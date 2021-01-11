 ″Пленки Деркача″: кто из украинцев и за что попал под санкции США | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 15.01.2021

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Украина

"Пленки Деркача": кто из украинцев и за что попал под санкции США

США ввели санкции против семи граждан Украины, обвинив их в попытке вмешательства в президентские выборы в 2020 году. DW о том, кто стал объектом санкций и в чем именно заключаются обвинения.

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани на встрече с Андреем Декачем в Киеве, апрель 2019 года

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани на встрече с Андреем Декачем в Киеве, апрель 2019 года

Министерство финансов США внесло в санкционный список семерых граждан Украины, обвинив их в попытке вмешательства в выборы американского президента. На сайте ведомства говорится, что все они являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к Андрею Деркачу". Самого депутата украинской Рады Андрея Деркача Минфин называет "российским агентом" и отмечает, что персональные санкции против него были введены в сентябре 2020 года.

Поводом для санкций стали так называемые "пленки Деркача": 19 мая 2020 года на пресс-конференции в Киеве внефракционный депутат представил запись телефонного разговора, якобы состоявшегося тремя годами ранее между президентом Украины Петром Порошенко и Джо Байденом, в то время занимавшим пост вице-президента США. В беседе, среди прочего, шла речь об отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего дело компании Burisma, к которому был причастен сын Джо Байдена Хантер.

Действующий президент США Дональд Трамп и его окружение в разгар избирательной кампании 2020 года пытались использовать записи для дискредитации Байдена. Кто еще из граждан Украины стал фигурантом американских санкций, связанных с "пленками Деркача", и в чем их обвиняют - в обзоре DW.

Александр Дубинский

Депутата Рады от партии "Слуга народа" Александра Дубинского обвиняют в участии в совместных с Андреем Деркачом пресс-конференциях, где были представлены аудиозаписи телефонных разговоров. В Вашингтоне утверждают, что встречи с прессой были организованы, чтобы "распространять клевету против кандидатов в президенты США и их семей".

Александр Дубинский

Александр Дубинский

Осенью 2019 года Дубинский и Деркач инициировали создание временной парламентской комиссии для расследования фактов коррупции высших должностных лиц Украины в период президентства Петра Порошенко, однако большинство депутатов не поддержали этот проект. На совместной пресс-конференции в ноябре 2019 года Деркач и Дубинский озвучили обвинения в адрес газовой компании Burisma, якобы выдвинутые Генпрокуратурой Украины, и обвинили Хантера Байдена в том, что за работу в Burisma ему платили "деньги граждан Украины, полученные преступным путем".

По данным киевского Центра противодействия коррупции, Дубинский и Деркач обращались к американским сенаторам с письмами, в которых атаковали прозападных украинских депутатов-реформаторов, называя их "детьми Сороса" и "грантоедами", и призвали создать межпарламентскую группу "Друзья Украины - СТОП коррупции".

В Украине Александра Дубинского нередко обвиняют в лоббировании интересов олигарха Игоря Коломойского. До избрания в парламент Дубинский работал на телеканале "1+1", принадлежащем Коломойскому, где возглавлял отдел журналистских расследований, а затем вел программу "Деньги". В этот период в украинском медиаобществе Дубинского упрекали в необъективности и пристрастности. Мишенями Дубинского были, в частности, экс-президент Петр Порошенко и бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которую журналист обвинял в работе на американскую разведку.

Александр Онищенко

Как говорится в заявлении министерства финансов США, бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко предоставил Деркачу копии записей разговоров, якобы состоявшихся между бывшими высокопоставленными лицами США и Украины. Откуда у Онищенко появились эти записи, неизвестно.

Александр Онищенко

В отношении Александра Онищенко в Украине заведено уголовное дело

Онищенко дважды становился депутатом Рады. При Викторе Януковиче он входил во фракцию Партии регионов, при Петре Порошенко - в депутатскую группу "Воля народа". В 2016 году Онищенко заподозрили в организации схемы хищения средств при добыче и реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с компанией "Укргаздобыча", и он уехал из страны, скрываясь от уголовного преследования.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвиняет Онищенко в хищении из бюджета около трех миллионов гривен. Сам он отвергает эти обвинения, заявляя, что уголовное дело против него политически мотивировано.

Александр Онищенко безуспешно пытался получить политическое убежище в Германии и Испании. В 2019 году его  задержала немецкая полиция по запросу Украины, однако требование об экстрадиции было отклонено. В 2020 году немецкий суд обосновал свой вердикт "большой вероятностью" того, что в украинской тюрьме экс-депутат будет содержаться в ненадлежащих условиях. В настоящее время в Высшем антикоррупционном суде Украины продолжается заочный процесс по делу Онищенко.

На странице в Facebook бывший экс-депутат назвал американские санкции против него "реакцией новых властей США" на "системные разоблачения коррупции Байдена и Демократической партии США в Украине".

