США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки семь украинских граждан и четыре информационных ресурса в связи с вмешательством в американские выборы. Соответствующее решение было опубликовано на сайте ведомства в понедельник, 11 января. Как отмечается в документе, все они являются частью "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к Андрею Деркачу". "Российские дезинформационные кампании, направленные против американских граждан, представляют угрозу для нашей демократии. Соединенные Штаты будут продолжать агрессивно защищать целостность наших избирательных систем и процессов", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Под санкции попали люди из окружения "российского агента" Деркача

В список внесены люди, которых американские власти считают "ближайшим окружением Деркача": Константин Кулик, Александр Онищенко и Андрей Телиженко, Александр Дубинский, Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Кроме того, санкции наложены на информационные порталы Only News и "Скептик", Nabu Leaks и "Эра-медиа", которые, по версии Вашингтона, "распространяли ложные сведения в интересах Деркача". Самого Деркача Минфин называет "российским агентом". В заявлении Минфина США упоминается, что персональные санкции в отношении украинского политиказа попытку повлиять на президентские выборы в США в 2020 году были введены в сентябре того же года.

Активы лиц и организаций, подпавших под санкции, блокируются. Американцам запрещается совершать с ними какие-либо операции. Также "блокируется работа любых организаций, которые на 50 процентов и более принадлежат одному или нескольким» лицам из списка", указывается в документе.

Украинский скандал с "пленками Деркача"

На пресс-конференции в Киеве 19 мая 2020 года Деркач представил записи телефонных разговоров якобы на тот момент вице-президента США Байдена и президента Украины Порошенко, в которых шла речь об отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего дело компании Burisma, к которому был причастен Хантер Байден, сын американского политика, и о смене украинского правительства в 2016 году. Кроме того, речь шла о подготовке украинскими спецслужбами диверсий и терактов в Крыму. Пресс-служба партии Петра Порошенко назвала записи "фейком".

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