 За что убили Павла Шеремета? Основные версии | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 10.01.2021

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Украина

За что убили Павла Шеремета? Основные версии

Журналиста Павла Шеремета убили в Киеве по приказу спецслужб Беларуси, утверждает бывший белорусский силовик Игорь Макар. В Украине до сих пор нет единого мнения о мотивах убийства. DW рассказывает об основных версиях.

Фото Павла Шеремета и букет цветов

"У Лукашенко есть такая черта - мстительность. Он на Шеремета был очень сильно зол", - рассказал DW бывший сотрудник белорусского антитеррористического спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар. На обнародованной им аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос экс-председателя белорусского КГБ Вадима Зайцева, отдает приказ убить журналиста. Через четыре года после этого разговора 20 июля 2016 года Павла Шеремета взорвали в машине посреди Киева.

В Украине хотят допросить Игоря Макара

Шеремета лишили белорусского гражданства в 2010-м, покинул родину он еще раньше - в конце 1990-х. Но до последнего журналист оставался противником режима Александра Лукашенко: снял фильм "Дикая охота" о политических убийствах, был соавтором книги "Случайный президент", вместе с коллегами создал оппозиционное издание "Белорусский партизан".

Украинская полиция, расследующая убийство Павла Шеремета, утверждает, что рассматривала месть за оппозиционную деятельность в Беларуси, как вероятный мотив преступления. Но до сих пор не находила подтверждения этой версии. Заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль рассказал DW, что следователи готовятся к изучению аудиозаписей Игоря Макара и допросу его самого.

А пока единственная официальная версия мотива преступления зафиксирована в обвинительном акте против трех вероятных исполнителей: музыканта-спецназовца Андрея Антоненко, детского врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. В документе, который прокуроры зачитали в сентябре 2020 года в Шевченковском райсуде Киева, сказано: неустановленные следствием лица, "действуя по личным мотивам, решили создать в обществе резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста".

Дестабилизация и ультранационалистические взгляды

В документальном фильме "Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать" украинского режиссера Елизаветы Татариновой, который она сняла в сотрудничестве с Нацполицией, полицейские объясняют эту фразу чуть подробнее: гибель известного журналиста должна дестабилизировать украинское общество, посеять в нем недоверие к правительству и правоохранительным органам, которые якобы не способны гарантировать безопасность даже в центре столицы. Сейчас в полиции продолжают отстаивать именно эту версию планов таинственных заказчиков.

Но еще год назад, сразу после задержания подозреваемых правоохранители говорили о других мотивах. "Андрей Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями и культивируя величие арийской расы, (...) стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, (...) решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство", - так объясняли полицейские причины преступления в первом официальном подозрении.

Как подтверждение "ультранационалистических взглядов" прокуратура приводила картинку с Адольфом Гитлером в костюме Санты Клауса, которую Антоненко публиковал в Facebook в 2018 году. Сам музыкант называл себя "наполовину евреем" и на такие подозрения обижался. Спустя несколько месяцев полиция изменила квалификацию – теперь Антоненко больше не считают ни ультранационалистом, ни организатором преступления.

От Минска до "Азова"

Игорь Макар утверждает, что Павел Шеремет "владел очень серьезной информацией о том, что касалось политиков, которые пропали без вести в 1999-2000 годах". Но последние публикации журналиста были далеки от тех событий: в своем блоге на сайте "Белорусского партизана" он, например, сравнивал белорусские и украинские дороги, а в "Украинской правде" писал об участии бойцов полка Нацгвардии "Азов" в ограблении инкассаторов.

Взорванный автомобиль Павла Шеремета в Киеве

Взорванный автомобиль Павла Шеремета в Киеве

Бойцы "Азова" были последними гостями Павла Шеремета - несколько гвардейцев зашли к журналисту буквально за час до того, как под его авто установили взрывчатку. Привел их белорус Сергей Коротких - командир разведки "Азова", известный по псевдонимам "Боцман" и "Малюта". По его собственным словам, в ту ночь он попросил у земляка совета по информационному сопровождению будущих политических акций.

В 1990-х Коротких учился в белорусской школе КГБ, затем занимал руководящие должности в ультраправых организациях "Русское национальное единство" (РНЕ) и "Национал-социалистическое общество" (НСО), причастных к расовым преступлениям в Минске и Москве. Коротких не скрывает, что участвовал во многих военных конфликтах в поисках заработка и адреналина. В 2014 году он переехал в Украину, воевал в составе "Азова" в Донбассе и вскоре получил украинское гражданство из рук президента Петра Порошенко.

В прошлом году журналисты Дариус Богуцкий и Эдуард Чекин опубликовали расследование, в котором пытались найти общие точки биографий двух белорусов - Шеремета и Коротких. Оказалось, что белорусский милиционер Валерий Игнатович, осужденный за похищение в 2000 году напарника Шеремета Дмитрия Завадского, на самом деле был близким другом и родственником Коротких. Авторы утверждают, что Коротких убил Павла Шеремета из-за событий 16-летней давности, хотя никаких доказательств не приводят.

Сам Коротких называл погибшего журналиста своим другом. Как свидетельствуют имеющиеся у DW материалы уголовного дела, украинская полиция проверяла его и других бойцов полка на причастность к преступлению, однако, очевидно, не нашла подтверждений. В это время Коротких и сам работал в полиции - возглавлял специально созданный под "азовцев" отдел охраны объектов стратегического значения.

Деньги и другие достояния революции

Еще одно журналистское расследование причин гибели Павла Шеремета основано на якобы сделанном признании. В сентябре украинское издание "Заборона" опубликовало показания жительницы Мариуполя Марины Мацюк. Через несколько недель после убийства журналиста она утверждала, что в преступлении ей признался давний знакомый, донецкий бизнесмен Максим Зотов.

Максим Зотов принадлежал к влиятельному донецкому клану финансистов и бизнесменов Эпелей. "Заборона" проследила связи семьи с бывшим министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко – в 2014 году тот покинул Украину, однако не лишился политического, делового и медийного влияния. Клименко, в частности, владел медиахолдингом "Вести", в котором работал Павел Шеремет.

Шеремет встречался с Клименко примерно за месяц до гибели - вел переговоры о выкупе у беглого олигарха радиостанции, которую возглавлял. О встрече уже после убийства первым рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос - он тоже называл журналиста своим другом, а еще расследовал расхищение госбюджета Александром Клименко.

Полиция проверяла заявление Марины Мацюк, но автор расследования и главный редактор "Забороны" Екатерина Сергацкова убеждена, что правоохранители уделили недостаточно внимания этому рассказу, а также связи между Шереметом, Клименко и Матиосом. Впрочем, как именно эта связь могла привести к убийству, она не готова объяснить и сама. "В целом, основной мотив - это большие деньги. Клименко - олигарх, а Матиос - прокурор, который неоднократно пытался "раскулачить" коррупционеров в свою пользу. Так или иначе, но дело Шеремета использовали для давления на людей Клименко", - рассказала она DW.

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