Минюст США подал иски против Коломойского в связи с выведением средств из "Приватбанка"

Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды в связи с приобретением украинским олигархом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (Техас). Обоих бизнесменов подозревают в том, что они приобрели недвижимость в США на средства, выведенные из украинского "Приватбанка" в то время, когда им владел Коломойский.

Как утверждается в исках, с 2008 по 2016 год, когда "Приватбанк" был национализирован решением украинского правительства, Коломойский и Боголюбов вывели из него несколько миллиардов долларов, используя ряд офшорных компаний, в том числе связанных с филиалом банка на Кипре. Выведенные средства поступали в США, где бизнесмены Мордехай Корф и Уриэль Лабер, работая из Майами, отмывали их через сеть созданных ими подставных компаний, названия которых строились вокруг слова "Optima". После этого средства тратились на приобретение компаний и недвижимости по всей стране, часть из них была потрачена на покупку высотного офисного здания, известного как TLC Plaza, в Луисвилле и офисного центра в Далласе, ранее называвшегося CompuCom Headquarters. Их общая стоимость составляет около 70 миллионов долларов.

Расследованием этих обвинений в США занимаются ФБР, Таможенная служба и прокуратура.

Национализация "Приватбанка"

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций "Приватбанка". В апреле 2019 года суд в Киеве, рассмотрев иск Коломойского, признал незаконной национализацию "Приватбанка". Нацбанк Украины обжаловал это решение. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации "Приватбанка" государством до окончательных выводов Верховного суда.

В мае 2020 года Верховная рада Украины исключила возможность возвращения "Приватбанка" Коломойскому, приняв закон, который не позволяет возвращать национализированные банки их бывшим владельцам.

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