 Почему преступления против журналистов в Украине часто не раскрывают | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 17.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Почему преступления против журналистов в Украине часто не раскрывают

Накануне Дня памяти журналистов украинские власти отчитались о том, чего достигли в деле защиты представителей СМИ. Между тем правозащитники указывают на безнаказанность нападений на журналистов.

На месте убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета, 20 июля 2016 года

На месте убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета, 20 июля 2016 года

18 сентября в Украине - День памяти журналистов. Учрежденный по инициативе Национального союза журналистов (НСЖ) Украины после убийства Георгия Гонгадзе, он отмечается каждую третью пятницу сентября - в этот день вспоминают всех сотрудников СМИ, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Всего за время независимости Украины их здесь погибло более 70-ти.

Правоохранители утверждают, что делают все возможное для установления заказчиков и исполнителей этих преступлений. Правозащитники настаивают, что нападавшие на представителей СМИ обычно остаются безнаказанными.

Европа отслеживает ситуацию в Украине

Через 20 лет после убийства журналиста Георгия Гонгадзе украинские правоохранители смогли найти и наказать только непосредственных исполнителей этого преступления, заказчики по-прежнему неизвестными. Комитет министров Совета Европы в декабре должен рассмотреть выполнение Украиной решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Гонгадзе.

Георгия Гонгадзе (фото из архива)

Георгия Гонгадзе (фото из архива)

"В ходе последнего рассмотрения (этого вопроса. - Ред.) Комитетом министров в ноябре 2019 года было обращено внимание на то, что уголовные производства так и не были завершены", - сообщил 17 сентября во время конференции в Киеве, посвященной безопасности журналистов в Украине, начальник отдела департамента исполнения решений ЕСПЧ Генерального директората прав человека и верховенства права Совета Европы Павел Пушкарь.

Зампредседателя Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко призвала повысить эффективность расследования дел, потерпевшими по которым проходят журналисты. "Нападения на журналистов являются особенно серьезным нарушением прав человека в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Они вредят не только конкретным лицам, но и лишают других права получать информацию, ограничивая общественный диалог, который лежит в основе демократического общества", - отметила Литвиненко.

Чиновники отчитываются о достигнутом прогрессе

Во время конференции в Киеве представители украинских правоохранительных ведомств сообщили о продолжающемся расследовании 242 дел, связанных с преступлениями против сотрудников СМИ. Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко назвал убийство в прошлом году в Черкассах журналиста Вадима Комарова "одним из самых больших вызовов для правоохранительной системы", добавив при этом, что на данный момент "подозреваемых нет, задержанных нет, а следствие продолжается".

Секретарь Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины Вадим Городской констатировал, что в Украине практически нет прецедентов наказания за резонансные преступления против работников масс-медиа, что порождает самоцензуру, сильно влияет на общее восприятие безопасности журналистской профессии, на уровень свободы слова и восприятие Украины на международном уровне. "Мы с Нацполицией пришли к пониманию необходимости проведения аудита, ревизии ключевых - не менее десяти - преступлений против журналистов", - рассказал Городской.

В свою очередь, председатель комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев уверен, что необходимо расследовать все без исключения случаи нападений или препятствования работе журналистов. По его мнению, в Украине достаточно развитое законодательство о гарантиях безопасности журналистов, но оно далеко не всегда выполняется.

Критика со стороны украинских правозащитников

Украинская полиция обычно оперативно реагирует на противодействие работе журналистов со стороны обычных граждан и чиновников невысокого ранга. Но дела о тяжких преступлениях против сотрудников масс-медиа, расследующих случаи коррупции в верхних эшелонах власти или злоупотребления властью теми же правоохранителями, часто вообще не квалифицируются как преступления против журналистов, посетовал в интервью DW юрист Института массовой информации Али Сафаров.

Такие дела, по его словам, не передаются в суд или вообще не вносятся в единый реестр досудебных расследований. По данным мониторинга "Барометр свободы слова", в первой половине текущего года в Украине совершено 122 нарушения, касающихся ущемления свободы слова, что больше, чем в 2019-м.

Фото Павла Шеремета, рядом с которым свеча и цветы

Акция памяти Павла Шеремета

Для того чтобы передать в суд дело об убийстве Павла Шеремета, правоохранителям понадобился почти год. Это случилось после резонансной пресс-конференции с участием президента Владимира Зеленского и руководителей правоохранительных органов, в ходе которой - в нарушение принципа презумпции невиновности - подозреваемые в убийстве Шеремета были названы убийцами.

Проблема безнаказанности нападений на журналистов в Украине существует уже десятки лет, оставаясь системной, заявила в интервью DW председатель правления "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук. И назвала ее "индикатором свободы в обществе" и "признаком балансирования украинской демократии на критической грани". С безнаказанностью нападавших, неэффективностью следствия и судов следует бороться с помощью реформы судебной системы и правоохранительных органов, обращениями журналистов в полицию при любом, даже мельчайшем нарушении их прав, а также пристального общественного контроля над расследованием преступлений против работников СМИ, заключила Матвийчук.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 03:19

Год без Павла: на Украине требуют раскрыть убийство Шеремета

Контекст

Прорыв в деле об убийстве Шеремета: подозреваемые, мотивы, версии

Нацполиция Украины сообщила о задержании подозреваемых по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета. DW - об основных результатах следствия.  

Самые резонансные случаи убийств журналистов за последние годы

Новый фонд, созданный Михаилом Ходорковским и Леонидом Невзлиным, должен расследовать преступления против журналистов. DW - о самых громких нераскрытых делах.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Шокирующее убийство Павла Шеремета: версий много (20.07.2016)  

Как работает новая полиция в Киеве (19.10.2015)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

"Шарите" вернула Пригожину миллион рублей, перечисленных "на лечение Навального"  

У бундесвера новый автомат - из фирмы Шмайссера и Эмиратов  

Европарламент предлагает заморозить активы фигурантов расследований Навального  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно