Что известно о белорусах в Германии, которых якобы хотел убить Лукашенко

В опубликованной изданием EUObserver аудиозаписи якобы из кабинета главы белорусского КГБ в 2012 году обсуждается убийство троих живущих в ФРГ политэмигрантов. Кто они, и за что их могли хотеть убить?
Германия - первая западная страна, в которой власти Беларуси, возможно, планировали сразу несколько политических убийств. Это следует из опубликованной изданием EUObserver в понедельник, 4 января, аудиозаписи, якобы тайно сделанной в апреле 2012 в кабинете тогдашнего главы белорусского КГБ Вадима Зайцева во время его разговора с подчиненными. На этой записи, подлинность которой точно не установлена, речь идет о необходимости выследить нескольких политических эмигрантов из Беларуси и противников президента Александра Лукашенко с целью их возможного убийства. Кто эти люди - в материале DW.
Олег Алкаев - наиболее известный из тройки белорусских политэмигрантов, чьи имена звучат на записи. С 1996 по 2001 годы он в звании полковника был начальником СИЗО №1 Комитета исполнения наказаний МВД в Минске, где приводились в исполнение смертные приговоры.
По словам Алкаева, осенью 1999 года он по указанию главы МВД Юрия Сивакова ознакомил с этой процедурой расстрела приговоренных командира подразделения СОБР Дмитрия Павличенко, а также дважды выдавал специальный пистолет. Сопоставив даты выдачи оружия (в мае и сентябре 1999 года), Алкаев предположил, что из него могли быть убиты исчезнувшие в это время политические оппоненты президента Александра Лукашенко - бывший глава МВД Юрий Захаренко, бывший глава ЦИКа Виктор Гончар, а также близкий к оппозиции бизнесмен Анатолий Красовский. В 2019 году это косвенно подтвердил один из бывших бойцов СОБРа МВД Беларуси Юрий Гаравский. Он рассказал DW, что участвовал в похищениях, а в убийствах обвинил командира Павличенко. Сам Павличенко это опроверг.
Алкаев опубликовал свои документы в СМИ, покинул Беларусь и с 2001 года проживает в Германии, в Берлине, где получил политическое убежище. В Германии он продолжил публично выступать против властей Беларуси, в 2006 году издал книгу "Расстрельная команда", редактором которой, по его словам, был журналист Павел Шеремет. Он также пытался расследовать обстоятельства исчезновения белорусских оппозиционеров, публиковал в своем блоге материалы о коррупции в Беларуси, в том числе - распечатки телефонных разговоров высшего руководства.
Алкаева называет другом проживающий в ЕС с 2006 года бывший сотрудник белорусских силовых органов Игорь Макар, который предоставил аудиозапись из кабинета главы КГБ изданию EUObserver. По его словам, еще в 2012 году он передал эту запись американским спецслужбам, чтобы защитить Алкаева. Немецкая полиция, которая, очевидно, также получила эту информацию, предупредила Алкаева об угрозе его жизни. "Меня пригласили на беседу, где объявили, что на меня готовится покушение", - рассказал Алкаев в беседе с DW в Берлине во вторник, 5 января. По его словам, он отказался от персональной охраны.
Активисты в Минске держат портреты исчезнувших оппозиционеров и телеоператора Завадского, сентябрь 2015 года
Публичными выступлениями занимается в Германии и другой фигурант аудиозаписи - Владимир Бородач. В Беларуси он был полковником, командовал бригадой спецназа и был одним из близких соратников оппозиционера Захаренко. В 1990-е годы Захаренко и Бородач были инициаторами создания Союза белорусских офицеров. Как сказано в описании автора вышедшего в 2019 году "остросюжетного исторического романа" Бородача "Зомби страны Cоветов", автор 20 лет прослужил в войсках ГРУ Генштаба СССР, воевал в Афганистане и принимал участие "в других конфликтах".
Проживает в Германии с 2010 года. Тогда Бородач рассказывал DW, что решение об эмиграции было "спонтанным". По его словам, незадолго до президентских выборов в Беларуси 2010 года он сотрудничал с Общественной комиссией, которая расследовала исчезновение оппозиционера Захаренко. Он также выступил в фильме российского телеканала НТВ "Крестный батька-3" с разоблачениями президента Лукашенко. Находясь за границей, по словам Бородача, он узнал о якобы готовящееся против него провокации и решил не возвращаться в Беларусь.
В Германии отставной офицер пытался активно заниматься политикой. В мае 2012 года Бородач вместе с одним бывшим офицером КГБ объявил в Вильнюсе об оргкомитете по созданию переходного правительства Беларуси и предложил объединиться в борьбе с Лукашенко. Эту идею не поддержали другие оппозиционеры, в том числе бывший кандидат в президенты Владимир Некляев.
Сейчас Бородач ведет из Германии канал "За Беларусь" на YouTube, называет Лукашенко "сумасшедшим диктатором", но резко критикует и лидера оппозиции и кандидата в президенты Светлану Тихановскую ("агент КГБ") и ее мужа, арестованного блогера Сергея Тихановского ("экстремист").
О третьем белорусском иммигранте, чье имя звучит на аудиозаписи, известно меньше всего. Вячеслав Дудкин - бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией в органах государственной власти МВД Беларуси. По некоторым данным, он живет или жил в Германии, по другим - во Франции.
В марте 2010 года Дудкин, который, как писали белорусские СМИ, тогда предположительно находился в России, опубликовал открытое письмо Генпрокурору Беларуси. В нем он резко критиковал КГБ, в том числе - за арест следователя Генпрокуратуры Светланы Байковой, которая занималась расследованием дел о коррупции, а также два года вела дело об исчезновении экс-главы МВД Юрия Захаренко.
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