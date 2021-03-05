 США вводят санкции против Игоря Коломойского | Новости из Германии об Украине | DW | 05.03.2021

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Украина

США вводят санкции против Игоря Коломойского

Причиной ввода санкций против украинского олигарха Коломойского и его семьи является причастность последнего к масштабным коррупционным преступлениям, указали в Госдепе США.

Украинский олигарх и общественный деятель Игорь Коломойский (фото из архива)

Украинский олигарх Игорь Коломойский

США вводят санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского в связи с его причастностью к масштабным коррупционным преступлениям. Об этом объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта.

"Занимая с 2014 по 2015 год должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации, Коломойский был причастен к коррупционным преступлениям, нарушающим принцип верховенства права и подрывающим доверие украинского общества к демократическим институтам и общественным процессам. Кроме прочего, он использовал свое политическое влияние и государственные полномочия для личного обогащения", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепа.

По словам госсекретаря США, он обеспокоен не только преступлениями, совершенными Коломойским в 2014 и 2015 годах, но и его продолжающимися попытками навредить демократическим процессам и институтам в Украине.

Санкции США будут распространять не только на самого Коломойского, но и на его ближайших родственников: жену Ирину, дочь Анжелику и сына Израиля Цви. Всем им теперь запрещен въезд в США. Как говорится на сайте Госдепа, данные санкции подтверждают стремление США "поддержать политические, экономические и правовые реформы в Украине, играющие ключевую роль ля продвижения страны по евроатлантическому пути".

Бизнес Игоря Коломойского

58-летний Игорь Коломойский - украинский предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, основатель украинской промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа-бизнесе. Президент Объединенной еврейской общины Украины. Со 2 марта 2014 года по 24 марта 2015 года Коломойский являлся председателем Днепропетровской областной государственной администрации.

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    Автор: Александра Елкина


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