об убийстве Шеремета

Нацполиция Украины допросила в Киеве бывшего сотрудника белорусского спецподразделения "Алмаз" Игоря Макара. Он обнародовал аудиозапись с вероятным обсуждением убийства журналиста Павла Шеремета.

Цветы и портрет убитого журналиста Павла Шеремета

Цветы и портрет убитого журналиста Павла Шеремета

Белорусский оппозиционный активист и бывший сотрудник антитеррористического спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар дал показания украинским следователям о причастности спецслужб Беларуси к убийству журналиста Павла Шеремета в Киеве. Об этом во вторник, 19 января, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Национальная полиция Украины отметила, что допросила мужчину в статусе свидетеля, который передал аудиозаписи с разговором, имеющим отношение к убийству журналиста. Стражи порядка обеспечивали охрану жизни и здоровья свидетеля во время его пребывания на украинской территории, добавили в ведомстве.

Полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу. Полиция подготовила запрос о международной правовой помощи на проведение следственных действий в странах, связанных с этой записью. Запрос передан генеральному прокурору для согласования.

МИД Беларуси называет Макара мошенником

МИД Беларуси в этот же день заявил, что готов предоставить Киеву доказательства мошенничества человека, обнародовавшего аудиозапись с вероятным обсуждением убийства журналиста Шеремета. В подтверждение своих слов белорусская сторона опубликовала аудиозапись, на которой мужчина с голосом, похожим на голос Игоря Макара, предлагает работнику белорусского посольства в Литве передать некую информацию за вознаграждение. Сам активист подтвердил подлинность этой аудиозаписи в интервью Telegram-каналу NEXTA и назвал ее спланированной провокацией.

Расследование: Лукашенко мог планировать политические убийства критиков

Европейское издание EUobserver 4 января, опубликовало 24-минутную запись, полученную от Макара. Из нее следует, что правящий в Беларуси Александр Лукашенко мог планировать убийства некоторых белорусских политических эмигрантов в Европе.

По данным издания, речь шла о бывшем сотруднике центрального аппарата главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси Вячеславе Дудкине, бывшем начальнике столичного СИЗО № 1 Олеге Алкаеве и бывшем командире 5-й отдельной бригады спецназа полковнике Владимире Бородаче, а также журналисте Павле Шеремете, который погиб летом 2016 года в результате взрыва автомобиля в Киеве. По версии EUobserver, запись была сделана в апреле 2012 года, а голоса на ней принадлежат Вадиму Зайцеву (на тот момент - председателю Комитета госбезопасности Беларуси. - Ред.) и представителям подразделения спецназа "Альфа".

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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