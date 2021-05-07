Зеленский: Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы гибнуть 76 лет спустя

Напомнив о том, что украинцы вместе с другими народами воевали во время Второй мировой войны, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это делалось совсем не для того, чтобы через 76 лет его сограждане гибли на другой войне. Об этом глава украинского государства написал в субботу, 8 мая, в Facebook.
"Когда мы говорим "никогда снова", имеем в виду прежде всего очень конкретное "никогда не забыть", - отметил Зеленский. В частности, никогда не забыть того, "что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма". "Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя", - настаивает украинский президент.
Также, по его словам, никогда нельзя забыть, "что нацизм был абсолютным злом" и любой, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения; что Вторая мировая стала самой страшной в истории человечества. "Поэтому были созданы международные институты и правила для поддержки глобального мира. Уважать их - обязанность всех людей, а особенно - руководителей государств и других политиков", - напоминает Владимир Зеленский, подчеркивая, что не следует забывать и того, что мир теряется очень легко.
Указав, что во многих странах 8 мая отмечается День памяти и примирения, украинский лидер заявил, что в Украине эта дата введена "не вместо 9 мая, а для того, чтобы сохранить и понять историю полнее": "Потому что она - общая, одна на всех в мире".
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Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская