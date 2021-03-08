 Комментарий: Санкции США против Коломойского - сигнал Зеленскому | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 08.03.2021

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Мнения

Комментарий: Санкции США против Коломойского - сигнал Зеленскому

Отсутствие реакции Владимира Зеленского на санкции против его бывшего бизнес-партнера, введенные США, свидетельствуют о полной растерянности президента Украины, считает Сергей Руденко.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

За три дня, прошедшие после введения Вашингтоном запрета на въезд в страну для украинского миллиардера Игоря Коломойского и членов его семьи, Владимир Зеленский так и не удосужился публично отреагировать на это событие. Бывший деловой партнер олигарха, которого в США подозревают в причастности к коррупции, решил отмолчаться, прикрывшись беззубым заявлением от имени Офиса президента Украины.

Отсутствие реакции со стороны Зеленского говорит больше, нежели те слова, которые он должен был бы произнести. Разрыв с Коломойским неизбежен, и глава государства, похоже, не хочет публичного выяснения отношений.

Долгие проводы, короткие встречи

Впервые информация о возможном запрете на въезд в США Игорю Коломойскому появилась в 2009 году - еще при президенте Викторе Ющенко. Тогда ряд СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что за океаном олигарха объявили персоной нон-грата. Причина - причастность к коррупции. Тогда Игорь Валерьевич в присущей ему ироничной манере ответил, что он - свободный человек, в том числе в том, что касается пересечения границ Соединенных Штатов Америки.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

С тех пор прошло 12 лет. В обеих странах сменилось по три президента. Коломойский успел побывать на государственной службе, поссориться с Порошенко, отсидеться за пределами Украины и вернуться на родину в качестве победителя, Высокий суд Англии наложил арест на его активы по всему миру.

После победы Зеленского на президентских выборах 2019 года Коломойский не скрывал своих эмоций. "Я кайфую", - бесконечно повторял он журналистам. И Игорь Валерьевич действительно кайфовал, расставляя своих людей в Верховной раде, Кабинете министров, Офисе президента и других центральных органах власти. Он укреплял свои позиции и в политике, и в экономике. Да так, что Зеленскому даже приходилось публично напоминать, что это он, а не Коломойский, руководит государством.

Олигарх захаживал на чай к президенту Зеленскому, а пресс-служба главы государства не гнушалась размещать эти фото на своих медиа-ресурсах. Еще год назад Коломойский позволял себе публично давать характеристики чиновникам, после чего те лишались своих должностей. Тогда казалось, что весь мир (по крайней мере - украинская его часть) точно находиться в кармане Игоря Валерьевича, который жаждал сатисфакции. Он мечтал (как оказалось - тщетно) о денежной компенсации за национализированный "Приватбанк", пытался отвоевать свои былые позиции в украинской экономике и плел интриги против других олигархов.

США - против Коломойского, Коломойский - против США

Все это время за происходящим в Украине внимательно наблюдали в США. Сейчас там ведется расследование по возможному отмыванию денег Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Бывшие бизнес-партнеры подозреваются в скупке ферросплавных компаний и коммерческой недвижимости в Кливленде. На это они потратили миллиарды долларов.

Украинское государство, национализировав "Приватбанк", пытается через американский суд взыскать с Коломойского и Боголюбова около 750 млн долларов. Прошлым летом ФБР даже провело обыски в компании Optima Management Group в Кливленде, которую контролирует Игорь Валерьевич. В ответ компания подала иск против США.

Конечно же, в Соединенных Штатах прекрасно знают, кто такой Игорь Коломойский. Наверняка американцы владеют полной информацией и о прошлом, и о настоящем олигарха. Они хорошо понимают, к чему может привести дальнейшее усиление позиций миллиардера в Украине. Особенно в условиях обостряющейся ситуации в Донбассе.

Введенные США санкции против Коломойского из-за причастности его к коррупции в 2014-2015 годах во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА, - это сигнал Зеленскому о том, что нынешняя администрация Белого дома не намерена мириться с влиянием Игоря Валерьевича на украинскую политику и экономику.

"Черная метка" миллиардеру, очевидно, должна подтолкнуть руководство Украины к решительным действиям по деолигархизации страны. Вашингтон прямо указал, кого он считает причастным к коррупции в украинском государстве. Кстати, Коломойский - третий украинский олигарх, к которому у США есть претензии.

В 2014 году за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины были введены санкции против Виктора Медведчука. В 2017 году американцы потребовали экстрадиции из Австрии Дмитрия Фирташа, которого обвиняют в даче взяток американским банкам за получение разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Ну и не надо забывать, что в 2009 году в Соединенных Штатах за вымогательство, отмывание денег и мошенничество был осужден украинский экс-премьер Павел Лазаренко. Так что зла океаном, как говориться, знают толк в украинских олигархах.

Слово за Зеленским

После того, как США объявили о санкциях против Игоря Коломойского, Владимир Зеленский не нашел времени и нужных слов, чтобы сформулировать свою позицию по поводу происходящего. Понятно, что опальный миллиардер - не чужой для нынешнего президента человек. Именно на его телеканале Зеленский сделал сногсшибательную карьеру - от актера до главы государства.

Но в этой ситуации, как по мне, логичным выглядел бы публичный отказ "Студии Квартал 95" от сотрудничества с телеканалом "1 + 1", который контролирует олигарх. В ином случае выходит, что президент Украины, получающий роялти за шоу, и дальше продолжает зависеть от человека, которого США официально подозревают в коррупции.

Хватит ли смелости у нынешнего президента Украины обуздать политические и экономические аппетиты Игорь Коломойского с помощью того же СНБО, никто не знает. Владимир Александрович, наверняка, опасается реакции со стороны олигарха. Кто знает, какой у того есть компромат на Зеленского. Но рано или поздно Зеленскому придется все же выбирать - между своим давним другом и президентом США Байденом. И мне кажется, что в этой ситуации выбор очевиден. Просто украинский президент к этому пока что не готов. Вот и получается, что бороться с коррупцией и олигархами в Украине обещал Зеленский. А выполнять его обещания взялся Байден.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Ута Штайнвер


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