Константин Кулик

Бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик вместе с Деркачем на пресс-конференции 22 июня 2020 года представил очередную часть записей телефонного разговора, якобы состоявшегося между Байденом и Порошенко. В Минфине США Кулика обвиняют в том, что он вместе с Деркачем "распространял ложные обвинения в международной коррупции в Украине".

Украинские военные на учениях в Мариуполе, 2016 год

Константина Кулика обвиняли в незаконном обогащении в бытность военным прокурором АТО

До прихода в Генпрокуратуру Кулик работал прокурором военной прокуратуры сил АТО. С этой должности он был вынужден уйти после обвинений в незаконном обогащении. Против Кулика было заведено уголовное дело, однако впоследствии оно было закрыто, поскольку статьи, по которым выдвигались обвинения, были сочтены неконституционными.

В Генпрокуратуре Константин Кулик работал заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ. Там он занимался, в частности, расследованием деятельности компании Burisma, в котором фигурировал Хантер Байден. The New York Times писала, что Кулик подготовил досье на Хантера Байдена на семи страницах на английском языке, где обвинял его в коррупции. В конце 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Кулика с занимаемой должности после того, как тот не явился на переаттестацию.

Андрей Телиженко

Министерство финансов США называет Андрея Телиженко бывшим рядовымукраинским дипломатом, "который организовывал встречи Деркача и людей из США, чтобы помочь распространять ложные утверждения о международной коррупции в Украине". По данным The Washington Post, Телиженко в 2015-2016 годах работал в посольстве Украины в США, а перед этим - в Генпрокуратуре в Киеве.

Как пишет газета, летом 2016 года он на год ушел работать в лоббистскую компанию Blue Star Strategies, связанную с Демократической партией и представлявшую в США украинскую компанию Burisma. Однако затем Телиженко сменил лагерь и стал помогать личному адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани в поиске компрометирующих сведений о тогдашнем кандидате в президенты США Джо Байдене.

С 2017 года, отмечает The Washington Post, Телиженко помогал Джулиани продвигать в американских СМИ идею о том, что в выборы президента США в 2016 году вмешивалась не Россия, а Украина. По данным издания, Телиженко организовал поездку Джулиани в Венгрию, где тот встретился с Андреем Деркачем, и даже опубликовал английскую расшифровку "пленок Деркача". Сам Телиженко, впрочем, утверждает, что запись разговора, якобы состоявшегося между Байденом и Порошенко, он получил из других источников, а самого Деркача называет "нехорошим человеком".

Санкции США Телиженко считает "политической провокацией" и "ответом Демократической партии" за данные против нее показания.

Петр Журавель

Петра Журавля министерство финансов США называет "ключевым членом медиакоманды Деркача" и его медиаменеджером. Кроме того, как утверждают в американском Минфине, Журавель является администратором сайта NabuLeaks, который, как считают некоторые медиаэксперты в Украине, связан с Андреем Деркачем и на котором размещены "пленки Деркача" и другие материалы на украинском и английском языках, якобы свидетельствующие о вмешательстве США в работу НАБУ и коррупции в Демократической партии.

В разделе "Контакты" на странице сайта не указаны чьи-либо имена, однако сам Андрей Деркач неоднократно упоминал NabuLeaks в качестве одного из первоисточников в своих разоблачениях. В социальной сети Facebook есть аккаунт Петра Журавля, владелец которого комментирует актуальные украинские и зарубежные общественно-политические темы. Несколько источников подтвердили DW, что санкции США введены именно против этого человека.

На странице Петра Журавля в Facebook содержится немало негативных высказываний о бывшем президенте Украины Петре Порошенко и Джо Байдене - на момент опубликования постов кандидате в президенты США. В одном из постов речь идет о "пленках Деркача" - правда, о той их части, где записан разговор, якобы состоявшийся между Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Ковальчук

Дмитрия Ковальчука в Минфине США считают "давним соратником Деркача", который в последнее время работал в медиакомпании, принадлежащей депутату, и собирал информацию об американских политиках.

Сведения о Ковальчуке можно найти в открытой базе данных о помощниках депутатов Рады "Посипаки", созданной общественной организацией "Канцелярская сотня" ("посипака" с украинского - помощник, готовый помогать хозяину в любых, в том числе, неблаговидных и незаконных делах). Ковальчук был помощником Андрея Деркача, когда тот входил в Раду шестого и седьмого созыва как член фракции Партии регионов.

Антон Симоненко

Антон Симоненко почти десять лет был помощником Деркача и помогал ему "скрывать финансовые активы", говорится в заявлении Минфина США. По данным базы "Посипаки", Антон Симоненко работал помощником Деркача в Верховной раде шестого, седьмого и восьмого созывов, то есть до 2019 года.

Весной 2019 года проект журналистских расследований Bihus.Info сообщил, что Симоненко бесплатно получил в пользование большой массив земли в ландшафтном заказнике "Конча-Заспа" под Киевом. В 2020 году суд наложил арест на эту землю.

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    Автор: Ирина Филатова


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