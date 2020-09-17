Почему преступления против журналистов в Украине часто не раскрывают

18 сентября в Украине - День памяти журналистов. Учрежденный по инициативе Национального союза журналистов (НСЖ) Украины после убийства Георгия Гонгадзе, он отмечается каждую третью пятницу сентября - в этот день вспоминают всех сотрудников СМИ, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Всего за время независимости Украины их здесь погибло более 70-ти.

Правоохранители утверждают, что делают все возможное для установления заказчиков и исполнителей этих преступлений. Правозащитники настаивают, что нападавшие на представителей СМИ обычно остаются безнаказанными.

Европа отслеживает ситуацию в Украине

Через 20 лет после убийства журналиста Георгия Гонгадзе украинские правоохранители смогли найти и наказать только непосредственных исполнителей этого преступления, заказчики по-прежнему неизвестными. Комитет министров Совета Европы в декабре должен рассмотреть выполнение Украиной решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Гонгадзе.

Георгия Гонгадзе (фото из архива)

"В ходе последнего рассмотрения (этого вопроса. - Ред.) Комитетом министров в ноябре 2019 года было обращено внимание на то, что уголовные производства так и не были завершены", - сообщил 17 сентября во время конференции в Киеве, посвященной безопасности журналистов в Украине, начальник отдела департамента исполнения решений ЕСПЧ Генерального директората прав человека и верховенства права Совета Европы Павел Пушкарь.

Зампредседателя Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко призвала повысить эффективность расследования дел, потерпевшими по которым проходят журналисты. "Нападения на журналистов являются особенно серьезным нарушением прав человека в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Они вредят не только конкретным лицам, но и лишают других права получать информацию, ограничивая общественный диалог, который лежит в основе демократического общества", - отметила Литвиненко.

Чиновники отчитываются о достигнутом прогрессе

Во время конференции в Киеве представители украинских правоохранительных ведомств сообщили о продолжающемся расследовании 242 дел, связанных с преступлениями против сотрудников СМИ. Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко назвал убийство в прошлом году в Черкассах журналиста Вадима Комарова "одним из самых больших вызовов для правоохранительной системы", добавив при этом, что на данный момент "подозреваемых нет, задержанных нет, а следствие продолжается".

Секретарь Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины Вадим Городской констатировал, что в Украине практически нет прецедентов наказания за резонансные преступления против работников масс-медиа, что порождает самоцензуру, сильно влияет на общее восприятие безопасности журналистской профессии, на уровень свободы слова и восприятие Украины на международном уровне. "Мы с Нацполицией пришли к пониманию необходимости проведения аудита, ревизии ключевых - не менее десяти - преступлений против журналистов", - рассказал Городской.

В свою очередь, председатель комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев уверен, что необходимо расследовать все без исключения случаи нападений или препятствования работе журналистов. По его мнению, в Украине достаточно развитое законодательство о гарантиях безопасности журналистов, но оно далеко не всегда выполняется.

Критика со стороны украинских правозащитников

Украинская полиция обычно оперативно реагирует на противодействие работе журналистов со стороны обычных граждан и чиновников невысокого ранга. Но дела о тяжких преступлениях против сотрудников масс-медиа, расследующих случаи коррупции в верхних эшелонах власти или злоупотребления властью теми же правоохранителями, часто вообще не квалифицируются как преступления против журналистов, посетовал в интервью DW юрист Института массовой информации Али Сафаров.

Такие дела, по его словам, не передаются в суд или вообще не вносятся в единый реестр досудебных расследований. По данным мониторинга "Барометр свободы слова", в первой половине текущего года в Украине совершено 122 нарушения, касающихся ущемления свободы слова, что больше, чем в 2019-м.

Акция памяти Павла Шеремета

Для того чтобы передать в суд дело об убийстве Павла Шеремета, правоохранителям понадобился почти год. Это случилось после резонансной пресс-конференции с участием президента Владимира Зеленского и руководителей правоохранительных органов, в ходе которой - в нарушение принципа презумпции невиновности - подозреваемые в убийстве Шеремета были названы убийцами.

Проблема безнаказанности нападений на журналистов в Украине существует уже десятки лет, оставаясь системной, заявила в интервью DW председатель правления "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук. И назвала ее "индикатором свободы в обществе" и "признаком балансирования украинской демократии на критической грани". С безнаказанностью нападавших, неэффективностью следствия и судов следует бороться с помощью реформы судебной системы и правоохранительных органов, обращениями журналистов в полицию при любом, даже мельчайшем нарушении их прав, а также пристального общественного контроля над расследованием преступлений против работников СМИ, заключила Матвийчук.

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