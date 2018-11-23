Комментарий: 20 лет без Гонгадзе - невыученные уроки украинской истории

20 лет назад сотрудники МВД Украины похитили и убили журналиста Георгия Гонгадзе. За это время в стране сменилось пять президентов и 15 руководителей Генпрокуратуры. Все они клятвенно обещали расследовать это жуткое преступление. Но система власти, выстроенная еще Леонидом Кучмой, своих не сдала: заказчик (или заказчики) убийства Гонгадзе так и не оказались на скамье подсудимых. Ненаказанное зло привело к новому преступлению - в 2016 году в центре Киева в автомобиле взорвали журналиста, автора "Украинской правды" Павла Шеремета. Невыученный урок по делу Гонгадзе наверняка и дальше будет возвращать Украину в начало "нулевых".

Трагедия, изменившая Украину

Убийство Георгия Гонгадзе без преувеличения изменило ход украинской истории. Не будь этой жуткой трагедии в 2000-м, кто знает, как бы разворачивались события в Украине и сколько бы оставался у власти Леонид Кучма. Последовавший за исчезновением Гонгадзе "кассетный скандал" вскрыл неприглядную, лишенную любой морали подноготную украинской политики. Записи, якобы сделанные бывшим майором Госохраны Николаем Мельниченко в президентском кабинете, стали настоящим шоком для общества. Указания главы государства в присутствии министра МВД, главы СБУ, главы администрации президента повесить несговорчивых судей за гениталии и вывезти Гонгадзе на Кавказ - лишь толика из обнародованных аудиозаписей.

Сергей Руденко

Зная, что журналист уже мертв, власть продолжала нагло лгать и семье погибшего, и обществу. МВД и СБУ имитировали поиски журналиста во всех регионах страны. Генпрокурор, не краснея, нес околесицу с трибуны Верховной рады. Именно это вранье и привело к тому, что на улицы Киева вышли сотни тысяч участников акции "Украина без Кучмы". Эти протесты в 2004 году трансформировались в "оранжевую революцию". Украинцы хотели справедливости и протестовали против фальсификации результатов президентских выборов командой преемника Леонида Кучмы - Виктора Януковича. Большая часть из протестующих вышла на Майдан в 2013-2014 годах, а затем ушла воевать в Донбасс.

С 2000 года в Украине сформировалось поколение, готовое в любое время выйти на улицы городов и площадей, а если надо - пойти на фронт. Для защиты себя, своих прав, своей страны. Уверен, что для большинства из них Георгий Гонгадзе - это исторический персонаж, человек, который пошел против системы и чей профиль находится на знамени борьбы за справедливость. Часть нынешней политической элиты Украины обязана своей карьерой Гонгадзе. Ведь именно после акции "Украина без Кучмы" начался политический взлет оппозиционеров Юрия Луценко, Юлии Тимошенко и Александра Турчинова. Да и Виктор Ющенко, оппонировавший Кучме, вряд ли бы мог стать президентом Украины без дела Гонгадзе.

Справедливости нет. Но за нее стоит бороться

За 20 прошедших лет уже четвертый президент Украины обещает раскрыть убийство Гонгадзе, называя это делом своей чести. Но до сих пор все заканчивалось бесчестием. А проще говоря - малодушием тех, кто садился в кресло главы государства. Система, которую построил еще Леонид Кучма, оказалась на удивление живучей. До такой степени, что даже при виде Леонида Даниловича его преемники стыдливо прячут глаза, признавая за ним статус старейшины украинской политики, а генпрокуроры сетуют на отсутствие оригиналов записей, сделанных майором Мельниченко.

Да, официально еще в 2011 году Печерский районный суд Киева снял обвинения с Леонида Кучмы в причастности к убийству журналиста. Да, в 2013 году убийцы Гонгадзе осуждены на разные сроки тюремного заключения, в том числе пожизненный срок получил генерал-лейтенант Алексей Пукач, который задушил журналиста. Да, с сотнями погибших во время "Революции достоинства" на Майдане и тысячами убитых в Донбассе дело Гонгадзе вроде бы ушло на второй или третий план. Но вот заказчики этого жуткого преступления никуда не делись. И они, уверен, рано или поздно предстанут перед судом. Ведь не зря же Украина 20 последних лет вела борьбу за справедливость. А она есть, и за нее надо бороться.

Что общего у Гонгадзе с Шереметом?

Четыре года назад, 20 июля 2016 года, в машине, в которой находился Павел Шеремет, сработало взрывное устройство. Журналист погиб. Произошло это на перекрестке двух центральных улиц Киева. Автомобиль принадлежал Алене Притуле - соратнице Георгия Гонгадзе по "Украинской правде", а сам Павел был одним из руководителей этого интернет-издания. Тогда президент Порошенко назвал раскрытие этого преступления делом чести для полиции и пообещал сделать все для того, чтобы наказать виновных. Но до конца своего президентского срока так и не смог выполнить это обещание.

Владимир Зеленский решил не повторять ошибки Петра Порошенко. Он хотел быть победителем и явился прямо на брифинг в МВД, где Арсен Аваков и его соратники рапортовали о задержании трех предполагаемых убийц Шеремета - врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко и военной медсестры Яны Дугарь. Зеленский так торопился возвестить всей Украине, что власть задержала убийц Шеремета, что забыл о презумпции невиновности. Десять месяцев идет следствие. Защита задержанных говорит, что у прокуратуры недостаточно доказательств. Кузьменко, Антоненко и Дугарь поддерживают ветераны Донбасса и бывшие "майдановцы". На кону - репутация не только подозреваемых, но и Зеленского с Аваковым.

Как в случае с Георгием Гонгадзе, так и в случае с Павлом Шереметом государство оказалось не в состоянии защитить журналистов. Более того - основателя "Украинской правды" убили сотрудники МВД. Чья вина будет доказана в суде по делу Шеремета, пока неизвестно. Но очевидно пока одно: заниматься журналистикой в Украине опасно. Так было в 2000-м, так, к сожалению, остается и сейчас. А это значит, что Шеремет, вероятно, не последний в этом списке.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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